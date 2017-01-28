Фото: vk.com/barneos22
Женщина-водитель сбила пешехода в Барнауле, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
По словам свидетелей, инцидент произошел на перекрестке улица Циолковского — Партизанская. Подчеркивается, что пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
В паблике размещено видео с места происшествия. На нем видно сидящую на дороге пострадавшую женщину, рядом с которой находятся медики.
Очевидцы также подчеркивают, что в результате ДТП жертв нет.
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Женщина-водитель, без комментариев