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Лучшие мемы и шутки к 65-летию музыканта Юрия Лозы

, ИА "Амител"
Вспоминаем самые яркие цитаты музыканта, которые вызвали реакцию у пользователей интернета

Один из самых ярких и экстравагантных российских музыкантов Юрий Лоза 1 февраля отмечает свое 65-й летие.

Автор хита "Плот" в последние несколько лет стал вновь популярным после ряда высказываний. 

Юрий Лоза привлек к себе внимание общественности, когда в эфире программы "Соль" раскритиковал знаменитые культовые западные группы за неумение играть и петь. По словам известного в советские годы исполнителя, группу Led Zeppelin "слушать невозможно", а Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Лоза тогда отметил, что лидер и вокалист великого британского коллектива ‪Мик Джаггер "ни в одну ноту не попал". После таких резких заявлений Лозы в интернете появились ироничные картинки, на которых знаменитые музыканты носят одежду с изображением своего Юрия Лозы, а Джаггер исполняет песню "Плот".

Еще одно яркое высказывание музыканта – о том, что достижения первого космонавта Юрия Гагарина схожи с успехами группы The Beatles. На вопрос корреспондента о том, что британскую четверку называют величайшей группой всех времен, Лоза ответил, что ситуация схожа с полетом Гагарина — он просто лежал и ничего не делал, но был первым.

"The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время", – ответил Лоза.

По его словам, успехи многих знаменитых групп были обусловлены прорывом техники и попаданием в нужное время.

Одним из немногих, кто поддержал мнение Лозы, стал российский музыкант и композитор Олег Газманов, который назвал легендарную группу The Beatles коллективом, который никогда не умел играть.

Отметим, что еще один резонансный случай возник, когда у Лозы спросили, о чем бы он хотел спросить президента Владимира Путина на "прямой линии". Музыкант ответил, что поднял бы тему российского гимна: "Я бы спросил, когда гимн поменяем. Потому что слова гимна никто запомнить не может. Неудачный приняли гимн. Почему не написать хороший?" - сказал Лоза.

Соответствующий интернет-мем на данную тему появился в Сети уже через несколько часов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.02.2018 09:05
prosto

А Лоза это вообще кто такой?

0  1
1.02.2018 12:54
acdc

Да Юра. Обосрался ты по полной с этими высказываниями.

0  1
1.02.2018 13:55
точный

Возможно что он прав... у каждого своя правда...

1  0
1.02.2018 14:17
- гость -

1.02.2018 12:54
acdc
больше 2x лет onlineбольше 500 сообщений
Да Юра. Обосрался ты по полной с этими высказываниями.

Ну весьма спорно насчет обосрался....Например битлз, разве не правда что музыка у них достаточно примитивная и мы ее легко сдирали и она звучала, причем на отечественных Уралах, Аэлитах и Иониках через Родину и Венец, а то и через самоделки с Кинаповскими динамиками. Сейчас же, даже на уровне Барнео молодняк лихо каверит на китайских стратокастерах ну не отличишь....Джагер отдыхает.

1  0
1.02.2018 14:48
nandrolon

Все верно подмечено мэтром, все звезды и легенды-это первенцы своего времени-им просто "подвезло" "родиться" первыми-в чем не малая заслуга продюсеров и арт-директоров!!!

1  0
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