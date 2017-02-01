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Мать пнула ногой трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от закрывающихся дверей лифта. Инцидент произошел в Малайзии, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения, которая была установлена в жилом доме. На кадрах видно, как малышка подходит к открывающемуся лифту и хочет войти внутрь. В это время двери начинают захлопываться. Женщина, понимая, что не успевает увести дочь, бьет ее ногой, отчего девочка падает.

Местный охранник отметил, что в лифте нет сенсоров для открытия дверей, а лишь кнопка внутри. Если бы женщина промедлила, то ее ребенок застрял бы между дверьми. Мужчина похвалил мать, отметив ее скорость и способность сохранить спокойствие, которые и помогли спасти дочь.

Сторож также добавил, что женщина с ребенком не живут в доме, где произошло ЧП, они пришли в гости.