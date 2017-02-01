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Новости

7,5 кило итальянских киви раздавили бульдозером в Алтайском крае. Фото

, ИА "Амител"
За январь это уже третий случай утилизации санкционной продукции в регионе

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных киви из Италии утилизировали в Алтайском крае — 7,5 килограммов запрещенной продукции положили под бульдозер.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, киви были выявлены на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.

"Согласно маркировке, страна происхождения фруктов – Италия. Гражданин России пытался ввезти из Республики Казахстан подкарантинную продукцию автотранспортом для реализации на территории Алтайского края. Запрещенные к ввозу в РФ фрукты изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов путем раздавливания", – уточняют в ведомстве.

Всего в январе в Алтайском крае было уничтожено три партии санкционных продуктов — помимо киви, в регионе утилизировали польские яблоки и мясо птицы из США.

 


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Комментарии

1.02.2017 11:09
- гость -

мда, контрабандиста с коробкой киви поймали для поднятия отчетности...

0  0
1.02.2017 11:18
- гость -

7,5 килограммов

Масштабы контробанды просто зашкаливают!

0  0
1.02.2017 11:24
баба

себе поди вез, друзьям-знакомым. я бы не отказалась, в следующий раз мне отдайте, раз в дет.дом отдать религия не позволяет

0  0
1.02.2017 11:31
larisa2011

жду когда кокосы будут давить, хоть скорлупы для наберу!!! хоть бы писали адреса где это все уничтожают!!!!

0  0
1.02.2017 11:39
- гость -

Маразм крепчал, деревья гнулись.

0  0
1.02.2017 11:41
- гость -

Даже не смешно. С коррупцией бы так боролись

0  0
1.02.2017 11:45
- гость -

Молодцы! Так держать

0  0
1.02.2017 11:47
larisa2011

давили бы взяточников???? как киви??))))))))))))

0  0
1.02.2017 11:50
- гость -

larisa2011 зарегистрированный 1 февраля 2017 г. 11:47

Чай не садисты. Просто расстреливали, как в Китае.

0  0
1.02.2017 11:53
- гость -

сами сбросились, сами раздавили, сами отчитались )

0  0
1.02.2017 11:53
- гость -

получили премии

0  0
1.02.2017 11:56
- гость -

Запрет на ввоз в страну мяса, рыбы, овощей, фруктов и молочных продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии и 28 стран Евросоюза Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года. В 2015 году к этому списку добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. http://www.amic.ru/news/374355/

0  0
1.02.2017 12:00
- гость -

Прикольно! Супер победа! Я бы в детские дома отдал лучше. Они их хрен когда увидят и попробуют.

0  0
1.02.2017 12:07
гостья

Подумать только, 7,5 кг киви и бульдозером. Мощь-то какая!

0  0
1.02.2017 12:14
- гость -

еще полкило и пришлось бы второй бульдозер на подмогу звать

0  0
1.02.2017 12:23
гость

я сначала подумал , что 7,5 тыс.кг, но нет... я ошибся

0  0
1.02.2017 12:23
- гость -

"еще полкило и пришлось бы второй бульдозер на подмогу звать" - браво! Лучший коммент!

0  0
1.02.2017 12:29
- гость -

Остальные себе забрали.

0  0
1.02.2017 12:36
Миpoтворец

Главное-не количество,а неотвратимость наказания! Жрите сами свои киви,а буду трескать огурчики с дачи,под запотевший штоф самогоночки!

0  0
1.02.2017 12:44
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 12:00 Ты был в детском доме? знаешь как они питаются? многие позавидуют!

0  0
1.02.2017 12:53
ыть

1.02.2017 12:00 - гость -

Наивный чукотский юноша. Прошли те времена, когда в детдомах нечего было жрать. Да и кормить неизвестно чем детей, мож там внутри какая зараза сидит, тоже нехорошо. А кто их проверять будет? Стоимость проверки выйдет дороже, чем стоимость 7,5 кг. Проверяют крупные партии, а не такую мелочь.

0  0
1.02.2017 12:53
- гость -

1.02.2017 12:14 - гость -

Шутки аля Петросян.

0  0
1.02.2017 12:56
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 12:53 не смешнее, чем сам процесс этого действа с киви и бульдозером

0  0
1.02.2017 12:58
- гость -

солярка за чей счет?

0  0
1.02.2017 13:00
- гость -

ыть 1 февраля 2017 г. 12:53 Стоимость проверки выйдет дороже, чем стоимость 7,5 кг. Проверяют крупные партии, а не такую мелочь.

Щаз трампуля снимет санкции с володиных друзей и зараза вмиг испарится))А как заразные киви могли попасть в страну таёжного союза(Казахию)?

0  0
1.02.2017 13:27
?

... крайний комент в 13:00 и тишина... троли сорвались на обед ...

0  0
1.02.2017 13:28
- гость -

искать поехали место уничтожения)))

0  0
1.02.2017 13:29
- гость -

Их там вырастили,а не провезли,убожище! А володины друзья,едят и не такое,слюнями не зохлебнись,нищебродина!

0  0
1.02.2017 13:37
- гость -

1 февраля 2017 г. 13:29 Быстрожуй отметился, щас остальные дожуют и начнут 2 том...

0  0
1.02.2017 13:37
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 13:29 Их там вырастили,а не провезли,убожище!

О-о! Киви вырастили в Казахии?

0  0
1.02.2017 13:53
- гость -

Это героическая победа, я щщитаю! Победа российской власти (в лице бульдозера) над здравым смыслом (авоська с киви)

0  0
1.02.2017 14:09
- гость -

Невероятно! Вот это да! Медальки подиж ты ещё выпишут себе за "борьбу с супостатом"...Богатыри тракторные.

0  0
1.02.2017 14:38
Aks

У нас что, детских домов и больниц не стало? Неужели нельзя контрабанду нормального качества в хорошее дело пускать? Не надо уж до абсурда доходить

0  0
1.02.2017 15:02
- гость -

Где у нас проверяют качество контрабанды?

0  0
1.02.2017 15:10
Александр

У нас что, детских домов и больниц не стало? Неужели нельзя контрабанду нормального качества в хорошее дело пускать?_____________Ну вот что вы говорите!!?? Это же как в ГОСУДАРСТВЕННЫЕ учреждение и санкционные продукты? никак нельзя, подрав патриотизма!

0  0
1.02.2017 15:26
Divergent

Кулундинские погранцы службу сослужили государю! Не допустили т.акт поедания вражьего провианта. Погранцу орден красной звезды, а трахтористу медаль за отвагу! Обоим звание хероя сколеновстана! Хотя не, хероя во сколеновстане только посмертно дают! Вот ежели погранцу косточка бы встала поперек горла, а трахторист боярышнику бы за победу выпил с летальным, вот тохда бы да!

0  0
1.02.2017 15:44
- гость -

Один с этого плюс - те кто рядом живет хороший напиток "поставят" делать )

0  0
1.02.2017 16:12
- гость -

Как же надоели все эти недалекие люди со своим нытьем о раздаче бедным людям, дет.домам и пр.Какие же вы ТУПЫЕ!!!!!

0  0
1.02.2017 16:57
Шатал Труба

16:12, ты главное когда помидорку турецкую есть будешь али шмотку турецкую на тело свое патриотическое натягивать будешь. Помни что ты умный

0  0
1.02.2017 17:30
- гость -

Пусть бы давили, но, чтобы в Кремле тоже жрали "продукты" из МарияРа или подобных дерьмомагазинов, а не выписывали бы себе еду от поганых буржуинов.

0  0
1.02.2017 17:57
гость

преступление века раскрыто!!! интересно сколько потрачено ГСМ и сколько потрачено денежных средств на содержание данного карательного легиона чтобы уничтожить 7.5 кг киви ?

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