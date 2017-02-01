Фото: Бийский драматический театр

Правительство РФ выделило российским регионам около 670 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности театров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым документу, субсидии в размере 670 миллионов распределены между бюджетами 56 субъектов страны. Средства предназначены для софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

Алтайский край, согласно документу, получит около 8 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы профессиональных муниципальных театров. Речь идет о Бийском городском драматическом театре и Рубцовском драматическом театре. На федеральные средства планируется приобрести комплекты светового и звукового оборудования, а также создать новые постановки.

Ранее стало известно, что около 43 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2017 году на развитие культуры Алтайского края за счет федерального бюджета.