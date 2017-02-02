Жители нового района Барнаула просят ГИБДД и администрацию города организовать новый разворот на улице Малахова. В редакцию ИА "Амител" обратился от имени горожан читатель Александр. По его словам, жители микрорайона за кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и он просит решить этот вопрос.

"За кардиологическим центром построили новый жилой квартал, однако подъехать к нему возможно только путем разворота на перекрестке Малахова и П. Сухова. Учитывая загруженность данного участка дороги, вечерние многочасовые пробки, просим организовать новый разворот до этого перекрестка, значительно снизив тем самым интенсивность движения на нем", – пишет Александр.

ИА "Амител" ждет экспертного пояснения от ГИБДД города с разъяснением о возможности организации данного разворота.