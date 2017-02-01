Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных киви из Италии утилизировали в Алтайском крае — 7,5 килограммов запрещенной продукции положили под бульдозер.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, киви были выявлены на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.
"Согласно маркировке, страна происхождения фруктов – Италия. Гражданин России пытался ввезти из Республики Казахстан подкарантинную продукцию автотранспортом для реализации на территории Алтайского края. Запрещенные к ввозу в РФ фрукты изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов путем раздавливания", – уточняют в ведомстве.
Всего в январе в Алтайском крае было уничтожено три партии санкционных продуктов — помимо киви, в регионе утилизировали польские яблоки и мясо птицы из США.
Комментарии
мда, контрабандиста с коробкой киви поймали для поднятия отчетности...
7,5 килограммов
Масштабы контробанды просто зашкаливают!
себе поди вез, друзьям-знакомым. я бы не отказалась, в следующий раз мне отдайте, раз в дет.дом отдать религия не позволяет
жду когда кокосы будут давить, хоть скорлупы для наберу!!! хоть бы писали адреса где это все уничтожают!!!!
Маразм крепчал, деревья гнулись.
Даже не смешно. С коррупцией бы так боролись
Молодцы! Так держать
давили бы взяточников???? как киви??))))))))))))
larisa2011 зарегистрированный 1 февраля 2017 г. 11:47
Чай не садисты. Просто расстреливали, как в Китае.
сами сбросились, сами раздавили, сами отчитались )
получили премии
Запрет на ввоз в страну мяса, рыбы, овощей, фруктов и молочных продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии и 28 стран Евросоюза Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года. В 2015 году к этому списку добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. http://www.amic.ru/news/374355/
Прикольно! Супер победа! Я бы в детские дома отдал лучше. Они их хрен когда увидят и попробуют.
Подумать только, 7,5 кг киви и бульдозером. Мощь-то какая!
еще полкило и пришлось бы второй бульдозер на подмогу звать
я сначала подумал , что 7,5 тыс.кг, но нет... я ошибся
"еще полкило и пришлось бы второй бульдозер на подмогу звать" - браво! Лучший коммент!
Остальные себе забрали.
Главное-не количество,а неотвратимость наказания! Жрите сами свои киви,а буду трескать огурчики с дачи,под запотевший штоф самогоночки!
- гость - 1 февраля 2017 г. 12:00 Ты был в детском доме? знаешь как они питаются? многие позавидуют!
1.02.2017 12:00 - гость -
Наивный чукотский юноша. Прошли те времена, когда в детдомах нечего было жрать. Да и кормить неизвестно чем детей, мож там внутри какая зараза сидит, тоже нехорошо. А кто их проверять будет? Стоимость проверки выйдет дороже, чем стоимость 7,5 кг. Проверяют крупные партии, а не такую мелочь.
1.02.2017 12:14 - гость -
Шутки аля Петросян.
- гость - 1 февраля 2017 г. 12:53 не смешнее, чем сам процесс этого действа с киви и бульдозером
солярка за чей счет?
ыть 1 февраля 2017 г. 12:53 Стоимость проверки выйдет дороже, чем стоимость 7,5 кг. Проверяют крупные партии, а не такую мелочь.
Щаз трампуля снимет санкции с володиных друзей и зараза вмиг испарится))А как заразные киви могли попасть в страну таёжного союза(Казахию)?
... крайний комент в 13:00 и тишина... троли сорвались на обед ...
искать поехали место уничтожения)))
Их там вырастили,а не провезли,убожище! А володины друзья,едят и не такое,слюнями не зохлебнись,нищебродина!
1 февраля 2017 г. 13:29 Быстрожуй отметился, щас остальные дожуют и начнут 2 том...
- гость - 1 февраля 2017 г. 13:29 Их там вырастили,а не провезли,убожище!
О-о! Киви вырастили в Казахии?
Это героическая победа, я щщитаю! Победа российской власти (в лице бульдозера) над здравым смыслом (авоська с киви)
Невероятно! Вот это да! Медальки подиж ты ещё выпишут себе за "борьбу с супостатом"...Богатыри тракторные.
У нас что, детских домов и больниц не стало? Неужели нельзя контрабанду нормального качества в хорошее дело пускать? Не надо уж до абсурда доходить
Где у нас проверяют качество контрабанды?
У нас что, детских домов и больниц не стало? Неужели нельзя контрабанду нормального качества в хорошее дело пускать?_____________Ну вот что вы говорите!!?? Это же как в ГОСУДАРСТВЕННЫЕ учреждение и санкционные продукты? никак нельзя, подрав патриотизма!
Кулундинские погранцы службу сослужили государю! Не допустили т.акт поедания вражьего провианта. Погранцу орден красной звезды, а трахтористу медаль за отвагу! Обоим звание хероя сколеновстана! Хотя не, хероя во сколеновстане только посмертно дают! Вот ежели погранцу косточка бы встала поперек горла, а трахторист боярышнику бы за победу выпил с летальным, вот тохда бы да!
Один с этого плюс - те кто рядом живет хороший напиток "поставят" делать )
Как же надоели все эти недалекие люди со своим нытьем о раздаче бедным людям, дет.домам и пр.Какие же вы ТУПЫЕ!!!!!
16:12, ты главное когда помидорку турецкую есть будешь али шмотку турецкую на тело свое патриотическое натягивать будешь. Помни что ты умный
Пусть бы давили, но, чтобы в Кремле тоже жрали "продукты" из МарияРа или подобных дерьмомагазинов, а не выписывали бы себе еду от поганых буржуинов.
преступление века раскрыто!!! интересно сколько потрачено ГСМ и сколько потрачено денежных средств на содержание данного карательного легиона чтобы уничтожить 7.5 кг киви ?