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Ввод жилья в Алтайском крае по итогам 2016 года снизился на 16,2% в сравнении с показателями 2015-го.

Такие данные приводит Новосибирскстат, предоставляя цифры в разрезе регионов Сибирского федерального округа.

По информации статистического ведомства, в 2016 году в Алтайском крае было введено 745,7 тысячи квадратных метров новых жилых площадей. Это на 16,2% меньше, чем в 2015 году.

От общего объема жилых площадей, введенных в Сибирском федеральном округе, на край приходится 8,9%.

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Отметим, что снижение ввода нового жилья в Алтайском крае было прогнозируемым. При этом 2015 год был для региона рекордным по жилищному строительству.

"В 2016 году в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 8,4 миллиона квадратных метров, что на 10,3% меньше, чем в 2015 году. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (2209,8 тысячи квадратных метров)", — указывают в Новосибирскстате.