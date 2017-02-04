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Россельхознадзор запретил ввозить в Россию говядину и говяжьи субпродуктов из Минской области Белоруссии. Запрет начнет действовать с понедельника, 6 февраля. Об этом сказано на сайте ведомства.
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В Россельхознадзоре поясняют, что этот шаг был предпринят из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу. Как поясняют в ведомстве, европейское мясо было переупаковано и выдавалось, как белорусское.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь главу Россельхознадзора к уголовной ответственности. По мнению Лукашенко, Сергей Данкверт препятствует ввозу белорусских продуктов на российский рынок.
Комментарии
У батьки очередное обострения, ну как всегда по быкует и извинится, проходили уже и не раз.
10 48 мы запретили, мы кидаем своим союзникам кал в лицо
Умеем последних союзников терять как никто другой...
точнее не мы, пройдет много лет, и все косяки будут носить имя путина
4.02.2017 11:15 Алекс
А что, союзникам уже разрешено пропихивать контрабанду? Пусть союзничают, но в рамках закона.
Нафиг Воффке Белоруссия. Ему Сирия ближе.
Чувствую, все идет к тому, что начнутся споры на ровном месте. как правильно называть страну Белоруссия или Беларусь (хотя сами хозяева страны еще в 1991 году определились с этим названием). Как это было уже с братской Украиной (на Украине или в Украине) А потом обижаемся на то, что не понимают нас за коверканье названия страны, да на поставленную границу в одностороннем порядке......
Для рождённых в СССР эта страна всегда будет называться Белоруссией!!!
4.02.2017 12:03 - гость -
А каким образом Вы будите называть: ЧССР,СФРЮ,ГДР...Чечено-Ингушскую АССР.... Мир меняется вне зависимо от наших желаний и хотений.
Никакие они не союзники. При наличии экономического союза они должны были присоединиться к санкциям против Украины, а не зарабатывать на них. А при военном союзе - как-то поучаствовать в операции в Сирии
Для путриота: союзников у путинской эрефии уже не осталось.
Никакие они не союзники. При наличии экономического союза они должны были присоединиться к санкциям против Украины, а не зарабатывать на них. А при военном союзе - как-то поучаствовать в операции в Сирии
Сам дуй поучаствуй в операции в Сирии. Или ты не патриот? Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.
4.02.2017 12:41 - гость -
Россия самодостаточна и в союзники ни к кому не напрашивается.
У Батьки есть чему поучиться, столько лет под санкциями, а страна процветает и ворья нет.
Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.
лука заботится прежде всего о себе, подольше там просидеть на кресле
Лукашенко наглеет, хорохорится, шантажирует Россию всё время, надоел.
Потому и процветает что под санкциями был, а Россия помогала дешевым сырьем. Теперь когда Россия под санкциями и помогать не может как раньше, занялся шантажем.
- гость - 4 февраля 2017 г. 12:45 Да да да. Даже пенсии в два раза выше прожиточного минимума. Даже, вон, учителя по семь штук получают, а это, как ни крути, выше прожиточного минимума.
"мясо было переупаковано и выдавалось, как белорусское" Вот когда автомобиль собирают из зарубежных комплектующих в России, то считается что он сделан в России. Когда в Белоруссии делают тушёнку из зарубежного сырья, то она считается украинская
4.02.2017 11:15 Алекс Умеем последних союзников терять как никто другой...
Грош цена союзникам, которые все время халявы хотят за союз.
У Батьки есть чему поучиться, столько лет под санкциями, а страна процветает и ворья нет.
вор там один - сам лука, а насчет процветания - погугли за чем счет там банкет, бульбостан на русских дешевых кредитах сидит, которые и отдавать не собирается
И как же так получается, что выгодно купить мясо в Европе, перепаковать в Белоруссии и продать России. Производить мясо в России не выгодно.
- гость - 4 февраля 2017 г. 12:49 Лука заботится о собственном народе, а не о капризах пожилого Воффки.
лука заботится прежде всего о себе, подольше там просидеть на кресле
А у Вована другая цель? только почему то результаты разные.
да на поставленную границу в одностороннем порядке......
не показывай своего невежества, погугли что белоруссия ввела закон о приграничной зоне на год-два раньше нас
4.02.2017 12:51 - гость -
1000++++
4.02.2017 12:42 - гость -
Ну то есть фактически союза нет, а есть только бла-бла-бла. Экономический союз - это согласованная экономическая политика, а не когда один ввел санкции, а другой даже об этом не думал и тут же на этом бабло поднял. А что бацька работает на свое государство и никакие союзы ему не нужны - факт. А нашим пора бы это понять и реальные союзы строить, а от таких вот союзничков держаться подальше.
- гость - 4 февраля 2017 г. 12:51 Вот за это и уважаю Батьку! Все делает для народа. Вы вообще в Минске, Городно и т.д. бывали?
А у Вована другая цель? только почему то результаты разные.
каждый стремится удержать власть. каждый. во всем снг так. ты бы тоже держался и не вижу особого преимущества власти луки над властью у нас
4.02.2017 12:52 - гость -
накормить 9 миллионов ртов на много легче 145 миллионов, я уже не говорю про протяженность дорог и границ. Вы попу с пальцем зря сравнили.
То нож в спину, то теперь картофан в спину?
Вот за это и уважаю Батьку! Все делает для народа. Вы вообще в Минске, Городно и т.д. бывали?
поясни - что именно он делает для народа ?
4.02.2017 12:55 Evgeny
не нужны, так ведь никто за забором не держит. Когда под санкциями Лукаш сидел, Россия проплачивала его развитие щедрыми подарками- дешевыми кредитами, дешевым сырьем....
Россия самодостаточна и в союзники ни к кому не напрашивается.
+1000
- гость - 4 февраля 2017 г. 12:57 Поясняю. Предоставляет рабочие места, экономика развивается, работают предприятия.... А мы идем на Яртарный, ВДНХ и покупаем белорусские продукты, как то так.
Все, сваливаю от сюда, одни путириоты собрались
Чтобы стоил, ЕС, если бы напр,Франция запретила кредитовать российский компании, а Голландия французскими деньгами кредитовала? Должна быть блоковая дисциплина. Ввели санкции - так все участники союза сразу. И пусть даже кто-то там от них проиграл - примите меры по компенсациям. В противном случае союз этот будет только на бумаге.
Поясняю. Предоставляет рабочие места, экономика развивается, работают предприятия.... А мы идем на Яртарный, ВДНХ и покупаем белорусские продукты, как то так.
это называется - бедненько, но чистенько. Зарплаты там ниже в пересчете, чем в рф, по сути это купированный совок. Если тебе нравится уравниловка где все получают стабильно, но мало - милости просим
Все, сваливаю от сюда, одни путириоты собрались
вот и ладно, иди поработай - твоя семья лучше жить будет, чем жаловаться
4.02.2017 12:55 - гость - О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России! И еще пальцы крючит! Ща если из ЕАС выйдет маразматик то деноминацию может раз в месяц проводить!
4.02.2017 13:02 - гость - Вали в Украину! Там Европа! Достаток! Путина нет опять же!
Когда обожествляют Луку, жонглируя лозунгами - "все для народа, развивается страна, не прогибается, стабильность и т.д.", для меня это означает только одно - человек абсолютно не компетентен в ситуации там. Поработайте с цифрами белорусской экономике - и эта восторженная муть в голове у вас осядет, гарантирую.
Не нравится вовкина "политика" ни лукашенке ни назарбаю. Что же по вашему, вован закусился, объявил войну грузинам, хохлам и прочим, и беларусы должны за него кровь проливать? Хрена лысому. А "помогает" (не за просто так) Россия за счёт нефтегазого комплекса, который поднимали сообща все народы СССР.
Массаж мозга 4 февраля 2017 г. 13:22 который поднимали сообща все народы СССР.
Народы поднимали, а Сечин произвел р. захват народного достояния.
А "помогает" (не за просто так) Россия за счёт нефтегазого комплекса, который поднимали сообща все народы СССР.
а что же это народы СССР после независимости не взяли на себя долги страны, раз так, мамсаж ? не считаешь, что это жирновато - и долги нам и нынешние хотелки местных снгвских царьков тоже нам ?
О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России!
И что, он эти деньги у нас украл? У лохов что не взять-то.
О да батька красавчик! Госдолг 80% ВВП! И почти все должен России!
Да кто России только не должен. Только яик долги взыскать у России нет.
Там в Белоруссии случайно не начали притеснять русских? Мож федерализации или осетрины с хреном кому захотелось?
Уже давно стало не секретом, что практически весь нефтегазовый бизнес принадлежит семье Лукашенко. И вот поток нефти и газа, который практически задарма поставляется семье Лукашенко Россия прикрывает, естесно, что Лукашенко и его семье это не нравится. Но зато Лукашенко нравится поставлять норвежскую семгу, креветки, под видом белорусской, как и "белорруские" киви, бананы и прочее.
Киселёв уже тренируется перед зеркалом потрясывая лукашенковским аусвайсом...готовьтесь, скоро бацка станет биндерой!))
Aleks 4 февраля 2017 г. 13:47 Уже давно стало не секретом, что практически весь нефтегазовый бизнес принадлежит семье Лукашенко
От семьи Сечина-Мюллера - семье Лукашенко...что не так?
Ща по всем каналам сделают батьку фошиздом
От семьи Сечина-Мюллера - семье Лукашенко...что не так? _____________________________
Что не так? А вот это... Цитата: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда."
Вот только не надо думать что вован с корешами что-то делает безвозмездно. Помощь и уступки за общий счёт, а гешефты от этого - узкому кругу особо приближенных.
Aleks 4 февраля 2017 г. 14:16 Цитата: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда."
А чё у него нет другана с панамскими офшорами?
У нРоссии еще друзья то остались? Весело живем, ради отвлечения внимания от внутренних катастрофических дел , мы ищем врагов, даже среди тех, кто нам был близок совсем недавно ... Это хреново кончится ...
тут в кроссфорде: "страна победившего пальмового масла", шесть букв..?
олигархия снова чего то не поделила, что и следовало ожидать. интересно, а когда с казахстаном будет напряг?
4.02.2017 14:55 - гость -
Швеция, все знают
А если бы у российских ,, барыг -- комсомольцев " был бы такой шанс обвариться до ,, зелёных пузырей " на санкциях , то я сомневаюсь , что они поступили бы по другому .
Ух батька злодей, не хочет покупать за дорого наш стратегический продукт
Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из трех районов Германии и трех областей Болгарии. Причиной запрета стало обнаружение случаев высокопатогенного гриппа птиц.
Как сообщает пресс-служба ведомства, временно остановлен экспорт продукции из районов Германии Регенсбург (Бавария), Грайц (Тюрингия) и Меркиш-Одерланд (Бранденбург).
В Болгарии ограничения введены на поставки птицы и яиц из Пловдивской, Софийской и Видинской областей.
Но что то подсказывает, что нет никакого гриппа, просто ткачевские продкопорации не хотят снижать цену на свою продукцию, так как импортные дешевле. Все дорогое для дорогих россиян.
.02.2017 15:39 - гость -
Не ври, цена на курей на уровне уже долгое время. А импортные как бы и не надо.
Пару дней назад по радио "Вести" новость о сельском хозяйстве. Оказывается, что большая часть зерна выращенного в 2016г. оказалась заражена и в пищу не пригодна. Специалист называл то, чем заражено зерно и, соответственно, мука. Так вот на Западе такое зерно сжигают полностью, в РФ решено смешивать с незараженным. Токсины не уничтожаются при нагреве и имеют свойство накапливаться в организме.
Умеем последних союзников терять как никто другой...
с такими союзниками как лукашенко и врагов не надо. паризит, сидящий на российских деньгах но при этом проводящий самостоятельную политику. чтото одно надо выбирать. просто боятся наши что на смену лукашенкоянуковичу придет белорусский порошенко вот и терпят. типо как меньшее из бед.
Этот балабол абхазию и осетия обещался признать еще помнится. но вмешался газ)))
4.02.2017 16:35 ви
Тебе не всё ли равно, что он говорит? или тебя это как -то касается?
Белоруссия заявила о закупке у России Су-30 в этом году. Это тебе не десерт.
. Мiр СССР сегодня в 13:13 Послушал речь Лукашенко о путинской РФ, Путине и конфликте по нефти, газу, границе. Очень рекомендую послушать, что он рассказывает! Обратите внимание на описание его диалогов с Путиным. Это ярко характеризует самого Путина и его компашку.
Как закончится первое видео можете смотреть второе с 13 минуты. или нарезку по темам выступления тут https://www.youtube
ви 4 февраля 2017 г. 16:35 сидящий на российских деньгах
Напомни как кто из российских союзников не сидит на российских деньгах?
- гость - 4 февраля 2017 г. 15:52
вы немного не в теме... растет, медленно, но неумолимо)
меня касается все что касается моей страны. за язык кто-то тянул? сказал - сделал. ты все таки президент а не абы кто. как дела то с такими иметь?
Из-за санкций Россия в непростой экономической ситуации и наживаться на этой ситуации преступно. Не говоря уже про то, что как-то подленько
- гость - 4 февраля 2017 г. 16:45 Напомни как кто из российских союзников не сидит на российских деньгах?
У американцев денег больше, поэтому исоюзников больше. Руководство Китая иногда вспоминает, что именно мы в 1945 помогли коммунистам в Китае взять власть,которую они держат по сей день. Не скажу, что они прям союзники, но в Совбезе ООН голусуют как мы и не из-за денег
4.02.2017 16:47 ви как дела то с такими иметь?
Ты имеешь дела с Лукашенко? Или у тебя очередной приступ своей значимости?
"Ты имеешь дела с Лукашенко? Или у тебя очередной приступ своей значимости?" ---------- Имеет имеет. В белорусском трикотаже ходит, сыр белорусский кушает.
Массаж мозга 4 февраля 2017 г. 17:21 Имеет имеет. В белорусском трикотаже ходит, сыр белорусский кушает.
Трикотаж с Белоруссии сейчас идет европейский санкционный и сыр такой же. Кадают деловые партнеры
- гость - 4 февраля 2017 г. 17:26 Трикотаж с Белоруссии сейчас идет европейский санкционный и сыр такой же. ----- Кокой ужос! Не ешь его, остоновись, подумой - он же санкцыонный!
- гость - 4 февраля 2017 г. 17:30 Кокой ужос! Не ешь его, остоновись, подумой - он же санкцыонный!
Ужас не в сыре, а в санкциях. Дурней себя не ищи
- гость - 4 февраля 2017 г. 17:32 Ужас не в сыре, а в санкциях. Дурней себя не ищи
А чё за санкции? Это те которыми прищемили хвосты володиным друганам, так рядовому россиянину от этого какая боль?)