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Новости

Лукашенко заявил, что не будет платить независимостью за газ из России

, ИА "Амител"
Такое заявление он сделал в ходе выступления на пресс-конференции, которая прошла в Минске

Фото: risovach.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет "платить независимостью" за газ, произведенный в России. Он выразил готовность в случае чего отказаться от российского газа. Об этом пишет "ФАН".

Такое заявление глава Белоруссии сделал на пресс-конференции, которая прошла в Минске. 

"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся", — сказал президент.

При этом он отметил, что если Белоруссия откажется от российского газа, то стране "будет непросто", но выход он найдет.

По его словам, если на одной чаше независимость, а на другой —  нефть любого происхождения, это несопоставимо. По его мнению, этого не понимают в России.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.02.2017 19:59
Варя

батька не с того конца начал

0  0
3.02.2017 22:31
Romul

Хрен угодишь... На мой взгляд он хуже американцев... Не знаешь, что от него ожидать, подставит в любой момент...

0  0
4.02.2017 00:23
Pat Riot

Жадность фраера погубит. Фраер и так проеп...ал Украину, Грузию, Прибалтику, Польшу, превратив их в злейших врагов и плацдармы НАТО. Теперь он из-за барышей российских нефтебаронов делает все, чтобы потерять Белоруссию.

Вообще, нужно понимать, что несколько олигархов юзают в свою личную пользу достояние всех народов бывшего СССР, которые совместно поднимали и разрабатывали газовый и нефтяной комплекс СССР. Это невозможно было сделать в отрыве от Азербайджана, Украины и Белоруссии, а также без усилий остальных народов бывшего СССР. Так что, даже после распада СССР эти республики имеют моральное право на специальные цены, а не общемировые, рыночные.

Ссориться из-за этих ...грабящих нас, с союзниками может только полный ... Надеюсь, что у него хватит ума не доводить ситуацию с Белоруссией до полного разрыва по типу украинского.

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4.02.2017 00:23
Foxie

Батька, как доярка, знает как за вымя дергать...а чого ж еще остается... Надо было трубопровод изначально по дну прокладывать, дак кто ж знал?)))

0  0
4.02.2017 00:25
Foxie

Патриот, Вы немного не так...))) Вроде бы верно, но акценты не так)) сугубо ИМХО.

0  0
4.02.2017 00:31
Pat Riot

Ситуация такая, что российские нефтегазобароны стремятся физически снизить экспорт в Белоруссию, задрав при этом цены для нее. Так, вместо ранее обговоренных 24 млн. тонн будет поставлено 12 млн. Так они хотят выгодать себе больше нефти для поставок на Запад по мировым ценам.

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4.02.2017 00:33
Pat Riot

Второй эпизод это палки в колеса продуктового импорта белорусских продуктов питания. Дошло до того, что Лукашенко поручил завезти уголовное дело против главы Россельхознадзора(!):

«Надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, когда Данкверт «побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит».

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4.02.2017 00:37
Foxie

Давайте так, вернемся к первому сабжу от Вас - Грузия, Прибалтика, Польша- хы, особенно, при чём??? Ну так , чисто исторически, Вы их зачем упомянули? По поводу потерь, - простите, а кому хуже будет Беларуси али России? и тока без идиотских разговоров о братстве? Вот и аргументируйте, плиииизззз.

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4.02.2017 00:52
Pat Riot

Был СЭВ, Польша в него входила. Хуже будет всем, кроме олигархов, которые в свою личную пользу использует нефтегазовый комплекс, построенный в СССР.

0  0
4.02.2017 01:17
Foxie

Понятно. Про СЭВ хорошо помню, препод был у нас шикарный, без СССР СЭВ был ни а чём , каким образом нам, имею ввиду Рооссии, плохо без Польши?Мммм? А так же, без Грузии, Болгарии и прочих??? И, заметьте, сейчас нет олигархов, Ваши данные устарели, счас другой вид правления)))

0  0
4.02.2017 01:29
Pat Riot

Все россияне просто счастливы без дешевых польских яблок, грузинских мандаринов и болгарских овощных консервов? А вот чей Газпром? Согласно совершенно открытым данным, "государству" принадлежат лишь 50% акций (+1 голос). В реальности непосредственно государству, в лице его госоргана Росимущество, принадлежит уже не 50, а лишь 38,37% акций гиганта, остальные поделены между ОАО Роснефтегаз (10,94%) и ОАО Росгазификация (0,89%). Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 38,37 ОАО «Роснефтегаз» 10,97 ОАО «Росгазификация» 0,89 Владельцы АДР 28,05 Прочие зарегистрированные лица 21,72

АДР — американская депозитарная расписка (American Depositary Receipt), свободно обращающаяся в основном на иностранных фондовых рынках как расписка на иностранные акции, депонированные в банке США.

0  0
4.02.2017 01:36
Foxie

Мда, принципе хотела поговорить с человеком, а не с набором клише и прокламаций.

0  0
4.02.2017 08:31
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Мда, Точно Лиска! Нет что бы бухнуть, закусить, покалякать за политику нормально...

0  0
4.02.2017 08:37
- гость -

Надо бы дипломатам поучиться разговаривать со странами бывшего СНГ не как с вассалами, а то ведь они и американским феодалам могут присягнуть.

0  0
4.02.2017 08:55
Сталинский Сокол

Нет, все же не то что то в нашем путинском королевстве. Толи король совсем оглупел, толи зажравшиеся зеленью богатенькие, острова и яхты не могут поделить.

0  0
4.02.2017 09:46
- гость -

Фохие, какое у тебя противное погоняло, и лиса мерзкая на фото. Покрасивше не могла найти?

0  0
4.02.2017 09:48
- гость -

Фохие, какое у тебя противное погоняло, и лиса мерзкая на фото. Покрасивше не могла найти? Тебе мужик правильно все разложил, а ты как все бабы, волос длинный, ум короткий.

0  0
4.02.2017 10:10
Шатал Труба

Ну где Россельхознадзорушка!!! Когда узнаем из чего белорусское молочко и сырок делают, какие проблемы с тканью у трикотажа???

0  0
4.02.2017 10:23
- гость -

А как же Созное государство Потрепляди и Пропакандонии?

0  0
4.02.2017 11:15
- гость -

Лиса, великорусский шовинист с набором просроченных амбиций. Как поется в песне: Оглянитесь.... За вами то кто?

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4.02.2017 11:40
- гость -

Как то неожиданно. "Венгрия поддержала Северный потов-2, и заявила о ненадежности транзита через Украину"

Едем дальше

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4.02.2017 13:02
Я

Шо кортошка теперь в спину?

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4.02.2017 16:31
- гость -

Тарас Бульба национальный герой Белоруссии под именем Тарас Картошка.

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4.02.2017 17:22
- гость -

Шатал Труба 4 февраля 2017 г. 10:10

Ну где Россельхознадзорушка!!! Когда узнаем из чего белорусское молочко и сырок делают,

белорусское молочко и сырок они кушают сами, нам европейское санкционное гонят

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