Один из самых ярких и экстравагантных российских музыкантов Юрий Лоза 1 февраля отмечает свое 65-й летие.

Автор хита "Плот" в последние несколько лет стал вновь популярным после ряда высказываний.

Юрий Лоза привлек к себе внимание общественности, когда в эфире программы "Соль" раскритиковал знаменитые культовые западные группы за неумение играть и петь. По словам известного в советские годы исполнителя, группу Led Zeppelin "слушать невозможно", а Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Лоза тогда отметил, что лидер и вокалист великого британского коллектива ‪Мик Джаггер "ни в одну ноту не попал". После таких резких заявлений Лозы в интернете появились ироничные картинки, на которых знаменитые музыканты носят одежду с изображением своего Юрия Лозы, а Джаггер исполняет песню "Плот".

Еще одно яркое высказывание музыканта – о том, что достижения первого космонавта Юрия Гагарина схожи с успехами группы The Beatles. На вопрос корреспондента о том, что британскую четверку называют величайшей группой всех времен, Лоза ответил, что ситуация схожа с полетом Гагарина — он просто лежал и ничего не делал, но был первым.

"The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время", – ответил Лоза.

По его словам, успехи многих знаменитых групп были обусловлены прорывом техники и попаданием в нужное время.

Одним из немногих, кто поддержал мнение Лозы, стал российский музыкант и композитор Олег Газманов, который назвал легендарную группу The Beatles коллективом, который никогда не умел играть.

Отметим, что еще один резонансный случай возник, когда у Лозы спросили, о чем бы он хотел спросить президента Владимира Путина на "прямой линии". Музыкант ответил, что поднял бы тему российского гимна: "Я бы спросил, когда гимн поменяем. Потому что слова гимна никто запомнить не может. Неудачный приняли гимн. Почему не написать хороший?" - сказал Лоза.

Соответствующий интернет-мем на данную тему появился в Сети уже через несколько часов.