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Служебную проверку начали в ОМВД по Новоалтайску после задержания начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, который подозревается в получении крупной взятки.
"Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майором полиции Александром Лаасом назначена служебная проверка по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником полиции", – сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве добавляют, что в случае, если вина правоохранителя подтвердится, он будет уволен из органов, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, по информации портала Amic.ru, речь идет о задержании Владимира Сагайдака.
Ему инкриминируют получение взятки в 500 тысяч рублей от директора одной из фирм.
В ГУ МВД уточнили, что, по предварительной информации, полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Комментарии
Этого парня надо было проверять, когда ипотеку за три года закрыл... С руководителей его спросить , на каком месте глаза у них были...