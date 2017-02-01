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Любой россиянин может бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке с 1 февраля. В этот день стартовал третий этап реализации соответствующего закона, пишет РИА Новости.

Получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.

Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

По плану, граждане, которые вступили в проект, смогут покупать нужные для обустройства предметы вроде сруба, теплицы, мелкой сельхозтехники и не только в кредит по льготной ставке 8% сроком на пять лет. В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что соответствующую программу поддержки разрабатывают Фонд развития Дальнего Востоке и Почта Банк.

В министерстве отметили, что сейчас есть 35 мер помощи получателям земли в регионе. Среди них – получение гранта для фермерства, квоты на древесину для строительства своего дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие. Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что в зависимости от спроса перечень будет дополняться.

На сайте НаДальнийВосток.рф сказано, что за восемь месяцев действия закона заявки подали около 36 тысяч желающих получить бесплатный гектар. Около 4,3 тысячи участков уже выделили и еще свыше 3,7 тыс. находится на стадии заключения договора.

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Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня минувшего года. Первыми безвозмездно получить землю могли лишь жители ряда муниципальных образований Дальнего Востока. С 1 октября это стало возможным для всех живущих в регионе россиян, а с 1 февраля текущего года – для всех граждан страны.