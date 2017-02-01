Фото: vk.com/barneos22
Желание горожан записать своих детей в первый класс в лицее №121 в Барнауле обернулось наплывом людей в образовательное учреждение.
В паблике Barnaul 22 накануне вечером появились фотографии, на которых видно, как барнаульцы выстроились в очередь у лицея. "Запись в первый класс, лицей 121", – констатировал автор заметки.
Сей факт стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. "Вот она и очередь! Муж с коллегой сегодня сменами махнулся,чтобы тот смог очередь занять. По его словам, там могут набрать всего 5-6 первых классов, а заявок из-за густонаселённого района с одной школой минимум на 12 классов! Вот и ажиотаж", – пишет одна из жительниц краевой столицы.
"Только что проезжала эту школу. Машины там даже на проезжей части стоят", – констатирует еще одна горожанка.
Некоторые предполагают, что родители желают записать своих детей именно в лицей №121 ввиду некой "элитарности" данного общеобразовательного учреждения.
Однако одна из жительниц Барнаула подчеркивает: "Еще раз для всех непонятливых: ажиотаж вокруг 121-го лицея не из-за его элитности, а потому что это единственное учебное заведение на большой, растущий, густозаселенный район. У людей нет выбора: простая средняя школа или лицей. И возить первоклашку, который еще вчера в детском саду был, в школу через полгорода и забирать через четыре часа из школы, а тем более отправлять его одного на общественном транспорте – это не выход".
Кто-то просто сочувствует стоящим в очереди, отмечая: "Какой кошмар... держитесь, люди…". Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся".
Комментарии
ДБЛ БЛ (с)
Если ребенок проживает на закрепленной территории, его в любом случае возьмут.
когда жилье покупали каким местом думали
1 1 февраля 2017 г. 11:37----------- дааалеко не факт и примеров по прошлому году куча
Как его возьмут есть 5 классов всего, а народу проживает на 10? Куда его возьмут? Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал.
Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся". Очень остроумно(((( а то что с Потока из снесенных бараков переселили "высококультурных" людей в благополучные новостройки на Ускова никто в расчет не берет. привыкли считать Поток логовом алкашей и наркоманов..Стереотипами живут.Времена поменялись!! 90-е прошли!!! Школы, кружки, детские сады и пр. ничем не хуже чем в любом др районе города
"- гость -
когда жилье покупали каким местом думали"
Когда покупали, в планировке кварталов школы новые заложены были..... но что-то у администрации пошло не так - со строительством тянут.
Существует перечень территории закрепленной за данной школой, скорее всего в очереди стоят те семьи, которые на закрепленной территории не живут. Тем более, что другие школы не так далеко.
В прошлом году тех кто не попал в 121, официально через Комитет отправляли на Сулиму в 81. Если помещений нет! - куда возьмут-то?
600 м 125 школа. Её штурмуют?
Те кто не живут на закрепленной территории, придут 1-го июля. С февраля записывают ТОЛЬКО по прописке
Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал.
Зато у нас туркластер
600 м 125 школа. Её штурмуют?
нет, никакого ажиотажа. каждый день там хожу.
ну где те все кто так сильно против абортов а? где вы?
Не могу понять, может и не в тему, почему у нас рапортуют, что вот мол построен очередной детсад или школа которые являются одними из лучших в крае, с бассейном и другими причиндалами. Только вот мы живем на "мастерских" и ходим в обыкновенную 102 школу и нам непонятно, почему одни дети учатся в школе с бассейном, а другие нет, почему одна школа лучшая, а другая посредственная. По мне так если администрация заявляет о лучших школах и детсадах, пусть организует вывоз детей в бассейны, а то как то несправедливо получается.... По поводу лицея №121...по моему какой то понт, преподавательский состав имеет то же образование что и в других "не элитных школах", тот же опыт, так же думаю если ребенок тупит, то он будет тупить и 121м лицее...клоуны короче.
Вы на сайт школы заходили вообще??? Район школы ограничен Павловский тр/Попова/С.Поляна/Балтийская. Причем по Балтийской всего один дом! Остальные в закрепленную территорию не входят. А в этом квадрате еще много несданных домов.
Ещё минимум 2 школы надо. В этом квартале, согласно 2Гис на 0.75 кв.км квартала - один Лицей №121 На Южном на 1.35 кв.км всего поселка - 2 школы и 1 гимназия, а застройка в разы плотнее.
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Вы на сайт школы заходили вообще??? Район школы ограничен Павловский тр/Попова/С.Поляна/Балтийская. Причем по Балтийской всего один дом! Остальные в закрепленную территорию не входят. А в этом квадрате еще много несданных домов.
Вот именно в этот квадрат и входят кварталы 2008,2006,2009,2011.А + еще Солнечная П. и Спутник.Карту гляньте.
По поводу лицея №121...по моему какой то понт, преподавательский состав имеет то же образование что и в других "не элитных школах", тот же опыт, так же думаю если ребенок тупит, то он будет тупить и 121м лицее...клоуны короче.
Почему "клоуны"? По-моему,нормальное желание родителей устроить своего первоклашку поближе к дому, тем более,что прописка позволяет по закону записаться в этот лицей..А лицей 121-единственный среди четырех новых кварталов+старого квартала+Солнечная Поляна+Спутник. Школа,расчитанная на 880 учеников уже сейчас переполнена,в ней учится почти 2000 человек.+В этом году добавят еще 5 новых классов первоклашек.
- гость - 1 февраля 2017 г. 11:40 Как его возьмут есть 5 классов всего, а народу проживает на 10? Куда его возьмут? Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал. --- написано же это ЛИЦЕЙ а обычные школы тоже есть
нет, никакого ажиотажа. каждый день там хожу.
Каждый день никакого ажиотажа, а сегодня (первый день приема документов) очередь в 4 утра начали занимать))) В 8:30 уже больше 50 человек стояло!
Спокойно за 15 минут подала сегодня документы в одну из лучших школ города (ну или считающуюся таковой). В центре, правда, не на выселках
так то школа у вас, а это лицей
да какая разница-школа или лицей? у людей в принципе вопрос стоИт-куда детей записывать. Была бы там школа-ажиотаж был бы такой же. у меня в этом лицее оба сына учатся-старший уже заканчивает. Не вижу никакой разницы между лицеем или обычной школой. Обычно всё.классическая программа, и это большой плюс(по сравнению с Занковым).
Можно до зеленых соплей спорить, НО район молодой, население молодое, почти всё жилье ипотечное (соответственно надо пахать, чтоб платить), много не местных (соответственно бабки в деревне) - возить детей в "одну из лучших школ города" с "выселок" в центр НЕКОМУ. Поэтому и стараются записать ребенка в БЛИЖАЙШЕЕ учебное заведение, хоть лицей, хоть церковно-приходская школа. Всем желаю успеха в оформлении!!!
Эх вы люди. Квартиры нужно брать в Ленинском районе. Много школ (без очередей), детских садов, поликлиники, больницы. Вечерние прогулки по прекрасной аллее длиной 2 км!!! Огромный парк Арлекино. В любую сторону можно уехать хоть на машине, хоть на общественном транспорте.
возить детей в "одну из лучших школ города" с "выселок" в центр НЕКОМУ.
так это же замечательно? учиться должны по месту жительства/прописки. иначе выселковские будут утром и вечером не по часу в пробке стоять а по 2
гость 1 февраля 2017 г. 13:00 в чем была проблема купить в нормально районе со школой квартиру? Это какой мозг надо иметь, чтобы покупать жилье там, где нет школы!
Для 1.02.2017 13:08 - гость - совершенно с Вами согласна!
Поэтому в прошлом году, не взирая на "модные веяния" и непреодолимое желание запихать дитя в "модную" школу, пошла и записала в самую обычную "совдеповскую" школу, ближайшую к дому. Зато там есть любимый учитель, поэтому ребенок мчится в школу с удовольствием! Утром из дома в 7-35, вечером после продленки, через 10 минут дома!
Просто там ( в 121) люди реально ВЫНУЖДЕНЫ биться за место в классе.
Жизнь 1 февраля 2017 г. 13:06 согласна абсолютно. Как почитаешь эти истории про их поликлинику (одну на всех), школу, проблему с детсадами, вот совсем не понятно, чем думали. У нас квартира в описанном вами районе)) Ещё и полубесплатная и прекрасная Победа рядом совсем.
А ведь на самом деле это только первые "ягодки", если даже не "цветочки"... Как раз прошло несколько лет, может даже чуть более, с начала массовой застройки данного района, в который в основном заезжали молодые семьи. Вот вам и результат! А дальше будет только веселее)) Насколько я знаю, во многих административных структурах (ЗАГСы, суды и пр.) индуски уже "вешаются" от того объёма работы, который приходится на них на сегодняшний день, потому что сам район был искусственно увеличен, раздут, а вот инфраструктура к этому никак не была подготовлена... Можно, конечно, хвалить свой район, и ругать чужой, но как бы то ни было, люди не должны никого обвинять в сложившейся ситуации - они сами её создали, покупая квартиры в муравейниках, строящихся в чистом поле...
Жизнь 1 февраля 2017 г. 13:06
Думаю, не будете спорить с тем, что лучшая половина аллеи находится на территории ж/д района?) Просто этот квадрат/квартал - Черёмушки, на самом деле, один из самых уютных в нашем городе))
Можно, конечно, хвалить свой район, и ругать чужой, но как бы то ни было, люди не должны никого обвинять в сложившейся ситуации - они сами её создали, покупая квартиры в муравейниках, строящихся в чистом поле...
Вот Вы всех жителей района приложили... я живу здесь (Шумакова/Взлетная) с 1993 года, надо было на 30 лет вперед просчитывать, чтобы не оказаться в результате в "муравейнике"?
- гость - 1 февраля 2017 г. 13:40
ну, как бы, говоря про муравейник, я имел в виду то, что находится ЗА сиреневой от попова (в сторону ускова, с.поляны)
Жизнь 1 февраля 2017 г. 13:06 Эх вы люди. Квартиры нужно брать в Ленинском районе --- Владимир Ильич рулит!
Я 26 лет живу в этом микрорайоне, сам в 121 школу ходил, а теперь не могу туда дочь отдать, хотя старшая учится в этой школе. И чем я виноват то в том, что построив рядом новостройки для них не построили школу?? И чем эта школа элитная не понимаю, обычная школа, просто ни у меня ни у жены нет возможности после трех-четырех уроков забирать ребенка и везти домой, так как мы оба на работе.
хотя нам в этом году в школу и топать до неё 1000 метров - мы взяли в ЖИ квартала лазурный -довольны очень ,благоустройство, дороги, тротуары, площадки, новые лифты, , видеонаблюдение, новые планировки и.т.д и тп -
Пусть эта 121-я в три смены теперь работает. Ведь для конца восьмидесятых - середины девяностых 10-12 первых классов для школы было нормой, а сейчас все расслабились прям.
В прошлом году стоял в этой очереди. Пришел в 5-00, в очереди был номер 56, кто пришел к 8-00, были в очереди ближе к 200. Все были по прописке. Принимать заявления начали в 8 утра, примерно в 10 прекратили принимать, так как места кончились. Осталось примерно человек 80, точно не помню. Они много жаловались потом. За лето отремонтировали еще помещения для первоклассников, и теперь есть даже 1л класс. Школа обычная, нормальная. Переполненная конечно, но это не сильно заметно, ребенок не жалуется. А единственная причина этого безобразия - район громадный построили, а школу забыли. На собрании директриса сказала, что будут строить школу, но не раньше 2018 года. То есть она будет готова примерно к 2021. А до этого времени держитесь.
Кстати в этом году набирают всего 5 классов. Остальным предлагают возить детей на малахова-павловский.
Вот и видео http://www.katun24.ru/news/233205/ http://www.katun24.ru/news/233210/
Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на строительство средней школы в квартале «2008». Начальная цена объекта определена в сумме, которая до этого ни разу не фигурировала при строительстве заведений такого профиля в крае, 953,941 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Школа с бассейном, рассчитанная на 1100 учащихся, должна появиться в Индустриальном районе города, по адресу: улица Сиреневая, 16. Причем все работы планируется завершить уже к 1 июля 2019 года. Проектная документация была разработана «Алтайгражданпроектом». Площадь участка для строительства — 3,4 га, максимальная этажность объекта - четыре этажа. Предполагается, что в школе будет создана безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (лифт, широкие дверные проемы, пандусы, цветовые маркировки элементов интерьера и экстерьера здания и прочее). Среди профильных требований к потенциальным участникам торгов можно выделить несколько основных. Во-первых, наличие свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капремонта. Кроме того, в обязательном порядке необходим опыт работы, связанный с предметом контракта, и безупречная деловая репутация. В частности, конкурсант должен представить сведения как минимум об одном исполненном контракте за последние три года. При этом стоимость такого договора должна составлять не менее 20 % от начальной цены нынешнего контракта (около 190 млн рублей — прим ред. БФ).
Обращает на себя внимание ряд жестких финансовых условий, предъявляемых Управлением единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула к потенциальным участникам аукциона. Например, размер обеспечения заявки должен быть равен 47,697 млн рублей (5 % от начальной цены контракта), что, по всей видимости, отсеет немало желающих на старте. Еще более радикальной мерой выглядит размер обеспечения исполнения контракта, он составит 286,182 млн рублей (30 % от максимальной цены). Кроме того, возведение столь дорогостоящего объекта обязательно дол
жен быть равен 47,697 млн рублей (5 % от начальной цены контракта), что, по всей видимости, отсеет немало желающих на старте. Еще более радикальной мерой выглядит размер обеспечения исполнения контракта, он составит 286,182 млн рублей (30 % от максимальной цены). Кроме того, возведение столь дорогостоящего объекта обязательно должно пройти через процедуру публичных слушаний, так как по правилам, которые действуют в регионе, любая госзакупка дороже 100 млн рублей поступает на рассмотрение общественности. При наличии таких условий резонно предположить, что краевые строительные компании вообще не заявятся на аукцион. О том, что в Барнауле может быть возведена школа, которая позиционируется как самая большая в Алтайском крае, впервые было заявлено в марте 2016 года на встрече губернатора Александра Карлина и сити-менеджера Сергея Дугина. «Мы намерены включить этот объект в федеральную программу на 2017 год. Здесь также необходима оперативная работа, с тем чтобы определиться по плану застройки, проектной документации и проведению экспертиз. Это очень значимый и дорогой объект», - рассказал губернатор. «Здесь же завершено проектирование музыкальной школы. Учитывая наличие там детского сада, можно говорить о формировании еще одного полноценного образовательного кластера. В решении этого вопроса мы надеемся на вашу поддержку, - в свою очередь заявил глава администрации города. Объект будет возводиться в рамках программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, согласно которой к 2025 году все школьники Алтайского края будут учиться только в первую смену и, вероятно, по пятидневной рабочей неделе. Одна из задач перед новым учебным заведением, которое появится в самом центре многоэтажной жилой застройки квартала «2008», разгрузить местный лицей № 121. Строительство школы в данном районе должно полностью обеспечить местами школьников из новостроек по соседству.Добавим, что заявки на аукцион принимаются с 29 декабря по 27 января, конкурс пройдет 6 февраля. Источник финансирования — бюджет Барнаула (адрес
С Потока Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся". Очень остроумно(((( а то что с Потока из снесенных бараков переселили "высококультурных" людей в благополучные новостройки на Ускова никто в расчет не берет. привыкли считать Поток логовом алкашей и наркоманов..Стереотипами живут.Времена поменялись!! 90-е прошли!!! Школы, кружки, детские сады и пр. ничем не хуже чем в любом др районе города
Ну-ну. Вынуждены были снимать несколько месяцев в новом (только 2 месяца как заселен) доме на Глушкова квартиру - все кнопки в лифте выжжены, в подъезде бутылки, шприцы.... пакеты с мусором кучами просто по всему двору... соседи ни разу (!) за несколько месяцев площадку на этаже не убрали. да что там на этаже - даже в тамбуре за собой грязь с сапогов подмести не могли. Культура, что сказать.
Черемушки тоже хороший район. Это не центр, где дома строят окно в окно друг к другу и вечная суета, не ускова, куда перебралась часть города, не подумав, что ни транспортной развязки, ни соц. структуры там в ближайшее время не предвидится, ни павловский тракт с утренне-вечерними пробками. Недостаток ленинского-черемушек один, это много хрущевок, уставших домов без лифта. Живем в хрущевке на первом этаже, дискомфорта не испытываем, но соседей сверху и сбоку слышно хорошо, особенность панелей. Были проблемы с заменой сантехники, но поменяв на новую, проблемы ушли в прошлое. Коммуналка не большая, следствие не больших квадратов. В новостройке проблем с ремонтом старой сантехники конечно нет, но есть проблемы с ремонтами со всех сторон. Сестра купила квартиру в новостройке и слушает теперь строительные симфонии ежедневно.
1 энная сумма денежек и временная прописка у вас есть
все ... умные тут, задумайтесь одним единственный вопросом почему в почти каждом микрорайоне построенном ЖИ есть и дт и школа а потом сравните цены ЖИ и иных застройщиков разница в 400-500 тыр, Ну типа денег ... нет у администрации для одних, а для других есть , за Сиреневой 28 пустырь именно там должна стоять ( строиться) школа и где она, Сколько там кварталов а, по ГП была школа, а по факту 0. Купили -мучайтесь, ну ясно, надо было купить в хрущевске 50 летней и счастливо жить.
какое безграмотное общество у нас. читайте нормативку и будет вам счастье... любители очередей, скандалов и разборок. ДБЛ БЛ (с)
Понятно, что всем дадут, они не имеют право по другому. Очередь была для того, что бы попасть именно в 121 (по очередности), тк родители за безопасность своих первоклашек: меньше переходить трамвайных путей, автомобильных дорог (особенно зимой оборудованных): сугробы, разметка... Жили мы 7 лет на Черемушках , больше туда никогда! Родители, дай Бог вам сил и терпения в 1 февраля 2018.
5-6 лет назад штурмовали детские садики, теперь вот школы, а через 10 лет военкоматы-?
Жыву возли этай школы. Таргую фруктами-муктами, шокаладками-мармелатками, фавлями-мафлями. Обещали устроить моиво ребенка в эту школу. В осереди не стоял. Ужас.
Как там в Японии... прежде чем родить ребенка занял очередь в детсад и школу собрал все справка, а потом своим причендалом тыкай в живого человека! А то понарожали, а теперь школы им подавай, детские сады....