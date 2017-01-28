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Народный артист Белоруссии, участник известного вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь музыканта Анастасию.
В субботу, 28 января, она написала, что Тиханович умер минувшей ночью. Дочь музыканта поблагодарила всех, "кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом", а также тех, "кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год".
Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища. В 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", который долгие годы пользовался популярность на территории Советского Союза. Вместе с ним в ансамбле пела его будущая супруга — Ядвига Поплавская. В 1986 году они покинули коллектив и создали дуэт "Счастливый случай", а также Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, который позже стал продюсерским центром.
Комментарии
Царствие небесное и светлая память.
Замечательная группа, замечательный дуэт... Да же и не верится что им столько лет. Смотришь советские записи концертов, они там молодые, цветущие, поющие...