Австралийские ученые рассказали, сколько часов в неделю должны работать сотрудники. Свое исследование они опубликовали в журнале Social Science & Medicine, кратко о нем сообщает Австралийский национальный университет.

Чтобы не навредить здоровью специалисты рекомендуют работать не более 39 часов в неделю. Если человек работает больше, то это может негативно отразится на его психическом и физическом состоянии. В первую очередь из-за того, что он не сможет сможет уделять необходимое внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены.

К таким заключениям ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более восьми тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.

Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.