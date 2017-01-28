Фото: facebook.com
Петуха, ставшего причиной ссоры между жителями города Трухильо, посадили в тюремную камеру в Гонударсе. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.
Конфликт начался после того, как мужчина увидел на своем участке птицу соседа. Ему не понравилось, что петух залезает на его деревья и шумит. Хозяин петуха счел претензии возмутительными, после чего мужчины начали ругаться. После того, как один из них начал угрожать убить второго, соседи вызвали правоохранителей.
Прибывшие полицейские не стали арестовывать спорщиков, а поймали петуха и отвезли в тюрьму, пообещав вернуть птицу после примирения мужчин.
Правоохранители опубликовали тюремные фото петуха, которые получили популярность у местных пользователей социальных сетей. На снимках видно, как, например, полицейские вешают на лапку петуха идентификационную бирку, а также сидящую за решеткой птицу.
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