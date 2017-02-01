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Землетрясение произошло ночью 1 февраля в Горном Алтае — подземный толчок зафиксирован в 00:26 в Усть-Коксинском районе республики.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН, магнитуда сейсмического события определяется показателем 4, интенсивность в эпицентре составила 4,9.

В ГУ МЧС по Республике Алтай уточняют, что землетрясение произошло на глубине 10 километров в восьми километрах от населенного пункта Талда. В экстренном ведомстве отмечают, что показатель магнитуды землетрясения составил 4,2.

Также в МЧС указывают, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.