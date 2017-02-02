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Украинский лидер Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost назвал себя основным сторонником снятия санкций против РФ. Такой ответ глава государства дал на вопрос о его отношении к позиции президента США Дональда Трампа отменить ограничения, пишет РИА Новости.

"Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко", – цитирует агентство слова украинского главы. При этом он отметил, что в первую очередь России необходимо вывести все войска с территории страны, "чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет". Также Порошенко подчеркнул, что слишком поспешное снятие ограничений упрочит "российскую агрессию", которая направлена против Украины.

Киев, Соединенные Штаты и Евросоюз ранее не раз обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает, называя обвинения неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке. Россия заинтересована в скорейшем преодолении Украиной политического и экономического кризиса.