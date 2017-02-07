Фото: ngzt.ru
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что власти нашей страны любят мертвых больше, чем живых. Он назвал Россию "некрофильским государством", пишет "Интерфакс".
Такое заявление он сделал на выступлении в петербургской филармонии. Там он заявил:
"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – сказал руководитель "Сатирикона".
В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.
Также худрук "Сатирикона" вспомнил, что гонения исходили именно из Санкт-Петербурга. По его мнению, эти традиции живы и в настоящее время.
Напомним, Константин Райкин недавно оказался в центре скандала, когда высказался о цензуре в российском искусстве.
Комментарии
Ещё один опальщик.
ага, как о безвозвратном финансировании из бюджета дело заходит - так сразу цензура
фу, мерзкий тип! Т.е. этот всепропальщик хочет себе прижизненный памятник... ну давайте скинемся этому клоуну.
Ну типа отца его чтят и любят больше, чем его. что ли? Обидки... Как будто этого шута есть за что любить как актера.
а чего государству мертвых не любить? Есть-пить не просят, молчат. Все что хошь на них можно свалить
Только с правителями в России все наоборот. Странно, да?
Абсолютно точно подмечено, трупик на Красной площади,в мавзолее, майские прогулки с портретами давно умерших людей, некрофильское государство
все правильно сказал Райкин. не в бровь а в глаз сказал.
Правильно. Государство умирает, а чиновники продолжают его иметь по всякому.
надо всем райкиным показать на дверь!
Костю ахеджакнуло?
В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.
А ничего, что это было СССР , а не сегодняшняя Россия.?
старым стал Кощей, возраст никого не щадит...
ЗЫ Отнеситесь к его личности с пониманием.
- гость - 7 февраля 2017 г. 09:58 А ничего, что это было СССР , а не сегодняшняя Россия.? --- И то верно. Ведь сегодняшняя Россия никакого отношения к СССР не имеет.
7.02.2017 10:02 - гость -
Имеет, только тогда у власти были большевики и коммунисты. И кто же тогда занимался репрессиями?
Я правильно понял ? Райкин больше восхищается умершими поэтами, значит Райкин ярый некрофил ? Всё это напомнило мне один отрывок из книги: "...Прежде чем взяться за книгу, Кушаков дотошно выясняет, здравствует ли ещё автор. Незамедлительно изъял из казармы связистов пластинки “Кино”, не успела ещё страна понять, что Цоя больше нет и "кина не будет"... С замполитом Кушаков имеет немало проблем – упрямо отказывается посещать собрания и не признаёт тезиса “Ленин жив!” Если ему известно, что хотя бы один из артистов уже умер, о фильме он даже говорить не хочет. - Только о живых! Только о живых! Живым – живое искусство!" © В.Чекунов - Кирза
Давайте внимательно прочитаем его фразу "Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем".
В этой его фразе подразумевается недосказанное "МЫ". Каждый человек, если его не уполномочивали говорить за всех, а Райкина явно никто не уполномочивал, должен говорить только от своего имени.
Т.е. высказывание должно звучать так: "Потом я предлагаю их именами называть улицы, площади, станции метро, а до этого я их убиваю". Это звучало бы честно и ну у кого к Райкину не было бы никаких претензий.
Идиоты не могут разобраться в сказанном Райкиным, а кукарекают аж пыль стоит.
Интересно, что общий настрой комментаторов этой же темы на Алтапрессе существенно отличается от Амика. О чем это говорит?
Константин напоминает местного Казимира. Наш тоже манишку нравоучений на себя напялил и представляет себе, что он мессия.
Ай, конь, конь! Я конь жалел… Бай, собак! Лицо камча бил! (с)
Какай бай? Каюм жениться хотел! Деньга не был калым платить! (с)
Папка старый у мене, старый! Мамка старый. Юрт совсем худая стал! (с)
Халат не был у меня, халат не был. Честное слово, у меня халат не был. Каждый шакал халат носит. Я целый год без халата ходил. (с)
Чудовище, не помнящее родства и воняющее туалетными водами...
Увы - уже и мертвых не чтут! Хоронили ветерана ВОВ, множество наград, в том числе в послевоенной деятельности. Военкомат и исполнительная власть даже не присутствовали...
Непонятно, чему Костик удивляется? Покойников любить легко и безопасно - они уже ничего не выкинут, ничего нового не скажут, и в Америку не убегут.
зря ты так Костя...ты актер..ну вот и лицедействуй...а учить жизни других-работа неблагодарная и главное бессмысленная...
7.02.2017 10:53 - гость - и в Америку не убегут.
Джон Леннон, убежал. Помогло?
- гость - 7 февраля 2017 г. 10:57 Джон Леннон, убежал. Помогло? --- Он после смерти убежал?
JOKER 7 февраля 2017 г. 10:54
Да никто всерьез и не воспринимает этого клоуна.
А чем плохо помнить и чтить ушедших. Его отец, кстати при жизни всеобщим любимцем, да и он вполне увешан лаврами.
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:01 Да никто всерьез и не воспринимает этого клоуна. --- Именно поэтому под этой новостью сегодня больше всего комментариев.
7.02.2017 11:07 - гость - Олигофрены в соцсетях тоже всё считают по лайкам и дизлайкам.
Эпатировать публику начал актёр.Если какие-то люди выразили недовольство какой-то выставкой-при чём здесь государственная или даже просто цензура?В первой половине прошлого века два поэта повесились,один застрелился,пару действительно давили власти.Но причём здесь вообще некрофилия,тем более государственная?
Ему просто обидно что после его смерти о нем никто не вспомнит и не назовет его именем улицу, вот и пытается хот как то прославится.
В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского
Если капнуть глубже, то практически у всех великих поэтов и художников судьба была не очень. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и не только у наших
Кто не помнит своего прошлого, у того не будущего, как то так вроде. живой Пример вымирающее прибалты и укропы.
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:20 живой Пример вымирающее прибалты и укропы. --- Итоги переписей, русские: 1989 (РСФСР) - 119,865,946; 2002 (РФ) - 115,889,107; 2010 (РФ) - 111,016,896. Россия - это уже неживой пример?
Не, нуачо? Правильно все сказал. Визг ваты в комментариях тому явное подтверждение. Сначала убиваем, а потом памятники ставим, улицы, театры, университеты и т.д. их именами называем. Нет пророка в своем отечестве, как сказал кто-то.
7.02.2017 11:30 - гость -
Почитай кто из перечисленных и отчего умер, дуралей неграмотный
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:32
Дуралей грамотный, всасывай: Гумилева расстреляли большевики, у Ахматовой сына бросили в тюрьму, потом устроили ей на пару с Зощенко травлю, Бродского тоже по тюрьмам таскали из-за надуманных обвинений, Цветаеву довели до самоубийства, Маяковского и Есенина грохнули по приказу ЧК, Мандельштама сгноили в советском концлагере, Пастернака добили, затравив из-за Нобелевской премии... Это касательно тех, кого перечислил Райкин. Мне продолжать, или под тобой уже стул начинает тлеть?
7.02.2017 11:29 - гость -
С 1991 графа национальность в паспорте отменена. Поэтому при переписи жители теперь не обязаны указывать свою национальность или могут придумать себе любую, например - сибиряк.
7.02.2017 11:30 - гость -
А где вы тут визг услышали, вполне интеллигентная дискуссия, за исключением нескольких "гостей".
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:41 С 1991 графа национальность в паспорте отменена. Поэтому при переписи жители теперь не обязаны указывать свою национальность или могут придумать себе любую, например - сибиряк. --- Те, кто придумывает, идут по категории "прочие". В 2010 таких было аж 66,938 человек. Никак не 9 миллионов.
по сути прав, государство наше на жизнь гражданина положило уже давно б. ., для него мы есть ресурсы не более
7.02.2017 11:38 - гость -
Довели, таскали, добили... У тебя есть нормальные аргументы? Цветаева вообще жила в эмиграции, потом решила повеситься. Пастернак от рака, Ахматова умерла в санатории в Домодедове, Есенин и Маяковский - самоубийства, от алкогольного психоза тогда не лечили. И спроси у Райкина, какое отношение сегодняшняя Россия имеет к большевицким репрессиям?
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:52 какое отношение сегодняшняя Россия имеет к большевицким репрессиям? --- Кстати, а в сегодняшней России проведена декоммунизация? РКП(б)/ВКП(б)/КПСС признана преступной организацией? Осуждены лица, причастные к репрессиям?
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:52
Во-первых, это не у Райкина надо спрашивать, а у тебя. И во-вторых, вопрос нужно ставить так: "Какого отношения сегодняшняя России НЕ имеет к большевистским репрессиям?"
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:56
+и еще имена сталинских стукачей хорошо было бы обнародовать.
Когда эта тварь сдохнет,может и её полюбят!
Миротрворец 7 февраля 2017 г. 12:01 Могу предсказать, фуганок: тебя и после смерти никто не полюбит. Утрись.
Гумилёва расстреляли не за стихи,а за антигосударственную деятельность,Ахматову с Зощенко покритиковали сверху(на мой взгляд зря конечно))Бродского отпустили за границу,как выпускали Есенина,Маяковского.Причём здесь некрофилия,ёпрст?
Гость от 12.17,а тебю,чюдище,и при жизни,хе,хе,хе!
"Когда государство не может предложить обществу внятного будущего, то начинает усиленно обращать внимание на его прошлое."(с)
"напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского." - Простите, напомните, кого из них убили? В смысле государство убило?.
гость 7 февраля 2017 г. 12:32 - Простите, напомните, кого из них убили? В смысле государство убило? --- Откройте для себя Интернет. Рекомендую, "Википедию" хотя бы, для начала.
7.02.2017 12:46 - гость -
Костя Райкин уже открыл для себя Википедию?
Интересно, что общий настрой комментаторов этой же темы на Алтапрессе существенно отличается от Амика. О чем это говорит?
Это говорит о том, что думающие люди сюда не ходят. Здесь пять человек умных, остальные " 186% одобрямсов"
12:46 И что? Есенина или Маяковского расстреляли в кровавых застенках КГБ? Да и Бродского заодно? Если знаете, то дайте ссылку на офиц. документ.
7.02.2017 12:59 - гость - думающие люди сюда не ходят.
Думают обычно тугодудумы, они кстати всё время чешут затылок. У вас там случайно нет лысины?
7.02.2017 12:59 - гость -
Николенька, тебе сколько раз говорили: "Зашел в офис, вытер ноги и в уголке греешься"? А ты что устроил? За компьютер уселся. Твоя задача собачек кормить. Еще раз увижу, что ты собачий корм по карманам прячешь, выгоню.
- гость - 7 февраля 2017 г. 12:59 помойка на Алтапрессе нравится? вали тогда туда
то 11:38 7 февраля 2017 г. 12:20
>> Гумилёва расстреляли не за стихи,а за антигосударственную деятельность,
Какая разница, за что его расстреляли? Расстреляли же, так или иначе! Кстати, а что такое "антигосударственная деятельность" конкретно в случае Н. Гумилева? И самое главное, кто ему предъявил такие обвинения? Как говорится, а судьи кто? Большевики, которые в 17-м сами узурпировали госвласть, потом еще имели наглость кому-то после этого предъявлять обвинения в госизмене и прочем? Это, как говорится, пчелы против меда...
>> Ахматову с Зощенко покритиковали сверху
Угу, а в довесок еще и печататься не дали. И ее сына по лагерям предварительно потаскали, наверно, тоже в "воспитательных" целях.
>> Бродского отпустили за границу
Забыл добавить "предварительно помурыжив в лагерях", где он подорвал свое здоровье и умер раньше, чем достиг пенсионного возраста. А так-то государство у нас доброе, да.
>> как выпускали Есенина,Маяковского Выпускали, выпускали, да только не выпустили...
>> Думают обычно тугодудумы
Я так понимаю, себя ты к "тугодудумам" не относишь? Ну если следовать твоей же логике, тогда с тобой все ясно...
- гость - 7 февраля 2017 г. 12:59
Здесь просто полно камуниздов, которые так тоскуют по тем временам, когда их имели, да видно, недоимели, вот и хотят снова, чтобы вернулись те времена.
13:15 Ну так к Гумилеву не простое обвинение предъявлено и большинство экспертов согласны с ним. Сегодня бы он назывался террористом. Ну ладно с ним, его расстреляли, а остальные каким боком к некрофилии? Ахеджакнуло?
>> к Гумилеву не простое обвинение предъявлено и большинство экспертов согласны с ним
Каких "экспертов"? Из числа краснопузых идиотов, бьющих поклоны шароголовому памятнику? Так они по боярке больше эксперты, а не по таким вещам.
>> Сегодня бы он назывался террористом
А как сегодня бы назывались те, кто приказал расстрелять Н. Гумилева и еще миллионы людей? Хотя, учитывая тенденции к обелению совка со стороны нынешних властей, скоро опять начнут статуи возводить всем большевистским упырям. В Крыму, например, поставят памятник Розалии Землячке.
>> а остальные каким боком к некрофилии Таким, что "не скажу про живых, а покойников мы бережем". Это, на минуточку, не Райкин, а еще Высоцкий сказал. А к чему, уже сам думай, если, конечно, есть чем. Хотя ты вроде к думающим сам себя не относишь? Так что заготавливай комки дерьма, и вперед, к педовскому корпусу на Молодежной.
Какой-то тенденциозный(а точнее пропагандистский) понос. "Как бы так угадать,чтоб не сам - чтобы в спину ножом: убиенных щадят, отпевают и балуют раем, - не скажу про живых, а покойников мы бережем..." -сомнительная фраза. Хотя Высоцкий является моим кумиром.
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:11 Олигофрены в соцсетях тоже всё считают по лайкам и дизлайкам.
Прикинь в системе образования почти такая же схема, ЕГЭ называется )))
И то верно. Ведь сегодняшняя Россия никакого отношения к СССР не имеет.
Ага, сейчас государство всему народу объявило геноцид, а не кое-кому.
- гость - 7 февраля 2017 г. 14:53
обманщик детектед!
"...Россия обретёт былую стать, Которую по книгам мы любили, Когда в ней станут вырастать, Такие же, как те, кого убили..." (С)
7.02.2017 13:59 - гость -
А как сегодня бы назывались те, кто приказал расстрелять Н. Гумилева и еще миллионы людей?____
А еще поляков в Катыни. Всем известно, что расстреляно было 100500миллионов. И бярозу лично Сталин с Берией посадили, об которую самолет Презика Вяликой Польши споткнулсо. Нада платить и каяться
Райкин...слишком много таких вот клоунов развелось.…поэтому солнечный клоун Олег Попов и уехал в Германию...царствие ему небесное.