Австралийские ученые рассказали, сколько часов в неделю должны работать сотрудники. Свое исследование они опубликовали в журнале Social Science & Medicine, кратко о нем сообщает Австралийский национальный университет.
Чтобы не навредить здоровью специалисты рекомендуют работать не более 39 часов в неделю. Если человек работает больше, то это может негативно отразится на его психическом и физическом состоянии. В первую очередь из-за того, что он не сможет сможет уделять необходимое внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены.
К таким заключениям ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более восьми тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.
Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.
Комментарии
может (что сделатЬ?) отразитЬся
Работать вообще вредно. Сравните тракториста и чиновника. Первый работает и до пенсии не всегда доживает, а второй не работает и живет долго.
Я вчера просил стоящих на должности журналистов исправить аналогичные ошибки. Урок в школе с этой темой пропущен был.
Работаю 2-3 часа в день и не устаешь и не надоедает
И небольше 2-3 месяцев в году