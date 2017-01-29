Фото: tvzvezda.ru
Перелома тенденции, при которой средняя заплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе, не произошло.
Как уже сообщал портал Amic.ru, к концу прошлого года, а именно по итогам 11 месяцев 2016-го, средняя зарплата в регионе не дотянула до 21 тысячи рублей, составив 20 486 рублей. Теперь ситуацию в разрезе всех регионов СФО за указанный период представил Новосибирскстат.
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Раскладка от большего к меньшему по размеру средних зарплат выглядит так:
- Красноярский край – 37 213;
- Томская область – 34 664;
- Иркутская область – 34 182;
- Забайкальский край – 31 687;
- Республика Хакасия – 31 585;
- Республика Бурятия – 29 423;
- Новосибирская область – 29 133;
- Кемеровская область – 29 110;
- Республика Тыва – 28 862;
- Омская область – 27 770;
- Республика Алтай – 23 344;
- Алтайский край – 20 486.
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В Новосибирскстате отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в СФО в январе – ноябре 2016 года составила 30 582 рубля.
"Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — добавляют в ведомстве.
Комментарии
Спасибо Александр Богданович.
А где Он вам зарплаты то возьмёт? Работайте давайте лучше олухи, и будет вам, и Нам счастье!
В том то и дело, что работаем на нескольких работах, а зарплата - пшик...
Странно даже! Правительство вон как начало работать! и экономика то Алтайского края на подъеме (если судить по статьям в инете). Наверное надо еще подождать, и будет всем нам сказочное счастье((((
Другие регионы кредиты берут что бы выживать. Наш губер стесняется. Зато он перед ВВП красиво ммотрится-дольше просидит. Сомневаюсь, что о народе думает-"сердце изорвал" "бедный".
26 лет уже ждём, а становится только хуже.
Холопы совсем оборзели, про какую-то зарплату говорят. Работайте и бога не забывайте!
Гос дума не пропустила закон об ужесточение наказания за фальсификацию результатов выборов))) похоже премировать за это скоро будет)))
пятой колонне не спится в то время как 86 процентов одобрямсов видят сны про телефонный разговор Владимира Таврического нашего с Дональдом Петровичем.
Что бы зарабатывать - надо работать, а не одобрямкать. Губер тут совсем не при чем, кто хочет, тот зарабатывает.
Woodpecker, а кто причём? Может жители Алтайского края не хотят зарабатывать больше чем Тывы?
УЗАКОНЕННОЕ РАБСТВО. Какие 20 тысяч! В Алтайском крае работодатели не платят работникам МРОТ! УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ: Тема об уголовной ответственности работодателя за невыплату заработной платы 2017 актуальна. Неполучение сотрудником честно заработанных денег является грубейшим ущемлением его трудовых прав, а также законодательства РФ. Меры уголовной ответственности за несвоевременную оплату труда определяет ст. 145.1 УК РФ. Трудовое законодательство Все работающие граждане имеют право на денежное вознаграждение за свою работу без дискриминации и не ниже утвержденного МРОТ (ст. 37 Конституции, ст. 21 ТК РФ) Куда смотрит Прокуратура?
Зато край лидер по количеству торговых центров! Производства нет, зато торгуем)))
Что интересно, работодатели, не платящие МРОТ,легко выигрывают дела в Октябрьском суде .
- гость - 29 января 2017 г. 08:28
Жители края, активно постят и избирают главстерха и едро, да и Карлин помнится на последних выборах больше 70% получил. Я делаю вывод, люди всем довольны.
Вообще средняя зп это анахронизм каменного века. Давно пора уже попытаться осмыслить, что произошло за последние 17 лет и сделать выводы. Каменный век окончился не из-за того, что кончились камни. Нефтяной век тоже подходит к с своему концу. Главстерх это не понимает, Карлин к зарплатам отношения не имеет.
Совсем недавно тут говорилось про стабилизацию экономики в крае. Вот и стабилизировалось. И это еще не край стабильности.
Ничего не понимаю. Солнце уже светит а, рабы еще не в поле? Пишут тут всякую ерунду.
пока лес торгуют в казахстан за "черный нал", кургляком , так и будет продолжаться, а деньги они обеляют строя коттеджи на продажу, 5 лет отстоял, продаем, деньги пилим! Все старо как этот мир!
- гость - 29 января 2017 г. 08:55
Молодцы, вам то и одного возмещенного НДСа на житуху хватать должно.
Крупные налогоплательщики АК давным давно зарегистрировались за пределами края и платя налоги по всей стране , вот она политика Щетинина и Локтева гавкающих только за свои заводы, которые кстати недоплачивают НДС в ОСОБОКРУПНЫХ размерах!!!
09:01
Ну допустим у Локтева заводы есть, но у Щетинина то какие? И откуда инфа про недоплату НДС в Особокрупных размерах? Есть судебные решения?
откуда судебные решения, там торг идет с налоговой = мы платим 20 млн налога, а тебе налоговик 2 млн налом и вы нас не проверяете!
7:04 29 января 2017 г. 07:13 А где Он вам зарплаты то возьмёт? Работайте давайте лучше олухи, и будет вам, и Нам счастье!
Вам еще Горбачев говорил в 80-е, полки в магазинах пустые? Работать надо! Так что работайте быдло больше, чтобы я богатым был, а вам так и быть, премию тысяч семь под Новый год подкину, если сильно лизать меня будете в течении года.
неплатят даже МРОТ ----------------- Нарушения трудового законодательства рассматривает Следственный комитет (СК). В его территориальное подразделение и следует обращаться с заявлением . В компетенции Трудовой инспекции защита прав трудящихся от произвола работодателей. В инспекцию нужно подать заявление с описанием сути проблемы. Ее сотрудники проведут проверку организации-нарушителя. Свое заключение по ее итогам они самостоятельно отправят в СК или прокуратуру. ОВД Можно обратиться в полицию. Сотрудники примут заявление и также направят его в СК.
Кстати, почему гость 7:04 пишет "Он" и "Нам" с большой буквы?
- гость - 29 января 2017 г. 09:07
ха-ха их МРИ по крупнейшим проверяет, можешь фамилии инспекторов назвать. Ну или Тараде можешь анонимку написать. Так то что пустопорожне?
- гость - 29 января 2017 г. 08:55 пока лес торгуют в казахстан за "черный нал", кургляком , так и будет продолжаться, а деньги они обеляют строя коттеджи на продажу, 5 лет отстоял, продаем, деньги пилим! Все старо как этот мир!
А чей сын торгует наш лес в Казахстан? А у кого жена зарабатывает больше всех в своей профессии?
Успех Алтая - богатый губернатор. Этим все сказано.
Работникам не платят МРОТ - они не платят ЖКХ, меньше покупают продуктов, уменьшается товарооборот розничной торговли, падает экономика края
Как считается средняя зарплата: Карлин заработал за 2015 год 5 млн рублей, что составляет 416 тысяч в месяц. Санитарка больницы зарабатывают 13 тысяч в месяц. 50 санитарок получают 650 тысяч в месяц. А вот средняя зарплата у них (один Карлин и 50 санитарок) 20900р в месяц
Три четверти обгоняют в зарплате исключительно северной надбавки, вот и вся арифметика
09:01
И Вы кстати третьего нашего героя сенатора Белоусова забыли, он то что свой СтройГАЗ банкротит?
Если при 20 тысяч в месяц, дворы забиты машинами, город торговыми площадями, а что тогда в Красноярске при 37 тысячах в месяц?
гость - 29 января 2017 г. 09:33
Машин столько же, просто их ценник другой. Большинство машин в нашем краем с ценником ниже 3 соток.
Если при 20 тысяч в месяц, дворы забиты машинами, город торговыми площадями, а что тогда в Красноярске при 37 тысячах в месяц?
Вообще не проблема купить в кредит тысяч за 200 норм. автомобиль. Торговые площади наполовину пустуют. Арендаторы меняются постоянно.
Гость 09.33! Твои аргументы неубедительны, придумай что-нибудь поновее! Если посмотреть повнимательней, то машина есть далеко не в каждой семье: в нашем подъезде, например, на 15 квартир всего-то 3 штуки! Подъездов в доме 8 - если в каждом по три штуки = 24 машины поставить в узком проезде во дворе, в котором стоянка машин априори не предусмотрена - то двор забит до отказа. При этом большинство машин - сильно подержанные (хотя внешне вполне презентабельные) иномарки отнюдь не премиум-класса, купленные тысяч за 60-80, да и то - в кредит. На дорогой машине в нашем дворе ездит только бывший начальник местного райотдела милиции, хотя в доме полно врачей, учителей, преподавателей вузов с учеными степенями и других работяг. А про торговые центры вообще насмешил! Они стоят пустые - люди туда ходят на экскурсии. Покупают только самое необходимое, при этом выбирают что подешевле и то - чаще всего в кредит. То, что у нас самая высокая закредитованность населения в СФО - ни о чем не говорит? А это просто обратная сторона карлинского низкого долга и отказа брать кредиты на развитие региона - он просто тупо переложил это на население, вот и все. Народ в долгах - зато губернатор в шоколаде!
Ты посмотри они всё еще здесь пишут и пишут!! Ну ни кто не работает. Какие могут быть зарплаты?
То, что у нас самая высокая закредитованность населения в СФО - ни о чем не говорит? А это просто обратная сторона карлинского низкого долга и отказа брать кредиты на развитие региона - он просто тупо переложил это на население, вот и все. Народ в долгах - зато губернатор в шоколаде!
29.01.2017 10:30 - гость -
Что на тебя переложили? Покупку в кредит мобильника, телевизора и холодильника? Потому что вышли модели поновее и у соседей они уже есть, а вы как лохи сидите со старьем?
Выше в ленте новостей написано о самых больших запасах зерна в крае, но ведь правительство не даст его продать колхозникам по цене необходимой для рентабельного производства. А это и высокая средняя зарплата в крае и работа для производителей сельхозтехники, удобрений и т. Д. Деньги на зарплату не берутся из воздуха их надо зарабатывать, а пока надо исключить из цепи всех пере крупов и банкиров, создавших условия для скупки еще не выращенного зерна в Иде кредитов на ГСМ и ремонт и закуп техники. Кредиты деле производителей должны быть под минимальные проценты, чтобы прибыль не уходила в карманы банков и других кредиторов, вот будет с чего зарплату селянам платить.
У меня одноклассник, бывший двоичник, без образования, 9 классов только закончил, работал раньше то грузчиком в марии-ра за 8-10 т.р., то по вахтам. Надоело ему все, завязал с бухлом, взяли в деревне с женой в 30 км от райцентра раскошный дом под мат.капитал, развели хозяйство, колымит, снег с крыши, дрова, уголь, забор загородить, покосы и.т.п короче любые дела по хозяйству. Выходит у него 35-40 в месяц, жена 10 в магазине. Короче живут как олигархи по деревенским меркам) А всего то нужно было бросить бухать и начать работать на себя.
- гость - 29 января 2017 г. 10:37 Вам пока надо школу закончить и русскую грамоту выучить.
Aleksej_odnoklassniki зарегистрированный 29 января 2017 г. 10:46 У меня одноклассник, бывший двоичник, без образования, 9 классов только закончил (с) От вас недалеко ушел,судя по написанному
Aleksej_odnoklassniki, свинопчеловодством ваш кореш не занимается ?
35-40 в месяц, жена 10 в магазине
мощная зарплата, а на пенсии на что жить будет?
Насмешил, пенсия хоть работай официально, хоть нет, будет одинакова.
Что на тебя переложили? Покупку в кредит мобильника, телевизора и холодильника? ============================================================================= Из-за низких зарплат основная масса населения вынуждена брать кредиты на приобретение предметов первой необходимости. Кредиты берут даже на покупку лекарств! Правительство края не озабочено созданием новых рабочих мест. Отсутствие контроля за соблюдением законодательства о труде наносит реальный ущерб Государству. Люди вынуждены работать по 50-60 часов в неделю. Да и за такую работу не платят лаже минимальную ставку. Жалоба в инспекцию труда, далее начальница отдела Наталья Юрьевна запрашивает документы в организации. Руководитель показывает: вот, более 8 тысяч (вместе с районным коэф.). Работники возмущаются- в месяц отработано по 200 часов и более, за год переработки идут у каждого по 500 часов. Лукавая Наталья Юрьевна отвечает: Ну мы же не бухгалтеры!
29.01.2017 10:50 - гость - Aleksej_odnoklassniki зарегистрированный 29 января 2017 г. 10:46 У меня одноклассник, бывший двоичник, без образования, 9 классов только закончил (с) От вас недалеко ушел,судя по написанному
Aleksej_odnoklassniki дело говорит, а Вы к чему придираетесь? К грамматике, орфографии, пунктуации или стилистике?
гость - 29 января 10:50 Грамотей? Единственное чем можешь похвалиться? Так ты опоздал, за тебя уже комп орфографию проверять научился. Так что хвастаться мегаграмотностью будешь на уроке русского языка перед Марьей Ивановной.
Вам пока надо школу закончить и русскую грамоту выучить. --------------------------------------------- Когда не о чем говорить, говорят о погоде. Когда не о чем написать, нет своих мыслей, вылезает доморощенный корректор. Пишет не более одного предложения. Дабы не наделать ошибок.
Однако некоторые "грамотеи" тут уже начали кичиться своей неграмотностью! Ну не от большого ума это, господа! Быть неграмотным всегда в приличном обществе считалось постыдным, а уж публично выставлять свою неграмотность напоказ - это даже не смешно. Речь наша прежде всего выдает "с головой" уровень воспитания, образования и умственного развития. Не зря же некоторые вполне симпатичные с виду и к тому же дорого "упакованные" персонажи сохраняют интерес в обществе лишь до того момента, пока они не открыли рот. А письменная речь и вовсе ничего не оставит от вашего лоска. И никакой компьютер вам не поможет! Так что лучше учитесь, господа, пока не поздно!
Речь наша прежде всего выдает "с головой" уровень воспитания, образования и умственного развития. --------------------------------------------------------------------------------------- Ваше стремление увести обсуждение острой проблемы в другую плоскость нам тоже видно. На сайте, по правилам, обсуждается предложенная редакцией тема. Здесь не заявлено обсуждение грамотности. ЗЫ Скопируйте свой текст в ворд и посмотрите, сколько наделали ошибок! С воспитанием и хорошими манерами у вас тоже проблемы. Воспитанный человек не полезет делать замечания в форме "Ну не от большого ума это"
В деревне дрова, заборы, снег и за это 40000? Не надо ля-ля, там механизаторы по столько получают и то только во время уборки. А если паёв нет, то корм для хозяйства купить надо и не только зерно. В деревне сейчас гораздо тяжелее, а если нет детсада, школы совсем плохо, а больницы нет-кранты. С их деньгами в краевую не наездишься, а в районных даже терапевтов не хватает, А узких специалистов сроду и не было. Просто ваш знакомый от пьянки сбежал, не мог здесь остановиться. Заборы городить и здесь мог, только не умеет он красивые делать, а в деревне штакетник прибивать проще. И продавец там никогда не получает 10000, дай Бог 3-4 тысячи. А так-удачи ему и его семье. Если им там лучше-хорошо, человек и должен жить где ему лучше.
Ну если мы обуза для державы, то продайте тогда или за долги отдайте
Как мы ниже р. Алтай то упали? Там вообще ктото работает чтоли?
Так вы и не дискутируйте на тему грамотности - просто пишите грамотно, и все! Банально - уважайте читателей! И не оскорбляйте тех, кто вам указал на это! Ведите себя прилично!
Жила долгое время в Иркутске, там зарплата всегда была вдвое выше, чем на Алтае. Но там и продукты вдвое дороже. Своё сельское хозяйство в Иркутской области загублено самодельными морями - Братским, Усть-Илимским. Климат стал более морской - зима теплее, а лето холоднее, и ничего летом толком не вызревает. Мука, крупа, сыр, масло и др. продукты в Иркутске в основном из Алтайского края, значит, наценка за транспортировку.