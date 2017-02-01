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Стоимость аренды частных домов в Алтайском крае снизилась наиболее ощутимо в 2016 году по сравнению с другими регионами страны.

Такой вывод сделал портал недвижимости "Мир квартир", исследовав ситуацию в 61 субъекте Федерации. По данным издания, за прошлый год ставки аренды выросли всего в восьми регионах, а уменьшились в 53.

"Рекордсменом по отрицательному приросту стал Алтайский край, где за год съемные дома стали дешевле на 15,1%", – говорится в исследовании. Средняя стоимость аренды дома в месяц на Алтае составила 20 166 рублей.

Ощутимое падение наблюдалось в Смоленской (минус 14,1%) и Оренбургской (минус 13,8%) областях, а также в Удмуртии (минус 13,7%) и Бурятии (минус 13,3%).

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко, комментируя тенденции рынка аренды частных домов за прошлый год, отметил, что данный сегмент недвижимости продолжает пребывать в стагнации.

"Если аренда квартиры – для многих вопрос насущный, то съем дома – довольно редко. Поэтому в области аренды индивидуальных домов никаких признаков стабилизации пока нет. Особенно это касается депрессивных регионов, где доходы населения упали наиболее ощутимо", – констатирует эксперт.