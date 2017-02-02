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Финансовым организациям в России хотят запретить взыскивать с должников более половины заработной платы.
Как передает ТАСС со ссылкой на "Известия", правительство и Центробанк хотят выступить с инициативами по ограничению прав банков и микрофинансовых организаций на взыскание просроченной задолженности по потребительским кредитам.
Планируется, что будет установлен предельный уровень долговой нагрузки, не превышающий половину дохода заемщика. Ожидается, что данные предложения направят президенту России к 1 марта.
Впрочем, речь идет и об ограничениях для заемщиков. Так, если уровень долга человека превышает некий допустимый уровень, то новый кредит получить он не сможет.
Таким образом, по факту в России будет введен индикатор долговой нагрузки на граждан — так называемый DTI (debt-to-income).
Отмечается, что уже создана рабочая группа, занимающаяся разработкой критериев DTI. Публикация первого консультативного доклада планируется в первом полугодии.
Комментарии
Пускай еще запретят банкам списывать поступления на счет в счет погашения долга. Только по исполнительному листу.
Гость 2 февраля 2017 г. 10:08 Ну это совсем фантастика.
Есть судебные решения о признании незаконных подобных действий банков (в частности Сбера).
Да, совсем одурели! Приставы бряк бумажку в банк без разбора! Все блокируют и не важно,нужны ли тебе эти деньги, нужно ли платить кредит и т.д! Бегай и доказывай,что не верблюд! А банк еще в течении 10 дней будет после отмены ареста твои деньги крутить будет!!!! И все законно!!!! И ты опять олень бесправный! Ну, государство же решило,что так проще и денег под собрать в бюджет.
02.2017 10:14 2.02.2017 10:11 - гость -
Есть судебные решения о признании незаконных подобных действий банков (в частности Сбера).
Куда жаловаться можно???
Мне.
2.02.2017 10:16 - гость - В суд общей юрисдикции.
подтверждаю. жаловаца 10:19
2.02.2017 10:19 - гость -
Мне.
И будет им плохо?
И будет им плохо?
им будет отвратительно и мерзко
Финансовым организациям в России хотят запретить взыскивать с должников более половины заработной платы.
не понял - судебные приставы теперь идут лесом )
2.02.2017 10:23 - гость -
И будет им плохо?
им будет отвратительно и мерзко
Куда подъехать?)))) Жажду мести!!!)))))))Они меня обидели( И бесполезных дел добавили(
У знакомой банк по поручению приставов списал 30000 р штрафа за нетрезвого мужа (ехал поддатый в больницу в километре от дома по пустой проселочной дороге, остановили дпс), который скончался несколькими днями позже события. Человека нет, а штраф за вождение в нетрезвом состоянии живой. Вот где беспредел. А то что у вдовы дети, которых кормить надо, это приставам и банку пофигу
2.02.2017 10:32 - гость -
А как вы хотели? У капитализма нет человеческого лица.
точнее, он выезжал из садоводческого товарищества навстречу Скорой, которая не могла его найти.
если люди живут в садовом домике, это уже косвенно говорит о их благосостоянии, и для них 30000 это значительно более серьезная сумма, чем доя большинства из нас
вдова работала, зп перечисляли на карту сбербанка, две ее маленькие зарплаты списали подчистую в дени зачисления
- гость - 2 февраля 2017 г. 10:22 Мне. И будет им плохо?
А ты хочешь сделать им плохо или решить свою проблему?
- гость - 2 февраля 2017 г. 10:37
А пить вообще правильно, если нет здоровья? А если бы детишек придавил в таком состоянии?
ЗЫ Каждый думает исключительно за свою попу, в этом и беда...
почему у нее то списали, штраф не ей??
потому что сказка
там если покопать выяснится, что карточка мужа была и зп тоже.
запросто. говорю же сказка
"Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты"
надеюсь той зарплаты, которую указывают заемщики при получении кредита ? )))
А списали потому, что по закону долги НАСЛЕДУЮТСЯ, Т.е. если вы должны банку и, не дай бог, приберётесь, то платить будут ваши родственники.
ПлохойХорошийЗлой 2 февраля 2017 г. 10:52 надеюсь той зарплаты, которую указывают заемщики при получении кредита ? )))
Может лучше официальной белой? А за ту про которую вы говорите пусть ответит работодатель выдавший справку 2НДФЛ.
Rogue Stray, где это долги наследуются ? Только с имуществом, которое может быть обременено...
- гость - 2 февраля 2017 г. 11:15, т.е. заемщик обманывает банк введя в заблуждение по поводу своих финансовых возможностей, а виноваты все кроме него ?
З.Ы. накажи пару работодателей и большинство останутся без справок. И останется дорога из относительно нормального банка в микрозаймовую организацию))) Как-то так
2.02.2017 10:41 - гость -
- гость - 2 февраля 2017 г. 10:22 Мне. И будет им плохо?
А ты хочешь сделать им плохо или решить свою проблему?
Если,то ,что они делают действительно незаконно,то привлечь к ответственности . И знать на,что опираться и что требовать,если вдруг опять такое произойдет!