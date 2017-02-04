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Возгорание садового домика произошло в Барнауле рано утром в пятницу, 4 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 04:58. Только через 41 минуту огонь удалось локализовать, еще через десять минут ликвидировать.

На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.