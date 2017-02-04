Фото: pixabay.com

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию говядину и говяжьи субпродуктов из Минской области Белоруссии. Запрет начнет действовать с понедельника, 6 февраля. Об этом сказано на сайте ведомства.

Читайте также: Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора

В Россельхознадзоре поясняют, что этот шаг был предпринят из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу. Как поясняют в ведомстве, европейское мясо было переупаковано и выдавалось, как белорусское.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь главу Россельхознадзора к уголовной ответственности. По мнению Лукашенко, Сергей Данкверт препятствует ввозу белорусских продуктов на российский рынок.