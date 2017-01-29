Фото: obozrevatel.com
Алтайский край с началом нового года не утратил статуса региона, имеющего самые большие запасы зерна в азиатской части России.
Так, согласно данным Росстата, за Уралом нет одного субъекта Федерации, превосходящего по этому показателю Алтай.
По состоянию на 1 января в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях края было 1370,9 тысячи тонн зерна. На сопоставимом уровне запасы зерна имеют Красноярский край, Омская и Новосибирская области, однако все они уступают Алтаю.
Что касается общефедеральных лидеров, то более существенные запасы зерна, чем в Алтайском каре, имеют:
- Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн;
- Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн;
- Ростовская область — 2529,3 тыс тонн;
- Белгородская область — 1835,8 тыс тонн;
- Курская область — 1702,4 тыс тонн;
- Татарстан — 1571,4 тыс тонн;
- Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн.
В целом к началу января 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 39 126 тысяч тонн зерна. Это на 4575 тысяч тонн (13,2%) больше, чем на 1 января 2016 года.
Комментарии
Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн; Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн; Ростовская область — 2529,3 тыс тонн; Белгородская область — 1835,8 тыс тонн; Курская область — 1702,4 тыс тонн; Татарстан — 1571,4 тыс тонн; Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн. Алтайский край - 1370,9 тысячи тонн .Я правильно нижнюю строчку подрисовал?
за Уралом, читай внимательно.
Алтайский край с началом нового года не утратил статуса региона, имеющего самые большие запасы зерна в азиатской части России.
Как и статус самых низких зарплат
интересно, как посчитали
какая разница у кого какие запасы в регионах! Алтайский край всегда был и будет придатком к остальной Сибири! у нас самый низкий уровень жизни по всей Сибири и даже по всей России, надо валить отсюда...
если у вас есть проблемы, то просто свалив с Алтая, вы их не решите вот Александр Богданович не даст соврать, даже в Алтайском крае есть высокооплачиваемая работа
впролне логично, статистика ежегодная. у границы снимают два урожая в год, поэтому там в 2 раза выше показатели. до урала климат тоже неплохой, один уражай там полный снимают. за уралом распашка идет только по югу и там холоднее, чем восточнее тем холоднее. там показатели ниже, просто в АК чуть больше полей.
А почему тогда хлеб из мякины?
Только вот жрать нечего, спасибо Александр-Богданычю!
кому жрать нечего - деньги, потраченные на интернет, потратьте на хлеб)
если у вас есть проблемы, то просто свалив с Алтая, вы их не решите вот Александр Богданович не даст соврать, даже в Алтайском крае есть высокооплачиваемая работа ======================================================================== У Александра Богдановича и пенсия неплохая. ;D
Богатство закромов вовсе не означает богатство населения, даже той его части, что эти закрома наполняло.
А толку?
У нас и снега больше чем в Москве
Богатство закромов вовсе не означает богатство населения, даже той его части, что эти закрома наполняло. - Все фермера Land Cruiser 200 обновили.
NiGHT зарегистрированный 29 января 2017 г. 09:31 у границы снимают два урожая в год ------------------- Это заявление не соответствует действительности. Кубань и Ставрополье входит в пояс озимых хлебов, которые из-за более длинного периода вегетации имеют более высокий потенциал по урожайности, плюс это регион с почвами, богатыми черноземом, плюс среднегодовое количество осадков там значительно выше, чем в Сибири. Урожайность в 5 т/га там норма. У нас 1,5-2т/га.
Нам бы теперь по цене(относительно средней зарплаты) на хлеб отстать!
Кризис перепроизводства? Сбыта нету?
Кризис перепроизводства? Сбыта нету? --------------- На грани. Кто Пшеничкой занимается, прямо бЯда.
Все фермера Land Cruiser 200 обновили
Фермера может быть, а их работники как были не нищими, но бедными, так и будут.
29.01.2017 10:55 An Vlad На грани. Кто Пшеничкой занимается, прямо бЯда.
сами виноваты,вам сто раз в сельхоз.управлении говорили о том, что не следует складывать яйца в одну корзину, в том смысле что нельзя заниматься производством одной культуры, так нет же - пшеница, гречиха, подсолнечник., из года в год, о соблюдении севооборотах при таком раскладе и существующих размерах пашни у фермеров вряд ли может идти разговор, вот и получайте свои 1,5-2,0 тонны с га урожайности, к тому же про удобрения многие вообще забыли, а без азота вы клейковины у пшеницы не увидите, поэтому, вот и сидите со своей клейковиной 16-20% на щуплых, обесвеченных, низконатурных, воняющих полынью кучах пшеницы с высокой ценой в амбарах, пока там клещи с долгоносиками не зашевелятся))
зерна много но вопрос ....А из какого говНа нам хлеб продают ?
Да!!!! А хлебушек в Беларуси вкусный!!!!!!!!!!!!!
А хлебушек в Беларуси вкусный
поди сухая клейковина и ферменты подороже))
нельзя заниматься производством одной культуры, так нет же - пшеница, гречиха, подсолнечник. ----------------- М-дя. Тяжелый случай! Говоря о пшеничной монокультуре , этот чувак включает сюда ТРИ, при чем двух разных классов - однодольные и двудольные. Скотопчелосвиновод, это ты? Твое дилетантское мышление выдает тебя на раз-два.