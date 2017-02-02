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Наедине со льдом Оби: будни барнаульских рыбаков. Фоторепортаж

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru посетил палаточный городок любителей зимней рыбалки

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Зимняя рыбалка – увлечение не для всех, но из года в год обледеневшая Обь в Барнауле принимает на своем льду мужчин, готовых практически при любой погоде заниматься своим излюбленным делом.

Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал в палаточном городке, который разбили посреди реки городские рыболовы, и зафиксировал на камеру, как проходят будни любителей зимней рыбалки.

Сами обитатели палаток рассказывают, что в выходные здесь собирается намного больше людей.

Пейзаж, который открывается с "рыбацкого городка", весьма неплох. Тут и новый мост, и вид на высотки жилкомплекса "Аквамарин", и буквы "БАРНАУЛ".

Кстати, рыбаки имеют возможность каждый день наблюдать за тем, как строится набережная Оби под Нагорным парком, ибо их пристанище расположено аккурат напротив этого объекта.


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Комментарии

2.02.2017 08:41
Пузырек

Это один из самых сложных для понимания видов алкоголизма. 3 раза участвовал, не оценил.

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2.02.2017 09:14
ыть

Редакция, купите Вячеславу Мельникову хороший фотоаппарат, и выкиньте то, на что он делал эти фото.

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2.02.2017 09:22
Гризли

Пузырек 2 февраля 2017 г. Это один из самых сложных для понимания видов алкоголизма. 3 раза участвовал, не оценил. ============================================================================= А просто не пить на льду не пробовали?

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2.02.2017 09:55
- гость -

2.02.2017 09:14 ыть

А что не так с фотками?

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2.02.2017 10:25
Пузырек

2.02.2017 09:22 Гризли____________ А просто не пить на льду не пробовали?____Пробовал, на коньках еще катаюсь, в хоккей играю. Но на зимней рыбалке за все разы трезвенников не встречал. Может не повезло.

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2.02.2017 10:43
- гость -

2.02.2017 09:55 - гость -

Качество фоток не очень. Про художественную составляющую речь не идет.

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2.02.2017 10:48
irvica88

Папа заядлый рыбак, его бы воля весной-летом-осенью не вылазил бы с речек да озёр, а вот зимнюю терпеть не может.. Может потому-что не пьёт)))

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2.02.2017 11:39
- гость -

irvica88 зарегистрированный 2 февраля 2017 г. 10:48 больше 2x лет online Папа заядлый рыбак, его бы воля весной-летом-осенью не вылазил бы с речек да озёр, а вот зимнюю терпеть не может.. Может потому-что не пьёт)))

Согласен с тем, что на зимней рыбалке пьют..., но опять же смотря какой водоем. То место,которое на снимках,раскодирует незакодированного и тот запьет от такой рыбалки...заметьте один убогий ерш на десяток снимков. Но есть водоемы где реально рыбачат, там интересно и увлекательно, там не убогие китайские палатки, там нормальные люди,которые рыбачат хорошей снастью и т.д.

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2.02.2017 12:34
- гость -

Согласен с тем, что на зимней рыбалке пьют...хорошей снастью и т.д.

Судя по тому, что Вы, уважаемый, огульно, по снимкам определили всех, на них сфотографированных в разряд ненормальных, и убого оснащенных, я бы Вас даже на тунца не взял.

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