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Общая выручка мобильной игры Pokemon Go достигла миллиарда долларов за рекордные семь месяцев с момента запуска. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на представителей аналитической компании SensorTower.

В качестве сравнения приводится игра Clash Royale, сумевшая с момента запуска в марте минувшего года по февраль 2017-го лишь приблизиться к отметке в 1 миллиард долларов выручки. За первые семь месяцев игра собрала порядка 550 миллионов долларов.

Уточняется, что во время запуска в июле 2016 Pokemon Go зарабатывала по 18 миллионов долларов ежедневно, однако сейчас ее выручка снизилась до 1,5-2,5 миллионов в день. В компании полагают, что создатели игры смогут выручить намного больше 1 миллиарда долларов благодаря крупным обновлениям.

Напомним, что в России Pokemon Go все еще не выпустили официально.