Алтайские производители школьной и детской одежды в скором времени должны наладить производство аналогичных текстильных изделий, которые будут включать в себя светоотражающие элементы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы по обеспечению безопасности дорожного движения за 2016 год сообщила замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

В течение всего года ведомство активно занималось популяризацией световозвращающих элементов. В государственной программе на приобретение браслетов, значков, брелоков и других элементов были заложены средства. В общей сложности в 2016 году ученикам начальной школы в регионе было роздано более 30 тысяч светоотражающих элементов.

"На практике мы поняли, что эти меры малоэффективны. Далеко не все дети пользуются этими элементами в повседневной жизни. Мы с родителями считаем, что новая мера будет способствовать развитию безопасности дорожного движения", – пояснила Дюбенкова.