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Жительница Рубцовского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего годовалого сына, которого она оставила на веранде дома, будучи недовольной громким плачем малыша.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 27-летней женщине инкриминируют убийство малолетнего с особой жестокостью.

Согласно данным следствия, ночью 21 ноября прошлого года обвиняемая, будучи пьяной, из-за недовольства громким плачем сына отнесла его в неотапливаемую веранду дома.

"Оставив легко одетого ребенка в помещении с низкой температурой, она зашла в дом и легла спать. Мальчик скончался на месте происшествия от общего переохлаждения организма", — указывают в ведомстве.

Напомним, что в минувшем январе на Алтае стояли аномальные морозы. В скором времени материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.



