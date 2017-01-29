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Ученые из Алтайского государственного технического университета им. Ползунова разработали уникальную технологию хладостойкой сварки, которую будут применять в условиях экстремально низких температур, например, в Арктике. Об этом сообщает портал "Актуальные новости".
Подчеркивается, что технология алтайских ученых позволит проводить сварочные работы даже при -70 градусах.
Эта разработка позволит повысить сопротивляемость металла ударным нагрузкам в 3-6 раз и максимально увеличить устойчивость конструкций. Разработку планируют применять при производстве металлоконструкций на предприятиях горнодобывающей, нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности.
Специалисты провели испытания технологии в зоне Заполярья в Красноярском крае на Ванкорском нефтегазовом месторождении, где она подтвердила свою эффективность. Ученые выражают надежду, что после этого разработанную технологию хладостойкой сварки начнут применять широко.
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