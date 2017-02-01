Четверг, 2 Февраль, 14:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,31
€ 65,03
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Мать, насмерть заморозившую младенца из-за плача, будут судить на Алтае

, ИА "Амител"
Женщину обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью

Фото: kazanpress.ru

Жительница Рубцовского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего годовалого сына, которого она оставила на веранде дома, будучи недовольной громким плачем малыша.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 27-летней женщине инкриминируют убийство малолетнего с особой жестокостью.

Согласно данным следствия, ночью 21 ноября прошлого года обвиняемая, будучи пьяной, из-за недовольства громким плачем сына отнесла его в неотапливаемую веранду дома.

"Оставив легко одетого ребенка в помещении с низкой температурой, она зашла в дом и  легла спать. Мальчик скончался на месте происшествия от общего переохлаждения организма", — указывают в ведомстве.

Напомним, что в минувшем январе на Алтае стояли аномальные морозы. В скором времени материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.02.2017 08:29
- гость -

Посадят, выйдет и забудет. А надо такую отправить раздетую на всю ночь на мороз , чтобы сама прочувствовала то, что натворила.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
14:14
Память защитников Сталинграда почтили в Барнауле. Фото 0
14:09
ГУ МВД ведет проверку в Новоалтайске после задержания полицейского 1
13:50
Легковушка и фургон столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Фото 0
13:36
Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим за день 0
13:23
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций 3
13:14
Главный полисмен-антикоррупционер Новоалтайска задержан за взятку 15
13:04
Сатира и любовь к людям: чем так интересен спектакль МТА "Чертова закуска"? 0
12:58
Вагоны с углем сошли с путей в Свердловской области 0
12:35
Прямые полеты из Барнаула в Красноярск возобновляют со 2 февраля 1
12:27
"Самое разрушительное оружие" Гитлера выставили на аукцион в США 3
12:16
Олег Торубаров открыл в Чечне мемориал памяти погибших правоохранителей 0
12:08
Алтайские полицейские задержали молодого вора автомобильных аккумуляторов 3
11:53
Тело 12-летней девочки подняли из шахты в Новокузнецке 3
11:44
Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза 36
11:33
Порошенко хочет провести референдум по вступлению Украины в НАТО 9
11:23
Подготовку к 100-летию легендарного Михаила Калашникова начали на Алтае 0
11:14
Уголовное дело завели по факту гибели восьми человек в ДТП в Новой Москве 0
11:07
Кого из россиян не пустят на "Евровидение" в Киеве? 8
11:00
Новые возможности сувенирного бизнеса 0
10:52
Обрушение трех пятиэтажек произошло на востоке Китая 0
10:43
Еще один депутат вышел из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксе 11
10:37
Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении 0
10:21
БГЭС: нежилые помещения в многоэтажках должны перейти на прямой расчет 11
10:16
iPhone 7 Plus резко подешевел в России – СМИ 10
10:06
Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты 29
09:53
Игра Pokemon Go заработала миллиард долларов за семь месяцев 3
09:34
Движение по переулку Радищева в Барнауле перекрыли на полтора месяца 0
09:22
Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах 8
09:15
Ночной пожар в жилом доме произошел в Белокурихе 0
09:09
Около 100 лицензий отозвали на алтайском рынке пассажирских перевозок 3
09:00
ЖК "Изумрудный" проходит аккредитацию у ведущих банков 0
08:57
Надежда Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа – СМИ 8
08:43
Жителей Барнаула ждут восьмибалльные пробки утром 2 февраля 0
08:43
Школьников в Алтайском крае оденут в новую светоотражающую форму 10
08:30
Как пользоваться интернетом месяц бесплатно? 0
08:25
Grand Оптика предлагает оптимально решить проблему плохого зрения 5
08:24
ФК "Райо Вальекано" отказался от аренды украинца из-за обвинений в нацизме 3
07:56
Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова 38
07:46
Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России" 31
07:37
Суда на воздушных подушках доставят в Алтайский край для борьбы с паводком 3
07:14
Тепло или холодно? Медвежонок Осип предсказал, какая будет весна на Алтае 7
07:04
"Голос монстра" и "Звонки": главные премьеры недели в кинотеатрах 0
06:45
Коттедж с выходом к озеру продают в Барнауле за 8,45 миллиона рублей. Фото 24
06:23
Кровавые шоу и секс с роботами: как 2017 год представляли в кино? 0
06:01
Наедине со льдом Оби: будни барнаульских рыбаков. Фоторепортаж 9
05:08
Потепление в Алтайском крае принесло с собой снег и сильный ветер 0
03:07
Для борьбы с паводком на Алтай доставят современную технику – министр МЧС 0
00:07
Джеймс Кэмерон начнет снимать второй "Аватар" уже летом 2017 года 0
23:08
Американский планетолог назвал сроки столкновения Луны и Земли 8
22:50
Десять штормовых предупреждений было передано по Алтаю за два зимних месяца 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.