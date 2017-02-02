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Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова

, ИА "Амител"
Барнаульцы, проживающие за кардиологическим центром, испытывают трудности с проездом до дома

Жители нового района Барнаула просят ГИБДД и администрацию города организовать новый разворот на улице Малахова. В редакцию ИА "Амител" обратился от имени горожан читатель Александр. По его словам, жители микрорайона за кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и он просит решить этот вопрос.

"За кардиологическим центром построили новый жилой квартал, однако подъехать к нему возможно только путем разворота на перекрестке Малахова и П. Сухова. Учитывая загруженность данного участка дороги, вечерние многочасовые пробки, просим организовать новый разворот до этого перекрестка, значительно снизив тем самым интенсивность движения на нем", – пишет Александр.

ИА "Амител" ждет экспертного пояснения от ГИБДД города с разъяснением о возможности организации данного разворота.


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Комментарии

2.02.2017 08:29
Саныч

Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.

0  0
2.02.2017 08:30
Ольга

Писала в комитет по дорожному хозяйству, с этой же проблемой. Ответили, что в зимнее время, трамваи, которые движутся на подъем, пойдут " юзом", если будут останавливаться. И все)

0  0
2.02.2017 08:33
- гость -

а на грудь вам не попИсать? чтобы морем пахло

0  0
2.02.2017 08:35
- гость -

соединяйте Гущина с Коммунистической и с Юрина заезжайте

0  0
2.02.2017 08:38
Саныч

А разве в зиму трамваи не переодевают в шипованые колеса?

0  0
2.02.2017 08:41
- гость -

> Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.

А на всех кольцах ставить светофоры работающие в часы пик.

По обе стороны от перекрёстка Сухэ-Батора давно пора сделать развороты и запретить на перекрёстке поворот налево с Малахова с обеих сторон.

Про рельсы на уровне асфальта с нашим бюджетом можно не заикаться

P.S.: И убрать развороты напротив выездов со дворов! Скоты одолели поперёк трёх полос влазить и залазить. P.P.S.: Даже гаишники наши не гнушаются поворачивать налево под знак "Разворот".

0  0
2.02.2017 08:42
Вадила джипа

Единственный участок Малахова, где нет пробок. Сделайте там разворот, и встанет там все, как около Сухэ Батора. Заодно встанет кольцо на Юрина Малахова и прилегающая Юрина в обе стороны, которая и так там загружена.

0  0
2.02.2017 08:50
- гость -

По обе стороны от перекрёстка Сухэ-Батора давно пора сделать развороты и запретить на перекрёстке поворот налево с Малахова с обеих сторон.

более бестолкового предложения давно не слышал

0  0
2.02.2017 08:57
Согласен

Согласен с обращением

0  0
2.02.2017 08:59
Вампир

Сам езжу там каждый день, живу на этом районе. Застройщики обещали соединить гущина сквозь малахова. Но так и не реализовали данный проект. Застройщикам верить нельзя! С ЮРИНА нет въезда. Приходиться спускаться и разворачиваться ниже БИИ.

0  0
2.02.2017 09:04
- гость -

Нефиг в той дыре было строить дома новые.

0  0
2.02.2017 09:06
- гость -

Застройщики обещали соединить гущина сквозь малахова.

бггг принеси мне миллион. я обещаю что через год верну тебе 1,5. бггггг как застройщик с дорогами то связан не подумали?

0  0
2.02.2017 09:06
- гость -

2.02.2017 09:04 - гость -

Нефиг в той дыре было строить дома новые.

+++ да и покупать там не стоило)))

0  0
2.02.2017 09:07
Аня

Хороший там район, красиво все

0  0
2.02.2017 09:08
- гость -

Зависть душит народ

0  0
2.02.2017 09:12
- гость -

Надо уже начинать метро строить! Машин меньше сразу станет, и воздух чище! И парк реанимировать пора уже, а то одни разговоры. Парк Юбилейный отличное место было.

0  0
2.02.2017 09:22
Эксперт

Разворот должен быть только в одну сторону, чтобы не было пересечения со встречной.

0  0
2.02.2017 09:23
- гость -

" И парк реанимировать " - очнулся! там уже землю пилят под застройку!

0  0
2.02.2017 09:24
- гость -

Проблемы надо решать комплексно, а не так, что одну решили а еще 3 создали. На подъеме в районе гущина создавать разворот нет смысла - невозможно будет нормально через 3 ряда перестроиться.

0  0
2.02.2017 09:25
- гость -

> более бестолкового предложения давно не слышал

А я таких как ты - бестолковых - каждый день на каждом перекрёстке вижу. Стоите нараскоряку, заблокировав друг-друга по кругу, и подёргиваетесь нервно.

0  0
2.02.2017 09:27
- гость -

Это про Яму сейчас спорите? оооооооооо, да!район супер! красота неописуемая! конечно, это зависть! ни один местный там не поселится. Только колхозаны приезжие

0  0
2.02.2017 09:37
- гость -

Живу в этом же районе уже 3 года, неудобств по поводу разворота на Сухова (а при случае и на Эмильке) не испытываю. Зато, раз-через-раз вижу соседей-идиотов подрезающих своих же соседей, поворачивая из второй полосы, выезжающих под трамвай на разворот и под красный сигнал светофора. Да, не спорю,1,5км лишние набегают, но если бы собирался экономить на топливе, купил бы квартиру в центре. А последствия нового разворота на гущина - непредсказуемы. Так что, оставьте все как есть, активисты хреновы!

0  0
2.02.2017 09:46
гость

Отличный район. А кто колхозан, надо еще разобраться

0  0
2.02.2017 09:53
- гость -

Гость 09:27

Твой дом скоро завалится и будешь жить в лесу, лапу медведя совать. Кушай локти, если денег нет на новостройку

0  0
2.02.2017 09:54
- гость -

2.02.2017 09:25 - гость -

ты зачем про свое поведение на дороге всем рассказываешь?

0  0
2.02.2017 09:57
- гость -

С такими людьми на любом районе жить неприятно будет, хоть центр, хоть гущина, хоть ускова или змеиногорский

0  0
2.02.2017 11:01
- гость -

Когда поднимается вопрос по поводу этого участка ул.Малахова, при обсуждении варианта сквозного проезда по Гущина, или разворота чуть ниже ближе к Бии ч/з трамвайные пути, каждый раз возникают какие-то бредовые версии (отмазки) того, что сделать это чуть ли невозможно, или даже небезопасно... Только вот почему на той же несчастной улице Гущина, только в районе Попова всё нормально функционирует в форме полноценного перекрёстка?! Трамваи вниз не скатываются, через три ряда никто никого не "режет", и другого безобразия на грани апокалипсиса не происходит???

0  0
2.02.2017 11:20
- гость -

В настоящее время при существующем трафике на ул.Малахова на самом деле давно пора сделать ещё как минимум один разворот ч/з трамвайные пути, а именно: м/у А.Петрова и Юрина (допустим, перед "часами" на Исакова в одну сторону, после "часов" - в другую), или, как вариант, чтобы на этом участке была возможность поворота направо на "малую" Малахова в той ситуации, когда на кольце Петрова х Малахова (чаще всего) происходит ДТП и движение (от Г.Исакова) просто парализуется.

0  0
2.02.2017 11:20
Ольга

2.02.2017 11:01 - гость - Согласна, полностью, особенно когда получила письмо от администрации с "отмазками"

0  0
2.02.2017 11:21
- гость -

конечно, это зависть! ни один местный там не поселится. Только колхозаны приезжие

О, очередной потомственный интеллигент, прибывший в столицу мира из городу Парижу. Небось, собаку выгуливаешь и, конечно же, убираешь за ней?

0  0
2.02.2017 11:33
- гость -

А раньше, лет 15-20 там был разворот, правда чуть ниже Гущина! И трамваям он не мешал!

0  0
2.02.2017 12:22
alex753

На самом деле там можно организовать въезд со стороны Юрина, надо просто иметь волю снести незаконно возведённые гаражи и оплатить "банкет" по прокладке дороги.

0  0
2.02.2017 12:37
- гость -

http://barnaul.org/news/v-leninskom-rayone-vyyavleny-fakty-samovolnogo-stroitelstva.html?sphrase_id=233694

0  0
2.02.2017 12:38
- гость -

Стоят и по сей день

0  0
2.02.2017 12:39
- гость -

2.02.2017 11:33 - гость -

А раньше, лет 15-20 там был разворот, правда чуть ниже Гущина! И трамваям он не мешал!

Доказуху давай.

0  0
2.02.2017 13:18
- гость -

На самом деле там есть возможность сделать въезд между 9 этажным домом Юрина 182Д и кардиоцентром и стоят там 2 металлических гаража. Но администрации это вряд ли надо.

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2.02.2017 13:41
alex753

А к Юрина 182Д будете телепортироваться? Или предлагаете проложить дорогу по канализационному коллектору большого диаметра, что идёт между кардиоцентром и частью дома Юрина 182?

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2.02.2017 14:19
Аlex754

Alex753, канализационный коллектор большого диаметра тут то при чем? У нам нет дорог там, где проходит канализация и другие коммуникации??? Что за бред

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