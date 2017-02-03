Учебный год находится в самом разгаре, но уже скоро ученикам старших классов предстоит выдержать финальное испытание – ГИА или ЕГЭ. Залог удачной сдачи этих экзаменов – усердная подготовка, и порой самостоятельно сделать это бывает весьма непросто. Задания на экзаменах заковыристые, и если с первой частью справиться не очень сложно, то заключительная может вызвать серьезные проблемы даже у некоторых учителей, не говоря уже об их учениках.

Математика является одной из основных дисциплин в школе, а также обязательной для сдачи, и большинство проблем возникает именно с ней. Все дело в том, что часть заданий, особенно по геометрии или тригонометрии, рассчитаны не столько на знания, сколько на логику или умение ребенка мыслить аналитически. Именно поэтому гуманитариям подчас бывает сложно выполнить те или иные задания, даже если на протяжении всей учебы в школе по этой дисциплине были высокие оценки. Чтобы не отнимать у ребенка много времени, можно начать занятия с репетитором по математике в онлайн режиме.

Выбрать преподавателя вполне под силу любому родителю, главное – помнить следующие правила. Преподаватель должен иметь высокую квалификацию, а также подтверждение своей работы. Учителя, которые имеют опыт в репетиторстве, могут оказать следующие услуги при обучении онлайн:

подготовят к сдаче экзаменов;

помогут выявить пробелы в знаниях и устранят их;

разберут с ребенком наиболее сложные темы;

помогут выполнить домашние задания, а также подготовят к олимпиадам, контрольным, тестам и прочим проверочным работам;

проконсультируют по любым вопросам, в том числе о поступлении.

Помимо всего вышеперечисленного, при выборе репетитора по математике онлайн необходимо убедиться, что педагог смог найти к ребенку подход и им интересно общаться. Практика показывает, что атмосфера дружелюбия помогает лучше усваивать знания, так как ребенок не боится задавать вопросы и тем самым показать свои слабые стороны.