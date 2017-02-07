Неожиданное и неприятное открытие совершили ученые из Великобритании. Эксперимент со светодиодным освещением показал, что оно негативно влияет на живую природу, а значит, теоретически, может погубить жизнь на нашей планете.
Как пишет газета "Экономика сегодня", исследователи провели опыт над пауками. В террариуме членистоногих включили светодиодный свет. И вскоре ученые заметили, что пауки стали гораздо медлительнее и уже не смогли охотиться. Когда светодиодный свет заменили на естественный, солнечный, активность пауков вскоре наладилась. Также ученые обратили внимание, что растения при светодиодном освещении тоже начинают болеть.
Сейчас исследователи работают над созданием альтернативного источника освещения, которое не будет столь опасным.
Комментарии
Ох уж эти британские учёные... Они уже скоро в анекдоты перекочуют как "евреи оленеводы"
А ещё они открыли тринадцатый месяц, он короче обычных, начинается 31 декабря и заканчивается 10 января , и называется Бухабрь
светодиоды светят узким спектром, причём вообще напрочь узким. К примеру лампа накаливания светит всем начиная от 400 и кончая 700, а у светодиода чтото типа 450+540+700 и вся смесь намного ярче. Попробуйте через призму разложить свет от тлампы накаливания - вы увидите радугу целиком, а попробуйте от светодиода - вас это сильно удивит чё там будет
это как нести 15 кг в рюкзаке или 20 но в сумке с ручками очень узкими в пару милиметров
Результат закономерный
Попробуйте через призму разложить свет от тлампы накаливания - вы увидите радугу целиком, а попробуйте от светодиода - вас это сильно удивит чё там будет
чо?
"вас это сильно удивит чё там будет"-не томи.
Это давно было известно. Люминисцентные в этом плане гораздо симпатичнее.
Вообще-то самое приятное для глаз и наверняка полезное для организма освещение - естественное, живым пламенем. Даёшь свечи, лучины и керосиновые лампы!
На Ленинском проспекте напротив здания ФСБ растут ёлочки, на которые направлены светодиоидные лампы. Ёлочки эти постоянно засыхают - их уже раза четыре пересаживали.
Фрося, причем здесь лампочки? Просто ёлочки растут напротив ФСБ. Этим всё и объясняется.
7.02.2017 10:04 Фрося
Смени клавиатуру на дуршлаг пока не поздно.
Люминесцентные лампы работают по похожему принципу - смесь люминофора состоит из трех цветовых компонент (в дорогих может и из четырех). А мы видим такую смесь как белый. <br> Я в люстры, состоящие из нескольких ламп, вкручиваю лампы разные (дневной белый и теплый белый). Так моему глазу комфортнее. А вообще, главное что бы эти компоненты люминофора светились на тех же длинах волн, что воспринимают наши колбочки (или палочки, не помню кто из них за цвет отвечает). Хотя животным, конечно, фигово. У них ведь длины волн могут и не совпасть, и они будут думать, что темно))))
как солнце погаснет так сразу, или британские ученые решили на его место светодиод вкрутить
В Алтайском крае на одной из птицефабрик делали эксперимент лет 5-7 назад. В одном птичнике установили светодиодное освещение, в другом оставили лампы накаливания, через 42 дня (цикл выращивания цыплят) сравнили итог. Результат - поголовье выросло одинаково - сохранность, привесы и т.д. Электроэнергопотребление снизилось в 16 раз. Есть официально подписанный документ всеми участниками эксперимента. Ну все остальное чушь, которую пишут не понимающие люди. В лампах накаливания до 97% идет на обогрев воздуха. Так понимаю британские ученые "забыли" указать температуру на поверхности. А спектр у светового потока можно формировать, кроме люминисцентных ламп - у них самый вредный.
- гость - 7 февраля 2017 г. 13:22
Походи ночью (тёмной) по неизвестной сильнопересечённой месности с фонариком с обычной лампочкой и со светодиодным фонарём - сразу ощутиш непременно