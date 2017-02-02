Фото: meduza.io
Депутат украинского парламента Надежда Савченко обвинила главу государства Петра Порошенко в том, что он делает жизнь украинцев хуже, и назвала его врагом народа, пишет ТАСС со ссылкой на издание "Новое время".
Савченко отметила, что ее врагом является тот, кто "враг ее народа", а также человек, делающий жизнь каждого гражданина страны хуже. "Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко – ред.) враг народа", – цитирует агентство Савченко.
По словам депутата, она собирается бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Кроме этого, Савченко считает, что Украину можно вывести из кризиса одним из двух способов – "путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина".
Савченко полагает, что пока на Украине продолжается хаос, стране необходим жесткий лидер, который будет наводить порядок. После этого Украина со временем должна перейти к "многолидерному типу".
"Мы так не хотим жить. Украинцы не могут по природе своей. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной", – сказала Савченко, отметив, что в итоге лидер должен отдать людям "этот руль".
Напомним, Савченко признали в РФ виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении границы. 22 марта минувшего года суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая российский лидер Владимир Путин по просьбе родственников погибших подписал указ о помиловании Савченко, после чего ее доставили в Киев.
Пока Савченко находилась в России, украинский президент присвоил ей звание Героя Украины. После того, как она вернулась на родину, Порошенко вручил ей орден "Золотая звезда" за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.
Комментарии
Как народный депутат может назвать президента "врагом народа" и оставаться при этом депутатом, иметь доступ на все основные телевизионные каналы, создавать свою партию и собирать своих сторонников на митинги без всякого согласования с властью? Теперь даже я понимаю, что на Украине фашистский режим!
Кстати, а где сейчас луганские милиционеры Александров и Ерофеев? Что-то не слышно, как поживают, чем занимаются?
- гость - 2 февраля 2017 г. 09:54 А нельзя про них говорить, потому что демократия.
А живы ли, вот в чем вопрос?
Вот так так! Вот Надя так Надя. Он ей - звание "герой Украины", а она ему - звание "враг народа". Ассиметричный ответ, как и учили на курсах спецподготовки.
Ну вот и прояснилось.А лозунг тот же:слава героям,смерть врагам.
- гость - 2 февраля 2017 г. 10:16
Интересно, а просто жить и работать они не пробовали?
"Интересно, а просто жить и работать они не пробовали?" ----------- Как рабы на плантациях, или узники концлагерей...
"Arbeit macht frei" да?