Жители нового района Барнаула просят ГИБДД и администрацию города организовать новый разворот на улице Малахова. В редакцию ИА "Амител" обратился от имени горожан читатель Александр. По его словам, жители микрорайона за кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и он просит решить этот вопрос.
"За кардиологическим центром построили новый жилой квартал, однако подъехать к нему возможно только путем разворота на перекрестке Малахова и П. Сухова. Учитывая загруженность данного участка дороги, вечерние многочасовые пробки, просим организовать новый разворот до этого перекрестка, значительно снизив тем самым интенсивность движения на нем", – пишет Александр.
ИА "Амител" ждет экспертного пояснения от ГИБДД города с разъяснением о возможности организации данного разворота.
Комментарии
Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.
Писала в комитет по дорожному хозяйству, с этой же проблемой. Ответили, что в зимнее время, трамваи, которые движутся на подъем, пойдут " юзом", если будут останавливаться. И все)
а на грудь вам не попИсать? чтобы морем пахло
соединяйте Гущина с Коммунистической и с Юрина заезжайте
А разве в зиму трамваи не переодевают в шипованые колеса?
> Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.
А на всех кольцах ставить светофоры работающие в часы пик.
По обе стороны от перекрёстка Сухэ-Батора давно пора сделать развороты и запретить на перекрёстке поворот налево с Малахова с обеих сторон.
Про рельсы на уровне асфальта с нашим бюджетом можно не заикаться
P.S.: И убрать развороты напротив выездов со дворов! Скоты одолели поперёк трёх полос влазить и залазить. P.P.S.: Даже гаишники наши не гнушаются поворачивать налево под знак "Разворот".
Единственный участок Малахова, где нет пробок. Сделайте там разворот, и встанет там все, как около Сухэ Батора. Заодно встанет кольцо на Юрина Малахова и прилегающая Юрина в обе стороны, которая и так там загружена.
По обе стороны от перекрёстка Сухэ-Батора давно пора сделать развороты и запретить на перекрёстке поворот налево с Малахова с обеих сторон.
более бестолкового предложения давно не слышал
Согласен с обращением
Сам езжу там каждый день, живу на этом районе. Застройщики обещали соединить гущина сквозь малахова. Но так и не реализовали данный проект. Застройщикам верить нельзя! С ЮРИНА нет въезда. Приходиться спускаться и разворачиваться ниже БИИ.
Нефиг в той дыре было строить дома новые.
Застройщики обещали соединить гущина сквозь малахова.
бггг принеси мне миллион. я обещаю что через год верну тебе 1,5. бггггг как застройщик с дорогами то связан не подумали?
2.02.2017 09:04 - гость -
Нефиг в той дыре было строить дома новые.
+++ да и покупать там не стоило)))
Хороший там район, красиво все
Зависть душит народ
Надо уже начинать метро строить! Машин меньше сразу станет, и воздух чище! И парк реанимировать пора уже, а то одни разговоры. Парк Юбилейный отличное место было.
Разворот должен быть только в одну сторону, чтобы не было пересечения со встречной.
" И парк реанимировать " - очнулся! там уже землю пилят под застройку!
Проблемы надо решать комплексно, а не так, что одну решили а еще 3 создали. На подъеме в районе гущина создавать разворот нет смысла - невозможно будет нормально через 3 ряда перестроиться.
> более бестолкового предложения давно не слышал
А я таких как ты - бестолковых - каждый день на каждом перекрёстке вижу. Стоите нараскоряку, заблокировав друг-друга по кругу, и подёргиваетесь нервно.
Это про Яму сейчас спорите? оооооооооо, да!район супер! красота неописуемая! конечно, это зависть! ни один местный там не поселится. Только колхозаны приезжие
Живу в этом же районе уже 3 года, неудобств по поводу разворота на Сухова (а при случае и на Эмильке) не испытываю. Зато, раз-через-раз вижу соседей-идиотов подрезающих своих же соседей, поворачивая из второй полосы, выезжающих под трамвай на разворот и под красный сигнал светофора. Да, не спорю,1,5км лишние набегают, но если бы собирался экономить на топливе, купил бы квартиру в центре. А последствия нового разворота на гущина - непредсказуемы. Так что, оставьте все как есть, активисты хреновы!
Отличный район. А кто колхозан, надо еще разобраться
Гость 09:27
Твой дом скоро завалится и будешь жить в лесу, лапу медведя совать. Кушай локти, если денег нет на новостройку
2.02.2017 09:25 - гость -
ты зачем про свое поведение на дороге всем рассказываешь?
С такими людьми на любом районе жить неприятно будет, хоть центр, хоть гущина, хоть ускова или змеиногорский
Когда поднимается вопрос по поводу этого участка ул.Малахова, при обсуждении варианта сквозного проезда по Гущина, или разворота чуть ниже ближе к Бии ч/з трамвайные пути, каждый раз возникают какие-то бредовые версии (отмазки) того, что сделать это чуть ли невозможно, или даже небезопасно... Только вот почему на той же несчастной улице Гущина, только в районе Попова всё нормально функционирует в форме полноценного перекрёстка?! Трамваи вниз не скатываются, через три ряда никто никого не "режет", и другого безобразия на грани апокалипсиса не происходит???
В настоящее время при существующем трафике на ул.Малахова на самом деле давно пора сделать ещё как минимум один разворот ч/з трамвайные пути, а именно: м/у А.Петрова и Юрина (допустим, перед "часами" на Исакова в одну сторону, после "часов" - в другую), или, как вариант, чтобы на этом участке была возможность поворота направо на "малую" Малахова в той ситуации, когда на кольце Петрова х Малахова (чаще всего) происходит ДТП и движение (от Г.Исакова) просто парализуется.
2.02.2017 11:01 - гость - Согласна, полностью, особенно когда получила письмо от администрации с "отмазками"
конечно, это зависть! ни один местный там не поселится. Только колхозаны приезжие
О, очередной потомственный интеллигент, прибывший в столицу мира из городу Парижу. Небось, собаку выгуливаешь и, конечно же, убираешь за ней?
А раньше, лет 15-20 там был разворот, правда чуть ниже Гущина! И трамваям он не мешал!
На самом деле там можно организовать въезд со стороны Юрина, надо просто иметь волю снести незаконно возведённые гаражи и оплатить "банкет" по прокладке дороги.
http://barnaul.org/news/v-leninskom-rayone-vyyavleny-fakty-samovolnogo-stroitelstva.html?sphrase_id=233694
Стоят и по сей день
2.02.2017 11:33 - гость -
А раньше, лет 15-20 там был разворот, правда чуть ниже Гущина! И трамваям он не мешал!
Доказуху давай.
На самом деле там есть возможность сделать въезд между 9 этажным домом Юрина 182Д и кардиоцентром и стоят там 2 металлических гаража. Но администрации это вряд ли надо.
А к Юрина 182Д будете телепортироваться? Или предлагаете проложить дорогу по канализационному коллектору большого диаметра, что идёт между кардиоцентром и частью дома Юрина 182?
Alex753, канализационный коллектор большого диаметра тут то при чем? У нам нет дорог там, где проходит канализация и другие коммуникации??? Что за бред