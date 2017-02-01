Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров на участке 7,5 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 7,5 миллионов рублей.

"Продается отличный двухэтажный коттедж. Первый этаж – кирпич, второй – брус. Отделан утеплителем и сайдингом", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

На участке находится плодоносящий сад, имеется большой розарий. Также есть банный комплекс с комнатой отдыха, бассейн, теплица.

На первом этаже дома расположены прихожая с гардеробной, санузел с душевой кабиной-ванной, просторная гостиная с действующим камином и кухня. При этом в разделительную перегородку вставлен аквариум с золотой рыбкой и сомом.

На втором этаже находится кабинет, три спальни и санузел.

"Ремонт в доме выполнен из дорогих качественных материалов. В доме остается почти вся мебель в связи с переездом в другой край. Поселок находится рядом с сосновым бором, воздух чистейший, тишина", – добавляет автор объявления.