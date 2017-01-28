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Движение трамваев №№2, 7 и 10 на улице Попова в направлении Силикатного временно приостанавливали в Барнауле из-за аварии на водопроводе, пишет пресс-служба городской администрации.
Повреждение диаметром 300 мм выявили в субботу, 28 января, в 4:15 по адресу: улица Попова, 214. Подчеркивается, что работы проводились без ограничения водоснабжения жилых домов. В зоне отключения оказались лишь несколько административных зданий, расположенных на промплощадке между улицей Власихинской и ЗСВ.
Поскольку место прорыва находилось рядом с опорой линий трамвайно-троллейбусного управления, для устранения повреждения было решено переключить линии на другую опору. На время ремонта движение вышеуказанных трамваев было остановлено.
В данный момент трамваи №№ 2, 7 и 10 вновь ходят по улице Попова. Специалисты водоканала уже приступили к земляным работам.
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