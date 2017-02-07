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Ученые выяснили, что светодиодное освещение может погубить жизнь на Земле

, ИА "Амител"
Исследователи работают над созданием альтернативного источника освещения

Неожиданное и неприятное открытие совершили ученые из Великобритании. Эксперимент со светодиодным освещением показал, что оно негативно влияет на живую природу, а значит, теоретически, может погубить жизнь на нашей планете.

Как пишет газета "Экономика сегодня", исследователи провели опыт над пауками. В террариуме членистоногих включили светодиодный свет. И вскоре ученые заметили, что пауки стали гораздо медлительнее и уже не смогли охотиться. Когда светодиодный свет заменили на естественный, солнечный, активность пауков вскоре наладилась. Также ученые обратили внимание, что растения при светодиодном освещении тоже начинают болеть.

Сейчас исследователи работают над созданием альтернативного источника освещения, которое не будет столь опасным.

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2017 07:32
Andro

Ох уж эти британские учёные... Они уже скоро в анекдоты перекочуют как "евреи оленеводы"

0  0
7.02.2017 08:13
- гость -

А ещё они открыли тринадцатый месяц, он короче обычных, начинается 31 декабря и заканчивается 10 января , и называется Бухабрь

0  0
7.02.2017 08:16
месный

светодиоды светят узким спектром, причём вообще напрочь узким. К примеру лампа накаливания светит всем начиная от 400 и кончая 700, а у светодиода чтото типа 450+540+700 и вся смесь намного ярче. Попробуйте через призму разложить свет от тлампы накаливания - вы увидите радугу целиком, а попробуйте от светодиода - вас это сильно удивит чё там будет

0  0
7.02.2017 08:18
месный

это как нести 15 кг в рюкзаке или 20 но в сумке с ручками очень узкими в пару милиметров

0  0
7.02.2017 08:31
- гость -

Результат закономерный

0  0
7.02.2017 08:32
Ипонамать

Попробуйте через призму разложить свет от тлампы накаливания - вы увидите радугу целиком, а попробуйте от светодиода - вас это сильно удивит чё там будет

чо?

0  0
7.02.2017 09:01
работяга

"вас это сильно удивит чё там будет"-не томи.

0  0
7.02.2017 09:02
- гость -

Это давно было известно. Люминисцентные в этом плане гораздо симпатичнее.

0  0
7.02.2017 10:03
- гость -

Вообще-то самое приятное для глаз и наверняка полезное для организма освещение - естественное, живым пламенем. Даёшь свечи, лучины и керосиновые лампы!

0  0
7.02.2017 10:04
Фрося

На Ленинском проспекте напротив здания ФСБ растут ёлочки, на которые направлены светодиоидные лампы. Ёлочки эти постоянно засыхают - их уже раза четыре пересаживали.

0  0
7.02.2017 10:24
- гость -

Фрося, причем здесь лампочки? Просто ёлочки растут напротив ФСБ. Этим всё и объясняется.

0  0
7.02.2017 10:47
- гость -

7.02.2017 10:04 Фрося

Смени клавиатуру на дуршлаг пока не поздно.

0  0
7.02.2017 12:49
- гость -

Люминесцентные лампы работают по похожему принципу - смесь люминофора состоит из трех цветовых компонент (в дорогих может и из четырех). А мы видим такую смесь как белый. <br> Я в люстры, состоящие из нескольких ламп, вкручиваю лампы разные (дневной белый и теплый белый). Так моему глазу комфортнее. А вообще, главное что бы эти компоненты люминофора светились на тех же длинах волн, что воспринимают наши колбочки (или палочки, не помню кто из них за цвет отвечает). Хотя животным, конечно, фигово. У них ведь длины волн могут и не совпасть, и они будут думать, что темно))))

0  0
7.02.2017 13:04
- гость -

как солнце погаснет так сразу, или британские ученые решили на его место светодиод вкрутить

0  0
7.02.2017 13:22
- гость -

В Алтайском крае на одной из птицефабрик делали эксперимент лет 5-7 назад. В одном птичнике установили светодиодное освещение, в другом оставили лампы накаливания, через 42 дня (цикл выращивания цыплят) сравнили итог. Результат - поголовье выросло одинаково - сохранность, привесы и т.д. Электроэнергопотребление снизилось в 16 раз. Есть официально подписанный документ всеми участниками эксперимента. Ну все остальное чушь, которую пишут не понимающие люди. В лампах накаливания до 97% идет на обогрев воздуха. Так понимаю британские ученые "забыли" указать температуру на поверхности. А спектр у светового потока можно формировать, кроме люминисцентных ламп - у них самый вредный.

0  0
7.02.2017 14:57
месный

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:22

Походи ночью (тёмной) по неизвестной сильнопересечённой месности с фонариком с обычной лампочкой и со светодиодным фонарём - сразу ощутиш непременно

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