Фото: whio.com
Американский президент Дональд Трамп заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
"Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — цитирует агентство телеканал, который анонсировал на своем сайте выход в ближайшие дни интервью республиканца.
Глава Соединенных Штатов считает, что "будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим". Также он хотел бы, чтобы РФ помогла США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и исламским терроризмом по всему миру. "Поладим ли мы? Понятия не имею", — заключил республиканец.
На вопрос о случаях жестокости с участием Путина Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"
Его интервью выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.
Комментарии
Зря ты так Трампушка, зря... сколеновстанцы наглухо зачмырят!
Дивергент)))))))
#Трампненаш?
Ну все щас мы тебе трам назло рубль опустим до 1000 к 1
Местные хламиды с претензиями на юмор снова заколбасились от очередных слов Трампа. )
Грохнут Трампа мерикосы и обвинят в этом Путина...
гость - 5 февраля 2017 г. 11:59 обвинят в этом Путина...
Не. Ни поверит ни кто. Весовые категории ни те. Да и в своем весе Путин на "нож в спину" адекватно ответить не может, а тут президент США! Не.
11:58, но мы же не госдума, овациями не встречаем избрание американского президента
Шатал Труба 12:18
Хламидии откликнулись комментом...
«Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным»
Не уверен, что Трамп может поладить внутри страны с либерально настроенной «интеллигенцией», в том числе с ФРИКИдельками, типа певицы Мадонны, которая в свое время пообещала оральный секс каждому, кто проголосует за Клинтон, со всеми актёрами Голливуда, людей крайне разнузданных нравов и не желающих эти нравы менять, с семьями двух пап, но без мамы, с премьер-министром Австралии, в разговоре с которым бросил трубку, с президентом Мексики, который против строительства стены между США и Мексикой, с мусульманами всего мира, и, прежде всего, мусульманами Ирака, Ирана, Сирии, Сомали, Судана, Ливии, Йемена, которым запретил въезд в Соединённые Штаты. Трампненаш, не американский президент, так считают многие миллионы мерикосов…поладить бы с ними…
12:28, а по теме то есть че фыркнуть???? че за госдуму скажешь, которая овациями встечала избрание американского президента???
Ну так настраивай ладилку на мир и поладишь. Какая ладилка -такой и мир.
5.02.2017 12:33 - гость -
Дума хлопала смене тотолитарной власти в США!
Как Мы его поставили, так Мы его и разлигимитизируем!
Совсем свежая новостя
"США прекращают финансирование Украины"
Подскажите адресочек магазина торгующего такими как у Вас очками?
Обратитесь в MI6, там подскажут.
5.02.2017 12:56 - гость - Совсем свежая новостя
"США прекращают финансирование Украины"
Ее европа финансирует вобще-то)
Смешно представить слова Трампа: "Не знаю, смогу ли я поладить с Порошенко, но очень хотелось." Или такие же слова с президентом Габона, кстати, а как его этого президента звать-то?
11:40 #Трампненаш?-----А что тебе,хламида,надо?
Толя
Тяжило тибе сёдня одному отдуваться?
Мы сами не можем поладить с Путиным: постоянно повышает цены, тарифы, налоги, а все доходы присваивает себе и олигархам.
12:45, спортсмен!!!! На лету тапки переобуваешь!!!! Где вы босся, диду и все ежи с ними, которые в едином порыве кричали "что Трамп наш президент"????
Мы сами не можем поладить с Путиным: постоянно повышает цены, тарифы, налоги, а все доходы присваивает себе и олигархам. Для создания обещанных 25 миллионов рабочих мест ничего не делает.
13:38, как не делает в 2018 году снова пообещает!!!
5.02.2017 13:38 Шатал Труба
И что Трамп сделал такого плохого для России за две прошедшие недели президенства? Есть какие-то нормальные аргументы твоих высеров в твоем мозжечке?
Где вы босся, диду и все ежи с ними, которые в едином порыве кричали "что Трамп наш президент"????
Фашизд еклеровый тож куда то потерялся.
Подтвердил , что Крым не наш и будет ненашим. Тебе этого мало , трампопампчик ?
да, сейчас вопрос об отмене санкций уже никто и не поднимает, как бы новые не впояли за Украину.
5.02.2017 13:46 13 : 43
И что будет-то? ))) Тайвань тоже до сих пор не признан. Фото городов Тайваня можешь посмотреть в интернете.
5.02.2017 13:55 гость
Жалко нам тебя, так и будешь без хамона и семги влачить своё унылое существование.
И что? Лично на моей зарплате это никак не отразиться. А вообще, все это риторика, такая же, как и попытка ответа на вопрос о жизни на Марсе. Поладит Трамп с Путиным, не поладит Трамп с Путиным - наука этого не знает.
На Ютубе в видосе "Лукашенко Путину "Тебя этот Трамп посадит в 20ый вагон"" на 9.00 - 11.00 Лукашенко по поводу трампоскакунов!
-гость- 14:03 михаливаныча пожалей лучше, он пуп надрывает с колен поднимается...а закончится может все как у Калигулы.
Что значит "поладить"? Может Трамп сомневается, что он не сможет выучить русский язык, чтобы ладно калякать с Путиным и придется "ладить" через переводчика?
13:43, в вашем случае я вижу вы мозжечком думаете!!! Лучше вам идти наклейку заказывать аналог "обамочмо" За сим откланиваюсь!!! Берегите себя!!!
а в чем новость? он это уже не раз говорил
5.02.2017 14:42 Шатал Труба
Кланяться - это у ваших в крови. Лакейские привычки у них живут еще со времен испанских галер.
Трамп не уверен, значит не выросла еще эта уверенность, зато Бацька (не еврей ли он случайно?) просто красава, умеет вопросы ставить перед Путиным "Кому нужны эти несчастные 10 самолётов? Дайте нам 20!"
Скоро Трамп поймет, что с адекватным президентом России можно договариваться, а неадекватные в Киеве подлежат только ликвидации…
Трамп не уверен с Путиным, зато с шестерками лежащими под США, не сомневается…Сомневаются в тех, кто имеет собственное мнение отличное от хозяина…
Калиброванный Казимир, где вы спрятались? Нам не хватает вашей поддержки.
- гость - 5 февраля 2017 г. 17:04 Бось, да угомонись - ты же тоже в подполье