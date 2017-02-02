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Финансовым организациям в России хотят запретить взыскивать с должников более половины заработной платы.

Как передает ТАСС со ссылкой на "Известия", правительство и Центробанк хотят выступить с инициативами по ограничению прав банков и микрофинансовых организаций на взыскание просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Планируется, что будет установлен предельный уровень долговой нагрузки, не превышающий половину дохода заемщика. Ожидается, что данные предложения направят президенту России к 1 марта.

Впрочем, речь идет и об ограничениях для заемщиков. Так, если уровень долга человека превышает некий допустимый уровень, то новый кредит получить он не сможет.

Таким образом, по факту в России будет введен индикатор долговой нагрузки на граждан — так называемый DTI (debt-to-income).

Отмечается, что уже создана рабочая группа, занимающаяся разработкой критериев DTI. Публикация первого консультативного доклада планируется в первом полугодии.