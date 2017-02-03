Фото: risovach.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет "платить независимостью" за газ, произведенный в России. Он выразил готовность в случае чего отказаться от российского газа. Об этом пишет "ФАН".
Такое заявление глава Белоруссии сделал на пресс-конференции, которая прошла в Минске.
"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся", — сказал президент.
При этом он отметил, что если Белоруссия откажется от российского газа, то стране "будет непросто", но выход он найдет.
По его словам, если на одной чаше независимость, а на другой — нефть любого происхождения, это несопоставимо. По его мнению, этого не понимают в России.
Комментарии
батька не с того конца начал
Хрен угодишь... На мой взгляд он хуже американцев... Не знаешь, что от него ожидать, подставит в любой момент...
Жадность фраера погубит. Фраер и так проеп...ал Украину, Грузию, Прибалтику, Польшу, превратив их в злейших врагов и плацдармы НАТО. Теперь он из-за барышей российских нефтебаронов делает все, чтобы потерять Белоруссию.
Вообще, нужно понимать, что несколько олигархов юзают в свою личную пользу достояние всех народов бывшего СССР, которые совместно поднимали и разрабатывали газовый и нефтяной комплекс СССР. Это невозможно было сделать в отрыве от Азербайджана, Украины и Белоруссии, а также без усилий остальных народов бывшего СССР. Так что, даже после распада СССР эти республики имеют моральное право на специальные цены, а не общемировые, рыночные.
Ссориться из-за этих ...грабящих нас, с союзниками может только полный ... Надеюсь, что у него хватит ума не доводить ситуацию с Белоруссией до полного разрыва по типу украинского.
Батька, как доярка, знает как за вымя дергать...а чого ж еще остается... Надо было трубопровод изначально по дну прокладывать, дак кто ж знал?)))
Патриот, Вы немного не так...))) Вроде бы верно, но акценты не так)) сугубо ИМХО.
Ситуация такая, что российские нефтегазобароны стремятся физически снизить экспорт в Белоруссию, задрав при этом цены для нее. Так, вместо ранее обговоренных 24 млн. тонн будет поставлено 12 млн. Так они хотят выгодать себе больше нефти для поставок на Запад по мировым ценам.
Второй эпизод это палки в колеса продуктового импорта белорусских продуктов питания. Дошло до того, что Лукашенко поручил завезти уголовное дело против главы Россельхознадзора(!):
«Надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем», — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, когда Данкверт «побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит».
Давайте так, вернемся к первому сабжу от Вас - Грузия, Прибалтика, Польша- хы, особенно, при чём??? Ну так , чисто исторически, Вы их зачем упомянули? По поводу потерь, - простите, а кому хуже будет Беларуси али России? и тока без идиотских разговоров о братстве? Вот и аргументируйте, плиииизззз.
Был СЭВ, Польша в него входила. Хуже будет всем, кроме олигархов, которые в свою личную пользу использует нефтегазовый комплекс, построенный в СССР.
Понятно. Про СЭВ хорошо помню, препод был у нас шикарный, без СССР СЭВ был ни а чём , каким образом нам, имею ввиду Рооссии, плохо без Польши?Мммм? А так же, без Грузии, Болгарии и прочих??? И, заметьте, сейчас нет олигархов, Ваши данные устарели, счас другой вид правления)))
Все россияне просто счастливы без дешевых польских яблок, грузинских мандаринов и болгарских овощных консервов? А вот чей Газпром? Согласно совершенно открытым данным, "государству" принадлежат лишь 50% акций (+1 голос). В реальности непосредственно государству, в лице его госоргана Росимущество, принадлежит уже не 50, а лишь 38,37% акций гиганта, остальные поделены между ОАО Роснефтегаз (10,94%) и ОАО Росгазификация (0,89%). Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 38,37 ОАО «Роснефтегаз» 10,97 ОАО «Росгазификация» 0,89 Владельцы АДР 28,05 Прочие зарегистрированные лица 21,72
АДР — американская депозитарная расписка (American Depositary Receipt), свободно обращающаяся в основном на иностранных фондовых рынках как расписка на иностранные акции, депонированные в банке США.
Мда, принципе хотела поговорить с человеком, а не с набором клише и прокламаций.
Мда, Точно Лиска! Нет что бы бухнуть, закусить, покалякать за политику нормально...
Надо бы дипломатам поучиться разговаривать со странами бывшего СНГ не как с вассалами, а то ведь они и американским феодалам могут присягнуть.
Нет, все же не то что то в нашем путинском королевстве. Толи король совсем оглупел, толи зажравшиеся зеленью богатенькие, острова и яхты не могут поделить.
Фохие, какое у тебя противное погоняло, и лиса мерзкая на фото. Покрасивше не могла найти?
Фохие, какое у тебя противное погоняло, и лиса мерзкая на фото. Покрасивше не могла найти? Тебе мужик правильно все разложил, а ты как все бабы, волос длинный, ум короткий.
Ну где Россельхознадзорушка!!! Когда узнаем из чего белорусское молочко и сырок делают, какие проблемы с тканью у трикотажа???
А как же Созное государство Потрепляди и Пропакандонии?
Лиса, великорусский шовинист с набором просроченных амбиций. Как поется в песне: Оглянитесь.... За вами то кто?
Как то неожиданно. "Венгрия поддержала Северный потов-2, и заявила о ненадежности транзита через Украину"
Едем дальше
Шо кортошка теперь в спину?
Тарас Бульба национальный герой Белоруссии под именем Тарас Картошка.
Шатал Труба 4 февраля 2017 г. 10:10
Ну где Россельхознадзорушка!!! Когда узнаем из чего белорусское молочко и сырок делают,
белорусское молочко и сырок они кушают сами, нам европейское санкционное гонят