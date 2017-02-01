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Любой россиянин может бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке с 1 февраля. В этот день стартовал третий этап реализации соответствующего закона, пишет РИА Новости.
Получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.
Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.
По плану, граждане, которые вступили в проект, смогут покупать нужные для обустройства предметы вроде сруба, теплицы, мелкой сельхозтехники и не только в кредит по льготной ставке 8% сроком на пять лет. В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что соответствующую программу поддержки разрабатывают Фонд развития Дальнего Востоке и Почта Банк.
В министерстве отметили, что сейчас есть 35 мер помощи получателям земли в регионе. Среди них – получение гранта для фермерства, квоты на древесину для строительства своего дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие. Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что в зависимости от спроса перечень будет дополняться.
На сайте НаДальнийВосток.рф сказано, что за восемь месяцев действия закона заявки подали около 36 тысяч желающих получить бесплатный гектар. Около 4,3 тысячи участков уже выделили и еще свыше 3,7 тыс. находится на стадии заключения договора.
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Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня минувшего года. Первыми безвозмездно получить землю могли лишь жители ряда муниципальных образований Дальнего Востока. С 1 октября это стало возможным для всех живущих в регионе россиян, а с 1 февраля текущего года – для всех граждан страны.
Комментарии
По плану, граждане, которые вступили в проект, смогут покупать нужные для обустройства предметы вроде сруба, --------- Вы знали, что каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса бесплатно?! Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕCПЛАТНО на строительство дома каждые 25 лет и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома. Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле. Сколько леса можно получить на строительство дома? Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его предоставления могут отличаться в различ.
1.02.2017 13:59 - гость -
Знаем такое, но это плохо работает в нашей стране. Ибо лес дают то непросушеный, то гнилой, то нестроевой, в законе не сказано, что лес должен быть качественный, там написано, что должно быть 150 кубов. И как это не печально, зачастую человек получает 150 кубов дров, что может и не плохо (будет печь, чем топить), но дом из них не построить.
ыть 1 февраля 2017 г. 14:36 Куб дров - 1500, 150*1500 = 225 000 ..их можно конвертировать в брус, но лень расписывать)