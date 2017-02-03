Житель Барнаула Андрей утверждает, что с его транспортной карты периодически списываются гораздо большие суммы, чем стоит проезд в автобусе в Барнауле. При этом добиться возврата средств получается не всегда.
"Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, информацию о новом виде мошенничества с новыми электронными билетами, уже непонятно, кому жаловаться. Вот сегодня списали три раза за проезд с "электронного кошелька", пришлось устроить скандал на весь автобус. В итоге кондуктор 38 рублей за проезд вернула. Ребенок ехал в автобусе – списали за проезд два раза. Когда стали выяснять, что делать в такой ситуации, в Центртрансе сказали, что случаи были, когда и по пять раз снимали за проезд. И они отношения к возврату не имеют, а заявляют, что они могут сказать, что карта работает исправно. Про удобства электронных карт вы напечатали очень много, а как решать вопросы, если кондукторы откровенно обманывают, нет нигде такой информации. Уже возникает простое решение данной проблемы как мобильный банк", – написал в редакцию ИА "Амител" Андрей.
Он пояснил, что сегодня, 3 февраля, с ним инцидент произошел в 109-м маршруте. С ребенком — в 55-м маршруте.
Для наглядности читатель прислал билеты. "Посмотрите остаток", – пишет Андрей.
Фото 1
Фото 2
На первом фото видно, что 2 февраля в 18:36 после оплаты поездки в электротранспорте остаток на карте 379 рублей. Следующая поездка состоялась утром 3 февраля в 07:15. Проезд в автобусе – 19 рублей. А на карте почему-то осталось 322 рубля. Подобную ситуацию, как утверждает читатель, иллюстрирует и второе фото.
За разъяснением редакция ИА "Амител" обратилась в МУП "ЦЕНТРТРАНС".
В организации утверждают, что оборудование кондукторов в пассажирском транспорте Барнаула настроено таким образом, чтобы исключить неправомерное списание денег с транспортной карты.
"Для оплаты проезда транспортной картой с тарифным планом "Электронный кошелек" ее необходимо приложить к транспортному терминалу кондуктора. В случае успешной оплаты проезда распечатается чек", – говорится в сообщении МУП "ЦЕНТРТРАНС". – Для повторной оплаты проезда транспортную карту необходимо снова приложить к транспортному терминалу, на экране которого появится надпись "Карта предъявлена повторно. Вы ошиблись?" Для подтверждения операции необходимо нажать клавишу на транспортном терминале и приложить транспортную карту еще раз, после чего, в случае успешной оплаты, распечатается чек".
Данная настройка необходима для исключения случаев неправомерного списания денежных средств с транспортной карты.
Также в ведомстве утверждают, что анализ данных электронной системы оплаты и учета проезда показывает, что несколько списаний с одной транспортной карты осуществляется с интервалом времени, необходимым для подтверждения операции. При этом оплата проезда осуществляется в присутствии держателя транспортной карты, что исключает возможность неправомерного списания со стороны кондуктора.
"В МУП "ЦЕНТРТРАНС" Барнаула не имеется информации о случаях неправомерного списания за проезд с одной транспортной карты по пять раз", – отвечают в организации.
Комментарии
Эх, Андрюха, не въехал, такая система электронной оплаты специально была придумана, что бы народ на----ть
1 А по номеру карты в центртрансе можно посмотреть когда и сколько было списано средств? Когда систему внедряли нас в этом убеждали! 2 Центртранс, разъясните все-таки нужно отдавать карту кондуктору в руки или нет? В электротранспорте и некоторых автобусах пассажир сам прикладывает карту, а в некоторых кондукторы НЕРВНО выдергивают карту из рук пассажира?
600 рублей за неделю - почти как на личном автомобиле
Андрей поди сам в беспамятстве катается
похоже, глючат терминалы. кондукторам такое не под силу
гость 3 февраля 2017 г. 17:42 1 А по номеру карты в центртрансе можно посмотреть когда и сколько было списано средств? Когда систему внедряли нас в этом убеждали! --- именно так
Я езжу по карте "Электронный кошелек" уже 3 мес. Все норм. Всегда сохраняю предыдущий чек, ошибок не было. Да, все же интересно, есть ли возможность узнать информацию по карте и как ее узнать? Было бы здорово если был бы личный кабинет в интернете. Да и, по-моему, удобнее самому прикладывать карту, особенно если она вставлена в чехол телефона. Как нужно? Некоторые кондукторы ругаются, а некоторые даже говорят, что мы можем каким-то образом аппарат сломать...
а я не маюсь ерундой и по прежнему плачу наличкой, очень удобно!!
Пускай выписку предоставляют. Даже известные своей лютой жадностью обсосы это делают.
Систему придумали чтобы вас, Буратин, облапошить. Чему удивляетесь? Сам всегда пытаюсь этих тварей медвепутов обобрать, если посодют, и там работать не буду а жрать забесплатно буду. А на том свете для медвепутов будет ад, их будут запинывать ногами души обманутых ими, даже те пердуны, что за них голосовали.
Руководитель предприятия МУП "Центртранс" Ю.А.Дорохова пишет с ошибками, а вы тут про сбои в системе... Эта система сама по себе большой сбой с такими руководителями...
- гость - 4 февраля 2017 г. 08:31
а я картой эл. кошелёк плачу и экономлю с каждой поездки один рубль. в среднем ты делаешь 45 поездок в месяц, множим на 12 в году. итог ты тратишь на 460 рублей больше меня. чем удобно? постоянно мелочь?
Найти по эл. кошельку и проверить Не проблема. Если конечно автор не врет, что он не ездил, или не рассчитывался за свою компанию.