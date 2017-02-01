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Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Изменения собираются ввести в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает штрафы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей для граждан за "реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации". При этом должностные лица и индивидуальные предприниматели получат штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей штрафа.

Подчеркивается, что для всех случаев предусмотрена возможность конфисковать продукцию.

Агентство напоминает, что российский лидер Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении с 6 августа того же года продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию в рамках продэмбарго. Данное продовольствие, в соответствии с распоряжением правительства, могут уничтожать любым законным способом. Согласно официальным данным, к концу минувшего года Россельхознадзор уничтожил около девяти тысяч тонн продуктов.