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По тройной таксе: барнаулец жалуется на новую систему оплаты проезда

, ИА "Амител"
МУП "Центртранс" утверждает, что система защищает пассажиров от неправомерного списания средств

Житель Барнаула Андрей утверждает, что с его транспортной карты периодически списываются гораздо большие суммы, чем стоит проезд в автобусе в Барнауле. При этом добиться возврата средств получается не всегда.

"Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, информацию о новом виде мошенничества с новыми электронными билетами, уже непонятно, кому жаловаться. Вот сегодня списали три раза за проезд с "электронного кошелька", пришлось устроить скандал на весь автобус. В итоге кондуктор 38 рублей за проезд вернула. Ребенок ехал в автобусе – списали за проезд два раза. Когда стали выяснять, что делать в такой ситуации, в Центртрансе сказали, что случаи были, когда и по пять раз снимали за проезд. И они отношения к возврату не имеют, а заявляют, что они могут сказать, что карта работает исправно. Про удобства электронных карт вы напечатали очень много, а как решать вопросы, если кондукторы откровенно обманывают, нет нигде такой информации. Уже возникает простое решение данной проблемы как мобильный банк", – написал в редакцию ИА "Амител" Андрей.

Он пояснил, что сегодня, 3 февраля, с ним инцидент произошел в 109-м маршруте. С ребенком — в 55-м маршруте.

Для наглядности читатель прислал билеты. "Посмотрите остаток", – пишет Андрей.

Фото 1

Фото 2

На первом фото видно, что 2 февраля в 18:36 после оплаты поездки в электротранспорте остаток на карте 379 рублей. Следующая поездка состоялась утром 3 февраля в 07:15. Проезд в автобусе – 19 рублей. А на карте почему-то осталось 322 рубля. Подобную ситуацию, как утверждает читатель, иллюстрирует и второе фото.

За разъяснением редакция ИА "Амител" обратилась в МУП "ЦЕНТРТРАНС".

В организации утверждают, что оборудование кондукторов в пассажирском транспорте Барнаула настроено таким образом, чтобы исключить неправомерное списание денег с транспортной карты.

"Для оплаты проезда транспортной картой с тарифным планом "Электронный кошелек" ее необходимо приложить к транспортному терминалу кондуктора. В случае успешной оплаты проезда распечатается чек", – говорится в сообщении МУП "ЦЕНТРТРАНС". – Для повторной оплаты проезда транспортную карту необходимо снова приложить к транспортному терминалу, на экране которого появится надпись "Карта предъявлена повторно. Вы ошиблись?" Для подтверждения операции необходимо нажать клавишу на транспортном терминале и приложить транспортную карту еще раз, после чего, в случае успешной оплаты, распечатается чек".

Данная настройка необходима для исключения случаев неправомерного списания денежных средств с транспортной карты.

Также в ведомстве утверждают, что анализ данных электронной системы оплаты и учета проезда показывает, что несколько списаний с одной транспортной карты осуществляется с интервалом времени, необходимым для подтверждения операции. При этом оплата проезда осуществляется в присутствии держателя транспортной карты, что исключает возможность неправомерного списания со стороны кондуктора.

"В МУП "ЦЕНТРТРАНС" Барнаула не имеется информации о случаях неправомерного списания за проезд с одной транспортной карты по пять раз", – отвечают в организации.


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Комментарии

3.02.2017 17:35
- гость -

Эх, Андрюха, не въехал, такая система электронной оплаты специально была придумана, что бы народ на----ть

0  0
3.02.2017 17:42
гость

1 А по номеру карты в центртрансе можно посмотреть когда и сколько было списано средств? Когда систему внедряли нас в этом убеждали! 2 Центртранс, разъясните все-таки нужно отдавать карту кондуктору в руки или нет? В электротранспорте и некоторых автобусах пассажир сам прикладывает карту, а в некоторых кондукторы НЕРВНО выдергивают карту из рук пассажира?

0  0
3.02.2017 17:42
Гонец из Пензы

600 рублей за неделю - почти как на личном автомобиле

0  0
3.02.2017 17:46
- гость -

Андрей поди сам в беспамятстве катается

0  0
3.02.2017 17:54
- гость -

похоже, глючат терминалы. кондукторам такое не под силу

0  0
3.02.2017 17:55
- гость -

гость 3 февраля 2017 г. 17:42 1 А по номеру карты в центртрансе можно посмотреть когда и сколько было списано средств? Когда систему внедряли нас в этом убеждали! --- именно так

0  0
3.02.2017 20:47
mari666

Я езжу по карте "Электронный кошелек" уже 3 мес. Все норм. Всегда сохраняю предыдущий чек, ошибок не было. Да, все же интересно, есть ли возможность узнать информацию по карте и как ее узнать? Было бы здорово если был бы личный кабинет в интернете. Да и, по-моему, удобнее самому прикладывать карту, особенно если она вставлена в чехол телефона. Как нужно? Некоторые кондукторы ругаются, а некоторые даже говорят, что мы можем каким-то образом аппарат сломать...

0  0
4.02.2017 08:31
- гость -

а я не маюсь ерундой и по прежнему плачу наличкой, очень удобно!!

0  0
4.02.2017 09:54
- гость -

Пускай выписку предоставляют. Даже известные своей лютой жадностью обсосы это делают.

0  0
4.02.2017 09:59
- гость -

Систему придумали чтобы вас, Буратин, облапошить. Чему удивляетесь? Сам всегда пытаюсь этих тварей медвепутов обобрать, если посодют, и там работать не буду а жрать забесплатно буду. А на том свете для медвепутов будет ад, их будут запинывать ногами души обманутых ими, даже те пердуны, что за них голосовали.

0  0
4.02.2017 10:36
- гость -

Руководитель предприятия МУП "Центртранс" Ю.А.Дорохова пишет с ошибками, а вы тут про сбои в системе... Эта система сама по себе большой сбой с такими руководителями...

0  0
4.02.2017 10:40
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 08:31

а я картой эл. кошелёк плачу и экономлю с каждой поездки один рубль. в среднем ты делаешь 45 поездок в месяц, множим на 12 в году. итог ты тратишь на 460 рублей больше меня. чем удобно? постоянно мелочь?

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4.02.2017 10:56
- гость -

Найти по эл. кошельку и проверить Не проблема. Если конечно автор не врет, что он не ездил, или не рассчитывался за свою компанию.

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