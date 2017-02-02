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Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в краевом управлении СКР.

Правоохранителю инкриминируют получение взятки в крупном размере. По версии следствия, полицейский предложил директору одной из фирм передать ему незаконное вознаграждение за способствование в принятии сотрудниками полиции решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В СКР уточняют, что с 20 по 31 января этого года подозреваемый получил на счета подконтрольного ему юрлица 500 тысяч рублей. Накануне сотрудники регионального управления ФСБ России задержали правоохранителя.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.

По данным портала Amic.ru, подозреваемым является Владимир Сагайдак.

Отметим, что совсем недавно уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного высокопоставленного правоохранителя — замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова.



