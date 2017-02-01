Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных киви из Италии утилизировали в Алтайском крае — 7,5 килограммов запрещенной продукции положили под бульдозер.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, киви были выявлены на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.

"Согласно маркировке, страна происхождения фруктов – Италия. Гражданин России пытался ввезти из Республики Казахстан подкарантинную продукцию автотранспортом для реализации на территории Алтайского края. Запрещенные к ввозу в РФ фрукты изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов путем раздавливания", – уточняют в ведомстве.

Всего в январе в Алтайском крае было уничтожено три партии санкционных продуктов — помимо киви, в регионе утилизировали польские яблоки и мясо птицы из США.