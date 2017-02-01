Благодаря работе Алтайской таможни федеральная казна получила в 2016 году доход в размере 2 млрд 750 млн 887 тыс. рублей. Объем таможенных платежей по сравнению с 2015 годом увеличился на 8%.

Чаще всего из региона вывозили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Эти товары составили 33,8% от общего количества экспорта. На втором месте древесина и целлюлозно-бумажные изделия с результатом в 18,2%. Замкнули тройку самых востребованных товаров минеральные продукты (11,6%). Стоимостный объем экспорта составил 368,609 млн долларов, а стоимость импортных поставок – 168,355 млн долларов.

На территорию Алтайского края из-за границы чаще всего импортировались текстильные изделия и обувь (34,1%); машины, оборудование и транспортные средства (32,3%); продукция химической промышленности, каучук (18,5%).

Общий объем внешнеторгового товарооборота за 2016 год составил 536,964 миллиона долларов США и по сравнению с 2015 годом снизился на 2%.

В течение года Алтайский край поддерживал связи с партнерами из 74 стран мира. Больше всего сделок было заключено с Китаем. На втором месте США. "Бронза" по стоимости объема товарооборота принадлежит Узбекистану. Общий грузооборот за 2016 год уменьшился на 1% по отношению к 2015 году и составил 1,088 млн тонн.