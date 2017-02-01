Фото: новое-тв.рф
Представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на RNS.
"Решения о повышении пенсионного возраста нет", – цитирует его издание.
Напомним, ранее "Известия" сообщили, что в правительстве принято решение повысить пенсионный возраст. Близкие к кабмину источники издания заявили, что в данный момент ведется обсуждение параметров повышения – на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.
Один из собеседников газеты сообщил, что объявить о решении могут в 2018 году после формирования нового правительства.
Также сообщалось, что предполагается повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Другой же вариант предусматривает увеличение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов.
Сейчас пенсионный возраст для женщин в стране равен 55 годам, для мужчин – 60.
Комментарии
Врут или не врут, узнаем только после выборов самогО в 2018 году. Склоняюсь, что понимут. Кормовая база сузилась, а их аппетиты не упали.
"Решения о повышении пенсионного возраста нет"
Все правильно говорит. Решения нет.(Есть пока проекты решений.)
Все правильно говорит. Решения нет.(Есть пока проекты решений.) --- угу, типа "Выкатился за пределы полосы" , а на деле - упал в море!))
Пусть поднимут до 90 летнего возраста, но с условием очень хорошей пенсии, и тогда Америке и Европе мы утрем носик....ведь у ихних пенсов размер пенсии будет значительно меньше...будем говорить "знай наших"
15:55, тока 99,9 процентов "наших" не доживут
Повышение пенсионного возраста это мошеничество. Когда у человека деньги изъяли, а взамен ничего не дали.
да не расстраивайтесь, не зря потроллили по тому вбросу)
Читаем Ъ, Ызвестия и Рейтерс. Они всю правду расскажут. Сколько же Дб.Бл. ведется.
гость 1 февраля 2017 г. 17:08 Читаем Ъ, Ызвестия и Рейтерс. Они всю правду расскажут. Сколько же Дб.Бл. ведется. --------- Вся наша многонациональная страна
Шо?! Опять вброс-опровержение?! Значит, тренинг продолжается, не созрели...