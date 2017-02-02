Фото: actualapple.com

Цены на смартфоны Apple продолжают падать в России. Так, "большой" флагман iPhone 7 Plus подешевел на 30% с момента появления в продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.

Отмечается, что на старте продаж ритейлеры требовали за 32-гигабайтную версию свежего смартфона модели Plus около 68 тысяч рублей. Сейчас же многие продавцы установили цены на устройство ниже 50 тысяч рублей. Выходит, что с конца сентября смартфон потерял в цене около 30%, добавляет газета.

Подчеркивается, что многие продавцы, которые предлагают iPhone 7 Plus по низкой цене, заявляют о наличии сертификации РСТ/ЕАС. Тем не менее при покупке устройства рекомендуется самостоятельно убедиться в ее наличии, иначе можно лишиться фирменной гарантии Apple.

Life пишет, что американская компания снизила стоимость своей продукции в России в связи с укреплением курса рубля.