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Новости

Говядину из Белоруссии запретили ввозить в Россию

, ИА "Амител"
Запрет распространяется на говядину и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии

Фото: pixabay.com

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию говядину и говяжьи субпродуктов из Минской области Белоруссии. Запрет начнет действовать с понедельника, 6 февраля. Об этом сказано на сайте ведомства.

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В Россельхознадзоре поясняют, что этот шаг был предпринят из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу. Как поясняют в ведомстве, европейское мясо было переупаковано и выдавалось, как белорусское.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь главу Россельхознадзора к уголовной ответственности. По мнению Лукашенко, Сергей Данкверт препятствует ввозу белорусских продуктов на российский рынок.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 10:48
- гость -

У батьки очередное обострения, ну как всегда по быкует и извинится, проходили уже и не раз.

0  0
4.02.2017 11:08
- гость -

10 48 мы запретили, мы кидаем своим союзникам кал в лицо

0  0
4.02.2017 11:15
Алекс

Умеем последних союзников терять как никто другой...

0  0
4.02.2017 11:18
- гость -

точнее не мы, пройдет много лет, и все косяки будут носить имя путина

0  0
4.02.2017 11:24
- гость -

4.02.2017 11:15 Алекс

А что, союзникам уже разрешено пропихивать контрабанду? Пусть союзничают, но в рамках закона.

0  0
4.02.2017 11:53
- гость -

Нафиг Воффке Белоруссия. Ему Сирия ближе.

0  0
4.02.2017 11:54
- гость -

Чувствую, все идет к тому, что начнутся споры на ровном месте. как правильно называть страну Белоруссия или Беларусь (хотя сами хозяева страны еще в 1991 году определились с этим названием). Как это было уже с братской Украиной (на Украине или в Украине) А потом обижаемся на то, что не понимают нас за коверканье названия страны, да на поставленную границу в одностороннем порядке......

0  0
4.02.2017 12:03
- гость -

Для рождённых в СССР эта страна всегда будет называться Белоруссией!!!

0  0
4.02.2017 12:09
- гость -

4.02.2017 12:03 - гость -

А каким образом Вы будите называть: ЧССР,СФРЮ,ГДР...Чечено-Ингушскую АССР.... Мир меняется вне зависимо от наших желаний и хотений.

0  0
4.02.2017 12:24
Evgeny

Никакие они не союзники. При наличии экономического союза они должны были присоединиться к санкциям против Украины, а не зарабатывать на них. А при военном союзе - как-то поучаствовать в операции в Сирии

0  0
4.02.2017 12:41
- гость -

Для путриота: союзников у путинской эрефии уже не осталось.

0  0
4.02.2017 12:42
- гость -

Никакие они не союзники. При наличии экономического союза они должны были присоединиться к санкциям против Украины, а не зарабатывать на них. А при военном союзе - как-то поучаствовать в операции в Сирии

Сам дуй поучаствуй в операции в Сирии. Или ты не патриот? Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.

0  0
4.02.2017 12:45
- гость -

4.02.2017 12:41 - гость -

Россия самодостаточна и в союзники ни к кому не напрашивается.

0  0
4.02.2017 12:45
- гость -

У Батьки есть чему поучиться, столько лет под санкциями, а страна процветает и ворья нет.

0  0
4.02.2017 12:49
- гость -

Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.

лука заботится прежде всего о себе, подольше там просидеть на кресле

0  0
4.02.2017 12:49
- гость -

Лукашенко наглеет, хорохорится, шантажирует Россию всё время, надоел.

Потому и процветает что под санкциями был, а Россия помогала дешевым сырьем. Теперь когда Россия под санкциями и помогать не может как раньше, занялся шантажем.

0  0
4.02.2017 12:49
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 12:45 Да да да. Даже пенсии в два раза выше прожиточного минимума. Даже, вон, учителя по семь штук получают, а это, как ни крути, выше прожиточного минимума.

0  0
4.02.2017 12:50
- гость -

"мясо было переупаковано и выдавалось, как белорусское" Вот когда автомобиль собирают из зарубежных комплектующих в России, то считается что он сделан в России. Когда в Белоруссии делают тушёнку из зарубежного сырья, то она считается украинская

0  0
4.02.2017 12:51
- гость -

4.02.2017 11:15 Алекс Умеем последних союзников терять как никто другой...

Грош цена союзникам, которые все время халявы хотят за союз.

0  0
4.02.2017 12:51
- гость -

У Батьки есть чему поучиться, столько лет под санкциями, а страна процветает и ворья нет.

вор там один - сам лука, а насчет процветания - погугли за чем счет там банкет, бульбостан на русских дешевых кредитах сидит, которые и отдавать не собирается

0  0
4.02.2017 12:52
- гость -

И как же так получается, что выгодно купить мясо в Европе, перепаковать в Белоруссии и продать России. Производить мясо в России не выгодно.

0  0
4.02.2017 12:52
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 12:49 Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.

лука заботится прежде всего о себе, подольше там просидеть на кресле

А у Вована другая цель? только почему то результаты разные.

0  0
4.02.2017 12:53
- гость -

да на поставленную границу в одностороннем порядке......

не показывай своего невежества, погугли что белоруссия ввела закон о приграничной зоне на год-два раньше нас

0  0
4.02.2017 12:54
- гость -

4.02.2017 12:51 - гость -

1000++++

0  0
4.02.2017 12:55
Evgeny

4.02.2017 12:42 - гость -

Ну то есть фактически союза нет, а есть только бла-бла-бла. Экономический союз - это согласованная экономическая политика, а не когда один ввел санкции, а другой даже об этом не думал и тут же на этом бабло поднял. А что бацька работает на свое государство и никакие союзы ему не нужны - факт. А нашим пора бы это понять и реальные союзы строить, а от таких вот союзничков держаться подальше.

0  0
4.02.2017 12:55
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 12:51 Вот за это и уважаю Батьку! Все делает для народа. Вы вообще в Минске, Городно и т.д. бывали?

0  0
4.02.2017 12:55
- гость -

А у Вована другая цель? только почему то результаты разные.

каждый стремится удержать власть. каждый. во всем снг так. ты бы тоже держался и не вижу особого преимущества власти луки над властью у нас

0  0
4.02.2017 12:56
- гость -

4.02.2017 12:52 - гость -

накормить 9 миллионов ртов на много легче 145 миллионов, я уже не говорю про протяженность дорог и границ. Вы попу с пальцем зря сравнили.

0  0
4.02.2017 12:57
Й

То нож в спину, то теперь картофан в спину?

0  0
4.02.2017 12:57
- гость -

Вот за это и уважаю Батьку! Все делает для народа. Вы вообще в Минске, Городно и т.д. бывали?

поясни - что именно он делает для народа ?

0  0
4.02.2017 12:59
- гость -

4.02.2017 12:55 Evgeny

не нужны, так ведь никто за забором не держит. Когда под санкциями Лукаш сидел, Россия проплачивала его развитие щедрыми подарками- дешевыми кредитами, дешевым сырьем....

0  0
4.02.2017 13:00
- гость -

Россия самодостаточна и в союзники ни к кому не напрашивается.

+1000

0  0
4.02.2017 13:00
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 12:57 Поясняю. Предоставляет рабочие места, экономика развивается, работают предприятия.... А мы идем на Яртарный, ВДНХ и покупаем белорусские продукты, как то так.

0  0
4.02.2017 13:02
- гость -

Все, сваливаю от сюда, одни путириоты собрались

0  0
4.02.2017 13:03
Evgeny

Чтобы стоил, ЕС, если бы напр,Франция запретила кредитовать российский компании, а Голландия французскими деньгами кредитовала? Должна быть блоковая дисциплина. Ввели санкции - так все участники союза сразу. И пусть даже кто-то там от них проиграл - примите меры по компенсациям. В противном случае союз этот будет только на бумаге.

0  0
4.02.2017 13:04
- гость -

Поясняю. Предоставляет рабочие места, экономика развивается, работают предприятия.... А мы идем на Яртарный, ВДНХ и покупаем белорусские продукты, как то так.

это называется - бедненько, но чистенько. Зарплаты там ниже в пересчете, чем в рф, по сути это купированный совок. Если тебе нравится уравниловка где все получают стабильно, но мало - милости просим

0  0
4.02.2017 13:06
- гость -

Все, сваливаю от сюда, одни путириоты собрались

вот и ладно, иди поработай - твоя семья лучше жить будет, чем жаловаться

0  0
4.02.2017 13:09
Еж

4.02.2017 12:55 - гость - О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России! И еще пальцы крючит! Ща если из ЕАС выйдет маразматик то деноминацию может раз в месяц проводить!

0  0
4.02.2017 13:12
Еж

4.02.2017 13:02 - гость - Вали в Украину! Там Европа! Достаток! Путина нет опять же!

0  0
4.02.2017 13:16
- гость -

Когда обожествляют Луку, жонглируя лозунгами - "все для народа, развивается страна, не прогибается, стабильность и т.д.", для меня это означает только одно - человек абсолютно не компетентен в ситуации там. Поработайте с цифрами белорусской экономике - и эта восторженная муть в голове у вас осядет, гарантирую.

0  0
4.02.2017 13:22
Массаж мозга

Не нравится вовкина "политика" ни лукашенке ни назарбаю. Что же по вашему, вован закусился, объявил войну грузинам, хохлам и прочим, и беларусы должны за него кровь проливать? Хрена лысому. А "помогает" (не за просто так) Россия за счёт нефтегазого комплекса, который поднимали сообща все народы СССР.

0  0
4.02.2017 13:28
Divergent

Массаж мозга 4 февраля 2017 г. 13:22 который поднимали сообща все народы СССР.

Народы поднимали, а Сечин произвел р. захват народного достояния.

0  0
4.02.2017 13:32
- гость -

А "помогает" (не за просто так) Россия за счёт нефтегазого комплекса, который поднимали сообща все народы СССР.

а что же это народы СССР после независимости не взяли на себя долги страны, раз так, мамсаж ? не считаешь, что это жирновато - и долги нам и нынешние хотелки местных снгвских царьков тоже нам ?

0  0
4.02.2017 13:38
- гость -

О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России!

И что, он эти деньги у нас украл? У лохов что не взять-то.

0  0
4.02.2017 13:44
- гость -

О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России!

Да кто России только не должен. Только яик долги взыскать у России нет.

0  0
4.02.2017 13:46
- гость -

Там в Белоруссии случайно не начали притеснять русских? Мож федерализации или осетрины с хреном кому захотелось?

0  0
4.02.2017 13:47
Aleks

Уже давно стало не секретом, что практически весь нефтегазовый бизнес принадлежит семье Лукашенко. И вот поток нефти и газа, который практически задарма поставляется семье Лукашенко Россия прикрывает, естесно, что Лукашенко и его семье это не нравится. Но зато Лукашенко нравится поставлять норвежскую семгу, креветки, под видом белорусской, как и "белорруские" киви, бананы и прочее.

0  0
4.02.2017 13:50
- гость -

Киселёв уже тренируется перед зеркалом потрясывая лукашенковским аусвайсом...готовьтесь, скоро бацка станет биндерой!))

0  0
4.02.2017 13:51
- гость -

Aleks 4 февраля 2017 г. 13:47 Уже давно стало не секретом, что практически весь нефтегазовый бизнес принадлежит семье Лукашенко

От семьи Сечина-Мюллера - семье Лукашенко...что не так?

0  0
4.02.2017 14:09
- гость -

Ща по всем каналам сделают батьку фошиздом

0  0
4.02.2017 14:16
Aleks

От семьи Сечина-Мюллера - семье Лукашенко...что не так? _____________________________

Что не так? А вот это... Цитата: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда."

0  0
4.02.2017 14:29
Массаж мозга

Вот только не надо думать что вован с корешами что-то делает безвозмездно. Помощь и уступки за общий счёт, а гешефты от этого - узкому кругу особо приближенных.

0  0
4.02.2017 14:48
- гость -

Aleks 4 февраля 2017 г. 14:16 Цитата: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда."

А чё у него нет другана с панамскими офшорами?

0  0
4.02.2017 14:53
- гость -

У нРоссии еще друзья то остались? Весело живем, ради отвлечения внимания от внутренних катастрофических дел , мы ищем врагов, даже среди тех, кто нам был близок совсем недавно ... Это хреново кончится ...

0  0
4.02.2017 14:55
- гость -

тут в кроссфорде: "страна победившего пальмового масла", шесть букв..?

0  0
4.02.2017 14:57
- гость -

олигархия снова чего то не поделила, что и следовало ожидать. интересно, а когда с казахстаном будет напряг?

0  0
4.02.2017 14:57
- гость -

4.02.2017 14:55 - гость -

Швеция, все знают

0  0
4.02.2017 14:59
- гость -

А если бы у российских ,, барыг -- комсомольцев " был бы такой шанс обвариться до ,, зелёных пузырей " на санкциях , то я сомневаюсь , что они поступили бы по другому .

0  0
4.02.2017 15:29
Шатал Труба

Ух батька злодей, не хочет покупать за дорого наш стратегический продукт

0  0
4.02.2017 15:39
- гость -

Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из трех районов Германии и трех областей Болгарии. Причиной запрета стало обнаружение случаев высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, временно остановлен экспорт продукции из районов Германии Регенсбург (Бавария), Грайц (Тюрингия) и Меркиш-Одерланд (Бранденбург).

В Болгарии ограничения введены на поставки птицы и яиц из Пловдивской, Софийской и Видинской областей.

Но что то подсказывает, что нет никакого гриппа, просто ткачевские продкопорации не хотят снижать цену на свою продукцию, так как импортные дешевле. Все дорогое для дорогих россиян.

0  0
4.02.2017 15:52
- гость -

.02.2017 15:39 - гость -

Не ври, цена на курей на уровне уже долгое время. А импортные как бы и не надо.

0  0
4.02.2017 16:19
- гость -

Пару дней назад по радио "Вести" новость о сельском хозяйстве. Оказывается, что большая часть зерна выращенного в 2016г. оказалась заражена и в пищу не пригодна. Специалист называл то, чем заражено зерно и, соответственно, мука. Так вот на Западе такое зерно сжигают полностью, в РФ решено смешивать с незараженным. Токсины не уничтожаются при нагреве и имеют свойство накапливаться в организме.

0  0
4.02.2017 16:35
ви

Умеем последних союзников терять как никто другой...

с такими союзниками как лукашенко и врагов не надо. паризит, сидящий на российских деньгах но при этом проводящий самостоятельную политику. чтото одно надо выбирать. просто боятся наши что на смену лукашенкоянуковичу придет белорусский порошенко вот и терпят. типо как меньшее из бед.

Этот балабол абхазию и осетия обещался признать еще помнится. но вмешался газ)))

0  0
4.02.2017 16:43
- гость -

4.02.2017 16:35 ви

Тебе не всё ли равно, что он говорит? или тебя это как -то касается?

Белоруссия заявила о закупке у России Су-30 в этом году. Это тебе не десерт.

0  0
4.02.2017 16:45
- гость -

. Мiр СССР сегодня в 13:13 Послушал речь Лукашенко о путинской РФ, Путине и конфликте по нефти, газу, границе. Очень рекомендую послушать, что он рассказывает! Обратите внимание на описание его диалогов с Путиным. Это ярко характеризует самого Путина и его компашку.

Как закончится первое видео можете смотреть второе с 13 минуты. или нарезку по темам выступления тут https://www.youtube

0  0
4.02.2017 16:45
- гость -

ви 4 февраля 2017 г. 16:35 сидящий на российских деньгах

Напомни как кто из российских союзников не сидит на российских деньгах?

0  0
4.02.2017 16:47
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 15:52

вы немного не в теме... растет, медленно, но неумолимо)

0  0
4.02.2017 16:47
ви

меня касается все что касается моей страны. за язык кто-то тянул? сказал - сделал. ты все таки президент а не абы кто. как дела то с такими иметь?

0  0
4.02.2017 17:01
- гость -

Из-за санкций Россия в непростой экономической ситуации и наживаться на этой ситуации преступно. Не говоря уже про то, что как-то подленько

0  0
4.02.2017 17:05
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 16:45 Напомни как кто из российских союзников не сидит на российских деньгах?

У американцев денег больше, поэтому исоюзников больше. Руководство Китая иногда вспоминает, что именно мы в 1945 помогли коммунистам в Китае взять власть,которую они держат по сей день. Не скажу, что они прям союзники, но в Совбезе ООН голусуют как мы и не из-за денег

0  0
4.02.2017 17:15
- гость -

4.02.2017 16:47 ви как дела то с такими иметь?

Ты имеешь дела с Лукашенко? Или у тебя очередной приступ своей значимости?

0  0
4.02.2017 17:21
Массаж мозга

"Ты имеешь дела с Лукашенко? Или у тебя очередной приступ своей значимости?" ---------- Имеет имеет. В белорусском трикотаже ходит, сыр белорусский кушает.

0  0
4.02.2017 17:26
- гость -

Массаж мозга 4 февраля 2017 г. 17:21 Имеет имеет. В белорусском трикотаже ходит, сыр белорусский кушает.

Трикотаж с Белоруссии сейчас идет европейский санкционный и сыр такой же. Кадают деловые партнеры

0  0
4.02.2017 17:30
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:26 Трикотаж с Белоруссии сейчас идет европейский санкционный и сыр такой же. ----- Кокой ужос! Не ешь его, остоновись, подумой - он же санкцыонный!

0  0
4.02.2017 17:32
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:30 Кокой ужос! Не ешь его, остоновись, подумой - он же санкцыонный!

Ужас не в сыре, а в санкциях. Дурней себя не ищи

0  0
4.02.2017 17:37
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:32 Ужас не в сыре, а в санкциях. Дурней себя не ищи

А чё за санкции? Это те которыми прищемили хвосты володиным друганам, так рядовому россиянину от этого какая боль?)

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