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Богатые закрома: Алтайский край имеет самые большие запасы зерна за Уралом

, ИА "Амител", Александр Шелягин
К 1 января 2017 года в крае имелось в наличии более 1370 тысяч тонн зерна
Фото: obozrevatel.com
 
Алтайский край с началом нового года не утратил статуса региона, имеющего самые большие запасы зерна в азиатской части России. 
 
Так, согласно данным Росстата, за Уралом нет одного субъекта Федерации, превосходящего по этому показателю Алтай. 
 
По состоянию на 1 января в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях  края было 1370,9 тысячи тонн зерна. На сопоставимом уровне запасы зерна имеют Красноярский край, Омская и Новосибирская области, однако все они уступают Алтаю. 
 
Что касается общефедеральных лидеров, то более существенные запасы зерна, чем в Алтайском каре, имеют: 
  • Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн;
  • Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн;
  • Ростовская область — 2529,3 тыс тонн;
  • Белгородская область — 1835,8 тыс тонн;
  • Курская область — 1702,4 тыс тонн;
  • Татарстан — 1571,4 тыс тонн;
  • Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн. 

В целом к началу января 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 39 126 тысяч тонн зерна. Это на 4575 тысяч тонн (13,2%) больше, чем на 1 января 2016 года.

 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.01.2017 08:17
Где мы самые большие" то?

Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн; Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн; Ростовская область — 2529,3 тыс тонн; Белгородская область — 1835,8 тыс тонн; Курская область — 1702,4 тыс тонн; Татарстан — 1571,4 тыс тонн; Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн. Алтайский край - 1370,9 тысячи тонн .Я правильно нижнюю строчку подрисовал?

0  0
29.01.2017 09:08
- гость -

за Уралом, читай внимательно.

0  0
29.01.2017 09:14
- гость -

Алтайский край с началом нового года не утратил статуса региона, имеющего самые большие запасы зерна в азиатской части России.

Как и статус самых низких зарплат

0  0
29.01.2017 09:15
- гость -

интересно, как посчитали

0  0
29.01.2017 09:16
biodvs

какая разница у кого какие запасы в регионах! Алтайский край всегда был и будет придатком к остальной Сибири! у нас самый низкий уровень жизни по всей Сибири и даже по всей России, надо валить отсюда...

0  0
29.01.2017 09:23
- гость -

если у вас есть проблемы, то просто свалив с Алтая, вы их не решите вот Александр Богданович не даст соврать, даже в Алтайском крае есть высокооплачиваемая работа

0  0
29.01.2017 09:31
NiGHT

впролне логично, статистика ежегодная. у границы снимают два урожая в год, поэтому там в 2 раза выше показатели. до урала климат тоже неплохой, один уражай там полный снимают. за уралом распашка идет только по югу и там холоднее, чем восточнее тем холоднее. там показатели ниже, просто в АК чуть больше полей.

0  0
29.01.2017 09:39
- гость -

А почему тогда хлеб из мякины?

0  0
29.01.2017 09:43
- гость -

Только вот жрать нечего, спасибо Александр-Богданычю!

0  0
29.01.2017 09:52
- гость -

кому жрать нечего - деньги, потраченные на интернет, потратьте на хлеб)

0  0
29.01.2017 09:56
- гость -

если у вас есть проблемы, то просто свалив с Алтая, вы их не решите вот Александр Богданович не даст соврать, даже в Алтайском крае есть высокооплачиваемая работа ======================================================================== У Александра Богдановича и пенсия неплохая. ;D

0  0
29.01.2017 09:59
- гость -

Богатство закромов вовсе не означает богатство населения, даже той его части, что эти закрома наполняло.

0  0
29.01.2017 10:14
- гость -

А толку?

У нас и снега больше чем в Москве

0  0
29.01.2017 10:18
- гость -

Богатство закромов вовсе не означает богатство населения, даже той его части, что эти закрома наполняло. - Все фермера Land Cruiser 200 обновили.

0  0
29.01.2017 10:26
An Vlad

NiGHT зарегистрированный 29 января 2017 г. 09:31 у границы снимают два урожая в год ------------------- Это заявление не соответствует действительности. Кубань и Ставрополье входит в пояс озимых хлебов, которые из-за более длинного периода вегетации имеют более высокий потенциал по урожайности, плюс это регион с почвами, богатыми черноземом, плюс среднегодовое количество осадков там значительно выше, чем в Сибири. Урожайность в 5 т/га там норма. У нас 1,5-2т/га.

0  0
29.01.2017 10:27
- гость -

Нам бы теперь по цене(относительно средней зарплаты) на хлеб отстать!

0  0
29.01.2017 10:31
- гость -

Кризис перепроизводства? Сбыта нету?

0  0
29.01.2017 10:55
An Vlad

Кризис перепроизводства? Сбыта нету? --------------- На грани. Кто Пшеничкой занимается, прямо бЯда.

0  0
29.01.2017 11:44
- гость -

Все фермера Land Cruiser 200 обновили

Фермера может быть, а их работники как были не нищими, но бедными, так и будут.

0  0
29.01.2017 12:16
- гость -

29.01.2017 10:55 An Vlad На грани. Кто Пшеничкой занимается, прямо бЯда.

сами виноваты,вам сто раз в сельхоз.управлении говорили о том, что не следует складывать яйца в одну корзину, в том смысле что нельзя заниматься производством одной культуры, так нет же - пшеница, гречиха, подсолнечник., из года в год, о соблюдении севооборотах при таком раскладе и существующих размерах пашни у фермеров вряд ли может идти разговор, вот и получайте свои 1,5-2,0 тонны с га урожайности, к тому же про удобрения многие вообще забыли, а без азота вы клейковины у пшеницы не увидите, поэтому, вот и сидите со своей клейковиной 16-20% на щуплых, обесвеченных, низконатурных, воняющих полынью кучах пшеницы с высокой ценой в амбарах, пока там клещи с долгоносиками не зашевелятся))

0  0
29.01.2017 12:53
ыыы

зерна много но вопрос ....А из какого говНа нам хлеб продают ?

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29.01.2017 12:58
- гость -

Да!!!! А хлебушек в Беларуси вкусный!!!!!!!!!!!!!

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29.01.2017 13:08
- гость -

А хлебушек в Беларуси вкусный

поди сухая клейковина и ферменты подороже))

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29.01.2017 13:21
An Vlad

нельзя заниматься производством одной культуры, так нет же - пшеница, гречиха, подсолнечник. ----------------- М-дя. Тяжелый случай! Говоря о пшеничной монокультуре , этот чувак включает сюда ТРИ, при чем двух разных классов - однодольные и двудольные. Скотопчелосвиновод, это ты? Твое дилетантское мышление выдает тебя на раз-два.

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