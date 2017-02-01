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Представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на RNS.

"Решения о повышении пенсионного возраста нет", – цитирует его издание.

Напомним, ранее "Известия" сообщили, что в правительстве принято решение повысить пенсионный возраст. Близкие к кабмину источники издания заявили, что в данный момент ведется обсуждение параметров повышения – на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Один из собеседников газеты сообщил, что объявить о решении могут в 2018 году после формирования нового правительства.

Также сообщалось, что предполагается повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Другой же вариант предусматривает увеличение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов.

Сейчас пенсионный возраст для женщин в стране равен 55 годам, для мужчин – 60.