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Депутат украинского парламента Надежда Савченко обвинила главу государства Петра Порошенко в том, что он делает жизнь украинцев хуже, и назвала его врагом народа, пишет ТАСС со ссылкой на издание "Новое время".

Савченко отметила, что ее врагом является тот, кто "враг ее народа", а также человек, делающий жизнь каждого гражданина страны хуже. "Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко – ред.) враг народа", – цитирует агентство Савченко.

По словам депутата, она собирается бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Кроме этого, Савченко считает, что Украину можно вывести из кризиса одним из двух способов – "путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина".

Савченко полагает, что пока на Украине продолжается хаос, стране необходим жесткий лидер, который будет наводить порядок. После этого Украина со временем должна перейти к "многолидерному типу".

"Мы так не хотим жить. Украинцы не могут по природе своей. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной", – сказала Савченко, отметив, что в итоге лидер должен отдать людям "этот руль".

Напомним, Савченко признали в РФ виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении границы. 22 марта минувшего года суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая российский лидер Владимир Путин по просьбе родственников погибших подписал указ о помиловании Савченко, после чего ее доставили в Киев.

Пока Савченко находилась в России, украинский президент присвоил ей звание Героя Украины. После того, как она вернулась на родину, Порошенко вручил ей орден "Золотая звезда" за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.