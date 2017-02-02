Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Зимняя рыбалка – увлечение не для всех, но из года в год обледеневшая Обь в Барнауле принимает на своем льду мужчин, готовых практически при любой погоде заниматься своим излюбленным делом.
Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал в палаточном городке, который разбили посреди реки городские рыболовы, и зафиксировал на камеру, как проходят будни любителей зимней рыбалки.
Сами обитатели палаток рассказывают, что в выходные здесь собирается намного больше людей.
Пейзаж, который открывается с "рыбацкого городка", весьма неплох. Тут и новый мост, и вид на высотки жилкомплекса "Аквамарин", и буквы "БАРНАУЛ".
Кстати, рыбаки имеют возможность каждый день наблюдать за тем, как строится набережная Оби под Нагорным парком, ибо их пристанище расположено аккурат напротив этого объекта.
Комментарии
Это один из самых сложных для понимания видов алкоголизма. 3 раза участвовал, не оценил.
Редакция, купите Вячеславу Мельникову хороший фотоаппарат, и выкиньте то, на что он делал эти фото.
Пузырек 2 февраля 2017 г. Это один из самых сложных для понимания видов алкоголизма. 3 раза участвовал, не оценил. ============================================================================= А просто не пить на льду не пробовали?
2.02.2017 09:14 ыть
А что не так с фотками?
2.02.2017 09:22 Гризли____________ А просто не пить на льду не пробовали?____Пробовал, на коньках еще катаюсь, в хоккей играю. Но на зимней рыбалке за все разы трезвенников не встречал. Может не повезло.
2.02.2017 09:55 - гость -
Качество фоток не очень. Про художественную составляющую речь не идет.
Папа заядлый рыбак, его бы воля весной-летом-осенью не вылазил бы с речек да озёр, а вот зимнюю терпеть не может.. Может потому-что не пьёт)))
irvica88 зарегистрированный 2 февраля 2017 г. 10:48 больше 2x лет online Папа заядлый рыбак, его бы воля весной-летом-осенью не вылазил бы с речек да озёр, а вот зимнюю терпеть не может.. Может потому-что не пьёт)))
Согласен с тем, что на зимней рыбалке пьют..., но опять же смотря какой водоем. То место,которое на снимках,раскодирует незакодированного и тот запьет от такой рыбалки...заметьте один убогий ерш на десяток снимков. Но есть водоемы где реально рыбачат, там интересно и увлекательно, там не убогие китайские палатки, там нормальные люди,которые рыбачат хорошей снастью и т.д.
Согласен с тем, что на зимней рыбалке пьют...хорошей снастью и т.д.
Судя по тому, что Вы, уважаемый, огульно, по снимкам определили всех, на них сфотографированных в разряд ненормальных, и убого оснащенных, я бы Вас даже на тунца не взял.