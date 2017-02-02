Четверг, 2 Февраль, 14:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,31
€ 65,03
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Надежда Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа – СМИ

, ИА "Амител"
Украинский депутат также отметила, что будет бороться с врагом всеми законными методами

Фото: meduza.io

Депутат украинского парламента Надежда Савченко обвинила главу государства Петра Порошенко в том, что он делает жизнь украинцев хуже, и назвала его врагом народа, пишет ТАСС со ссылкой на издание "Новое время".

Савченко отметила, что ее врагом является тот, кто "враг ее народа", а также человек, делающий жизнь каждого гражданина страны хуже. "Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко – ред.) враг народа", – цитирует агентство Савченко.

По словам депутата, она собирается бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Кроме этого, Савченко считает, что Украину можно вывести из кризиса одним из двух способов – "путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина".

Савченко полагает, что пока на Украине продолжается хаос, стране необходим жесткий лидер, который будет наводить порядок. После этого Украина со временем должна перейти к "многолидерному типу".

"Мы так не хотим жить. Украинцы не могут по природе своей. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной", – сказала Савченко, отметив, что в итоге лидер должен отдать людям "этот руль".

Напомним, Савченко признали в РФ виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении границы. 22 марта минувшего года суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая российский лидер Владимир Путин по просьбе родственников погибших подписал указ о помиловании Савченко, после чего ее доставили в Киев. 

Пока Савченко находилась в России, украинский президент присвоил ей звание Героя Украины. После того, как она вернулась на родину, Порошенко вручил ей орден "Золотая звезда" за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.02.2017 09:04
- гость -

Как народный депутат может назвать президента "врагом народа" и оставаться при этом депутатом, иметь доступ на все основные телевизионные каналы, создавать свою партию и собирать своих сторонников на митинги без всякого согласования с властью? Теперь даже я понимаю, что на Украине фашистский режим!

0  0
2.02.2017 09:54
- гость -

Кстати, а где сейчас луганские милиционеры Александров и Ерофеев? Что-то не слышно, как поживают, чем занимаются?

0  0
2.02.2017 09:58
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 09:54 А нельзя про них говорить, потому что демократия.

0  0
2.02.2017 10:05
То 09:54

А живы ли, вот в чем вопрос?

0  0
2.02.2017 10:11
- гость -

Вот так так! Вот Надя так Надя. Он ей - звание "герой Украины", а она ему - звание "враг народа". Ассиметричный ответ, как и учили на курсах спецподготовки.

0  0
2.02.2017 10:16
- гость -

Ну вот и прояснилось.А лозунг тот же:слава героям,смерть врагам.

0  0
2.02.2017 10:20
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 10:16

Интересно, а просто жить и работать они не пробовали?

0  0
2.02.2017 13:57
Массаж мозга

"Интересно, а просто жить и работать они не пробовали?" ----------- Как рабы на плантациях, или узники концлагерей...

"Arbeit macht frei" да?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
14:14
Память защитников Сталинграда почтили в Барнауле. Фото 0
14:09
ГУ МВД ведет проверку в Новоалтайске после задержания полицейского 1
13:50
Легковушка и фургон столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Фото 0
13:36
Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим за день 0
13:23
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций 3
13:14
Главный полисмен-антикоррупционер Новоалтайска задержан за взятку 14
13:04
Сатира и любовь к людям: чем так интересен спектакль МТА "Чертова закуска"? 0
12:58
Вагоны с углем сошли с путей в Свердловской области 0
12:35
Прямые полеты из Барнаула в Красноярск возобновляют со 2 февраля 1
12:27
"Самое разрушительное оружие" Гитлера выставили на аукцион в США 3
12:16
Олег Торубаров открыл в Чечне мемориал памяти погибших правоохранителей 0
12:08
Алтайские полицейские задержали молодого вора автомобильных аккумуляторов 3
11:53
Тело 12-летней девочки подняли из шахты в Новокузнецке 3
11:44
Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза 36
11:33
Порошенко хочет провести референдум по вступлению Украины в НАТО 9
11:23
Подготовку к 100-летию легендарного Михаила Калашникова начали на Алтае 0
11:14
Уголовное дело завели по факту гибели восьми человек в ДТП в Новой Москве 0
11:07
Кого из россиян не пустят на "Евровидение" в Киеве? 8
11:00
Новые возможности сувенирного бизнеса 0
10:52
Обрушение трех пятиэтажек произошло на востоке Китая 0
10:43
Еще один депутат вышел из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксе 11
10:37
Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении 0
10:21
БГЭС: нежилые помещения в многоэтажках должны перейти на прямой расчет 11
10:16
iPhone 7 Plus резко подешевел в России – СМИ 10
10:06
Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты 29
09:53
Игра Pokemon Go заработала миллиард долларов за семь месяцев 3
09:34
Движение по переулку Радищева в Барнауле перекрыли на полтора месяца 0
09:22
Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах 8
09:15
Ночной пожар в жилом доме произошел в Белокурихе 0
09:09
Около 100 лицензий отозвали на алтайском рынке пассажирских перевозок 3
09:00
ЖК "Изумрудный" проходит аккредитацию у ведущих банков 0
08:57
Надежда Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа – СМИ 8
08:43
Жителей Барнаула ждут восьмибалльные пробки утром 2 февраля 0
08:43
Школьников в Алтайском крае оденут в новую светоотражающую форму 10
08:30
Как пользоваться интернетом месяц бесплатно? 0
08:25
Grand Оптика предлагает оптимально решить проблему плохого зрения 5
08:24
ФК "Райо Вальекано" отказался от аренды украинца из-за обвинений в нацизме 3
07:56
Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова 38
07:46
Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России" 31
07:37
Суда на воздушных подушках доставят в Алтайский край для борьбы с паводком 3
07:14
Тепло или холодно? Медвежонок Осип предсказал, какая будет весна на Алтае 7
07:04
"Голос монстра" и "Звонки": главные премьеры недели в кинотеатрах 0
06:45
Коттедж с выходом к озеру продают в Барнауле за 8,45 миллиона рублей. Фото 24
06:23
Кровавые шоу и секс с роботами: как 2017 год представляли в кино? 0
06:01
Наедине со льдом Оби: будни барнаульских рыбаков. Фоторепортаж 9
05:08
Потепление в Алтайском крае принесло с собой снег и сильный ветер 0
03:07
Для борьбы с паводком на Алтай доставят современную технику – министр МЧС 0
00:07
Джеймс Кэмерон начнет снимать второй "Аватар" уже летом 2017 года 0
23:08
Американский планетолог назвал сроки столкновения Луны и Земли 8
22:50
Десять штормовых предупреждений было передано по Алтаю за два зимних месяца 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.