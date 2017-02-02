Фото: actualapple.com
Цены на смартфоны Apple продолжают падать в России. Так, "большой" флагман iPhone 7 Plus подешевел на 30% с момента появления в продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.
Отмечается, что на старте продаж ритейлеры требовали за 32-гигабайтную версию свежего смартфона модели Plus около 68 тысяч рублей. Сейчас же многие продавцы установили цены на устройство ниже 50 тысяч рублей. Выходит, что с конца сентября смартфон потерял в цене около 30%, добавляет газета.
Подчеркивается, что многие продавцы, которые предлагают iPhone 7 Plus по низкой цене, заявляют о наличии сертификации РСТ/ЕАС. Тем не менее при покупке устройства рекомендуется самостоятельно убедиться в ее наличии, иначе можно лишиться фирменной гарантии Apple.
Life пишет, что американская компания снизила стоимость своей продукции в России в связи с укреплением курса рубля.
Комментарии
жалкие 50 тыщ, какой дешман.
пусть нищеброды его покупают
Сейчас рубль в угоду российскому экспортно ориентированному бизнесу уронят и цены выправятся.
За 10ку даже даром не нужен!
Ну, про "10ку" дурачок написал. Есть упертые, покупают за 60 тыр. Есть другие упертые - даром ненать.
В пределах 15тыс можно рассматривать и если важен только стиль ведь он полный кастрат.
За 10ку даже даром не нужен! _______________________
Перевод. "за десятку даже бесплатно не возьму" Жертва ЕГЭ?
Цена айфони от силы 17000, и то из за операционки, железо и качество материалов полный отстой, его покупают только из за понтов, поэтому у адекватного человека это муть вы не увидите
У адекватных сиеменс 52
У адекватных голубиная почта.