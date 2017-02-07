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Новости

Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством"

, ИА "Амител"
По мнению Райкина, государство любит мертвых больше, чем тех, кто еще жив

Фото: ngzt.ru

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что власти нашей страны любят мертвых больше, чем живых. Он назвал Россию "некрофильским государством", пишет "Интерфакс".

Такое заявление он сделал на выступлении в петербургской филармонии. Там он заявил: 

"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – сказал руководитель "Сатирикона".

В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

Также худрук "Сатирикона" вспомнил, что гонения исходили именно из Санкт-Петербурга. По его мнению, эти традиции живы и в настоящее время.

Напомним, Константин Райкин недавно оказался в центре скандала, когда высказался о цензуре в российском искусстве. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 09:22
- гость -

Ещё один опальщик.

0  0
7.02.2017 09:30
- гость -

ага, как о безвозвратном финансировании из бюджета дело заходит - так сразу цензура

0  0
7.02.2017 09:30
Онли Олд.Эмайк.Ру

фу, мерзкий тип! Т.е. этот всепропальщик хочет себе прижизненный памятник... ну давайте скинемся этому клоуну.

0  0
7.02.2017 09:36
Тю!

Ну типа отца его чтят и любят больше, чем его. что ли? Обидки... Как будто этого шута есть за что любить как актера.

0  0
7.02.2017 09:37
Filin

а чего государству мертвых не любить? Есть-пить не просят, молчат. Все что хошь на них можно свалить

0  0
7.02.2017 09:39
- гость -

Только с правителями в России все наоборот. Странно, да?

0  0
7.02.2017 09:40
- гость -

Абсолютно точно подмечено, трупик на Красной площади,в мавзолее, майские прогулки с портретами давно умерших людей, некрофильское государство

0  0
7.02.2017 09:43
гость

все правильно сказал Райкин. не в бровь а в глаз сказал.

0  0
7.02.2017 09:48
- гость -

Правильно. Государство умирает, а чиновники продолжают его иметь по всякому.

0  0
7.02.2017 09:52
- гость -

надо всем райкиным показать на дверь!

0  0
7.02.2017 09:54
- гость -

Костю ахеджакнуло?

0  0
7.02.2017 09:58
- гость -

В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

А ничего, что это было СССР , а не сегодняшняя Россия.?

0  0
7.02.2017 10:00
- гость -

старым стал Кощей, возраст никого не щадит...

ЗЫ Отнеситесь к его личности с пониманием.

0  0
7.02.2017 10:02
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 09:58 А ничего, что это было СССР , а не сегодняшняя Россия.? --- И то верно. Ведь сегодняшняя Россия никакого отношения к СССР не имеет.

0  0
7.02.2017 10:05
- гость -

7.02.2017 10:02 - гость -

Имеет, только тогда у власти были большевики и коммунисты. И кто же тогда занимался репрессиями?

0  0
7.02.2017 10:07
Sergant of Russia

Я правильно понял ? Райкин больше восхищается умершими поэтами, значит Райкин ярый некрофил ? Всё это напомнило мне один отрывок из книги: "...Прежде чем взяться за книгу, Кушаков дотошно выясняет, здравствует ли ещё автор. Незамедлительно изъял из казармы связистов пластинки “Кино”, не успела ещё страна понять, что Цоя больше нет и "кина не будет"... С замполитом Кушаков имеет немало проблем – упрямо отказывается посещать собрания и не признаёт тезиса “Ленин жив!” Если ему известно, что хотя бы один из артистов уже умер, о фильме он даже говорить не хочет. - Только о живых! Только о живых! Живым – живое искусство!" © В.Чекунов - Кирза

0  0
7.02.2017 10:08
2

Давайте внимательно прочитаем его фразу "Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем".

В этой его фразе подразумевается недосказанное "МЫ". Каждый человек, если его не уполномочивали говорить за всех, а Райкина явно никто не уполномочивал, должен говорить только от своего имени.

Т.е. высказывание должно звучать так: "Потом я предлагаю их именами называть улицы, площади, станции метро, а до этого я их убиваю". Это звучало бы честно и ну у кого к Райкину не было бы никаких претензий.

0  0
7.02.2017 10:09
- гость -

Идиоты не могут разобраться в сказанном Райкиным, а кукарекают аж пыль стоит.

0  0
7.02.2017 10:12
Флеровий

Интересно, что общий настрой комментаторов этой же темы на Алтапрессе существенно отличается от Амика. О чем это говорит?

0  0
7.02.2017 10:13
- гость -

Константин напоминает местного Казимира. Наш тоже манишку нравоучений на себя напялил и представляет себе, что он мессия.

0  0
7.02.2017 10:13
- гость -

Ай, конь, конь! Я конь жалел… Бай, собак! Лицо камча бил! (с)

0  0
7.02.2017 10:13
- гость -

Какай бай? Каюм жениться хотел! Деньга не был калым платить! (с)

0  0
7.02.2017 10:14
- гость -

Папка старый у мене, старый! Мамка старый. Юрт совсем худая стал! (с)

0  0
7.02.2017 10:14
- гость -

Халат не был у меня, халат не был. Честное слово, у меня халат не был. Каждый шакал халат носит. Я целый год без халата ходил. (с)

0  0
7.02.2017 10:35
елена

Чудовище, не помнящее родства и воняющее туалетными водами...

0  0
7.02.2017 10:45
Алекс

Увы - уже и мертвых не чтут! Хоронили ветерана ВОВ, множество наград, в том числе в послевоенной деятельности. Военкомат и исполнительная власть даже не присутствовали...

0  0
7.02.2017 10:53
- гость -

Непонятно, чему Костик удивляется? Покойников любить легко и безопасно - они уже ничего не выкинут, ничего нового не скажут, и в Америку не убегут.

0  0
7.02.2017 10:54
JOKER

зря ты так Костя...ты актер..ну вот и лицедействуй...а учить жизни других-работа неблагодарная и главное бессмысленная...

0  0
7.02.2017 10:57
- гость -

7.02.2017 10:53 - гость - и в Америку не убегут.

Джон Леннон, убежал. Помогло?

0  0
7.02.2017 10:58
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 10:57 Джон Леннон, убежал. Помогло? --- Он после смерти убежал?

0  0
7.02.2017 11:01
- гость -

JOKER 7 февраля 2017 г. 10:54

Да никто всерьез и не воспринимает этого клоуна.

0  0
7.02.2017 11:05
- гость -

А чем плохо помнить и чтить ушедших. Его отец, кстати при жизни всеобщим любимцем, да и он вполне увешан лаврами.

0  0
7.02.2017 11:07
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:01 Да никто всерьез и не воспринимает этого клоуна. --- Именно поэтому под этой новостью сегодня больше всего комментариев.

0  0
7.02.2017 11:11
- гость -

7.02.2017 11:07 - гость - Олигофрены в соцсетях тоже всё считают по лайкам и дизлайкам.

0  0
7.02.2017 11:14
- гость -

Эпатировать публику начал актёр.Если какие-то люди выразили недовольство какой-то выставкой-при чём здесь государственная или даже просто цензура?В первой половине прошлого века два поэта повесились,один застрелился,пару действительно давили власти.Но причём здесь вообще некрофилия,тем более государственная?

0  0
7.02.2017 11:17
- гость -

Ему просто обидно что после его смерти о нем никто не вспомнит и не назовет его именем улицу, вот и пытается хот как то прославится.

0  0
7.02.2017 11:20
- гость -

В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского

Если капнуть глубже, то практически у всех великих поэтов и художников судьба была не очень. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и не только у наших

0  0
7.02.2017 11:20
- гость -

Кто не помнит своего прошлого, у того не будущего, как то так вроде. живой Пример вымирающее прибалты и укропы.

0  0
7.02.2017 11:29
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:20 живой Пример вымирающее прибалты и укропы. --- Итоги переписей, русские: 1989 (РСФСР) - 119,865,946; 2002 (РФ) - 115,889,107; 2010 (РФ) - 111,016,896. Россия - это уже неживой пример?

0  0
7.02.2017 11:30
- гость -

Не, нуачо? Правильно все сказал. Визг ваты в комментариях тому явное подтверждение. Сначала убиваем, а потом памятники ставим, улицы, театры, университеты и т.д. их именами называем. Нет пророка в своем отечестве, как сказал кто-то.

0  0
7.02.2017 11:32
- гость -

7.02.2017 11:30 - гость -

Почитай кто из перечисленных и отчего умер, дуралей неграмотный

0  0
7.02.2017 11:38
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:32

Дуралей грамотный, всасывай: Гумилева расстреляли большевики, у Ахматовой сына бросили в тюрьму, потом устроили ей на пару с Зощенко травлю, Бродского тоже по тюрьмам таскали из-за надуманных обвинений, Цветаеву довели до самоубийства, Маяковского и Есенина грохнули по приказу ЧК, Мандельштама сгноили в советском концлагере, Пастернака добили, затравив из-за Нобелевской премии... Это касательно тех, кого перечислил Райкин. Мне продолжать, или под тобой уже стул начинает тлеть?

0  0
7.02.2017 11:41
- гость -

7.02.2017 11:29 - гость -

С 1991 графа национальность в паспорте отменена. Поэтому при переписи жители теперь не обязаны указывать свою национальность или могут придумать себе любую, например - сибиряк.

0  0
7.02.2017 11:44
- гость -

7.02.2017 11:30 - гость -

А где вы тут визг услышали, вполне интеллигентная дискуссия, за исключением нескольких "гостей".

0  0
7.02.2017 11:45
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:41 С 1991 графа национальность в паспорте отменена. Поэтому при переписи жители теперь не обязаны указывать свою национальность или могут придумать себе любую, например - сибиряк. --- Те, кто придумывает, идут по категории "прочие". В 2010 таких было аж 66,938 человек. Никак не 9 миллионов.

0  0
7.02.2017 11:46
- гость -

по сути прав, государство наше на жизнь гражданина положило уже давно б. ., для него мы есть ресурсы не более

0  0
7.02.2017 11:52
- гость -

7.02.2017 11:38 - гость -

Довели, таскали, добили... У тебя есть нормальные аргументы? Цветаева вообще жила в эмиграции, потом решила повеситься. Пастернак от рака, Ахматова умерла в санатории в Домодедове, Есенин и Маяковский - самоубийства, от алкогольного психоза тогда не лечили. И спроси у Райкина, какое отношение сегодняшняя Россия имеет к большевицким репрессиям?

0  0
7.02.2017 11:56
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:52 какое отношение сегодняшняя Россия имеет к большевицким репрессиям? --- Кстати, а в сегодняшней России проведена декоммунизация? РКП(б)/ВКП(б)/КПСС признана преступной организацией? Осуждены лица, причастные к репрессиям?

0  0
7.02.2017 11:58
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:52

Во-первых, это не у Райкина надо спрашивать, а у тебя. И во-вторых, вопрос нужно ставить так: "Какого отношения сегодняшняя России НЕ имеет к большевистским репрессиям?"

0  0
7.02.2017 11:58
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:56

+и еще имена сталинских стукачей хорошо было бы обнародовать.

0  0
7.02.2017 12:01
Миротрворец

Когда эта тварь сдохнет,может и её полюбят!

0  0
7.02.2017 12:17
- гость -

Миротрворец 7 февраля 2017 г. 12:01 Могу предсказать, фуганок: тебя и после смерти никто не полюбит. Утрись.

0  0
7.02.2017 12:20
то 11:38

Гумилёва расстреляли не за стихи,а за антигосударственную деятельность,Ахматову с Зощенко покритиковали сверху(на мой взгляд зря конечно))Бродского отпустили за границу,как выпускали Есенина,Маяковского.Причём здесь некрофилия,ёпрст?

0  0
7.02.2017 12:24
- гость -

Гость от 12.17,а тебю,чюдище,и при жизни,хе,хе,хе!

0  0
7.02.2017 12:26
Немо

"Когда государство не может предложить обществу внятного будущего, то начинает усиленно обращать внимание на его прошлое."(с)

0  0
7.02.2017 12:32
гость

"напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского." - Простите, напомните, кого из них убили? В смысле государство убило?.

0  0
7.02.2017 12:46
- гость -

гость 7 февраля 2017 г. 12:32 - Простите, напомните, кого из них убили? В смысле государство убило? --- Откройте для себя Интернет. Рекомендую, "Википедию" хотя бы, для начала.

0  0
7.02.2017 12:53
- гость -

7.02.2017 12:46 - гость -

Костя Райкин уже открыл для себя Википедию?

0  0
7.02.2017 12:59
- гость -

Интересно, что общий настрой комментаторов этой же темы на Алтапрессе существенно отличается от Амика. О чем это говорит?

Это говорит о том, что думающие люди сюда не ходят. Здесь пять человек умных, остальные " 186% одобрямсов"

0  0
7.02.2017 13:04
- гость -

12:46 И что? Есенина или Маяковского расстреляли в кровавых застенках КГБ? Да и Бродского заодно? Если знаете, то дайте ссылку на офиц. документ.

0  0
7.02.2017 13:06
- гость -

7.02.2017 12:59 - гость - думающие люди сюда не ходят.

Думают обычно тугодудумы, они кстати всё время чешут затылок. У вас там случайно нет лысины?

0  0
7.02.2017 13:07
- гость -

7.02.2017 12:59 - гость -

Николенька, тебе сколько раз говорили: "Зашел в офис, вытер ноги и в уголке греешься"? А ты что устроил? За компьютер уселся. Твоя задача собачек кормить. Еще раз увижу, что ты собачий корм по карманам прячешь, выгоню.

0  0
7.02.2017 13:10
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 12:59 помойка на Алтапрессе нравится? вали тогда туда

0  0
7.02.2017 13:15
- гость -

то 11:38 7 февраля 2017 г. 12:20

>> Гумилёва расстреляли не за стихи,а за антигосударственную деятельность,

Какая разница, за что его расстреляли? Расстреляли же, так или иначе! Кстати, а что такое "антигосударственная деятельность" конкретно в случае Н. Гумилева? И самое главное, кто ему предъявил такие обвинения? Как говорится, а судьи кто? Большевики, которые в 17-м сами узурпировали госвласть, потом еще имели наглость кому-то после этого предъявлять обвинения в госизмене и прочем? Это, как говорится, пчелы против меда...

>> Ахматову с Зощенко покритиковали сверху

Угу, а в довесок еще и печататься не дали. И ее сына по лагерям предварительно потаскали, наверно, тоже в "воспитательных" целях.

>> Бродского отпустили за границу

Забыл добавить "предварительно помурыжив в лагерях", где он подорвал свое здоровье и умер раньше, чем достиг пенсионного возраста. А так-то государство у нас доброе, да.

>> как выпускали Есенина,Маяковского Выпускали, выпускали, да только не выпустили...

0  0
7.02.2017 13:16
- гость -

>> Думают обычно тугодудумы

Я так понимаю, себя ты к "тугодудумам" не относишь? Ну если следовать твоей же логике, тогда с тобой все ясно...

0  0
7.02.2017 13:21
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 12:59

Здесь просто полно камуниздов, которые так тоскуют по тем временам, когда их имели, да видно, недоимели, вот и хотят снова, чтобы вернулись те времена.

0  0
7.02.2017 13:40
- гость -

13:15 Ну так к Гумилеву не простое обвинение предъявлено и большинство экспертов согласны с ним. Сегодня бы он назывался террористом. Ну ладно с ним, его расстреляли, а остальные каким боком к некрофилии? Ахеджакнуло?

0  0
7.02.2017 13:59
- гость -

>> к Гумилеву не простое обвинение предъявлено и большинство экспертов согласны с ним

Каких "экспертов"? Из числа краснопузых идиотов, бьющих поклоны шароголовому памятнику? Так они по боярке больше эксперты, а не по таким вещам.

>> Сегодня бы он назывался террористом

А как сегодня бы назывались те, кто приказал расстрелять Н. Гумилева и еще миллионы людей? Хотя, учитывая тенденции к обелению совка со стороны нынешних властей, скоро опять начнут статуи возводить всем большевистским упырям. В Крыму, например, поставят памятник Розалии Землячке.

>> а остальные каким боком к некрофилии Таким, что "не скажу про живых, а покойников мы бережем". Это, на минуточку, не Райкин, а еще Высоцкий сказал. А к чему, уже сам думай, если, конечно, есть чем. Хотя ты вроде к думающим сам себя не относишь? Так что заготавливай комки дерьма, и вперед, к педовскому корпусу на Молодежной.

0  0
7.02.2017 14:25
то 13:59

Какой-то тенденциозный(а точнее пропагандистский) понос. "Как бы так угадать,чтоб не сам - чтобы в спину ножом: убиенных щадят, отпевают и балуют раем, - не скажу про живых, а покойников мы бережем..." -сомнительная фраза. Хотя Высоцкий является моим кумиром.

0  0
7.02.2017 14:30
Онли Олд.Эмайк.Ру

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:11 Олигофрены в соцсетях тоже всё считают по лайкам и дизлайкам.

Прикинь в системе образования почти такая же схема, ЕГЭ называется )))

0  0
7.02.2017 14:53
- гость -

И то верно. Ведь сегодняшняя Россия никакого отношения к СССР не имеет.

Ага, сейчас государство всему народу объявило геноцид, а не кое-кому.

0  0
7.02.2017 14:55
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 14:53

обманщик детектед!

0  0
7.02.2017 14:56
Rogue Stray

"...Россия обретёт былую стать, Которую по книгам мы любили, Когда в ней станут вырастать, Такие же, как те, кого убили..." (С)

0  0
7.02.2017 16:28
Filin

7.02.2017 13:59 - гость -

А как сегодня бы назывались те, кто приказал расстрелять Н. Гумилева и еще миллионы людей?____

А еще поляков в Катыни. Всем известно, что расстреляно было 100500миллионов. И бярозу лично Сталин с Берией посадили, об которую самолет Презика Вяликой Польши споткнулсо. Нада платить и каяться

0  0
7.02.2017 17:37
fdor_google

Райкин...слишком много таких вот клоунов развелось.…поэтому солнечный клоун Олег Попов и уехал в Германию...царствие ему небесное.

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Пациент дома престарелых в Якутии замерз на крыльце заведения 2
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Бесплатную приватизацию жилья в России решили сделать бессрочной 0
20:08
Песков заявил, что подождет до 2023 года извинений от Fox News 3
19:50
Райкин объяснил свою цитату о "некрофильском государстве" 0
19:27
Житель Китая три минуты за волосы держал жену, падавшую с крыши 0
19:08
Коротко о главном: бесплатный гектар, паводок и штаб Навального в Барнауле
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Мавзолей Ленина закроют на два месяца с 16 февраля 0
18:32
Женщина-водитель наехала на барнаульца и скрылась с места аварии 1
18:19
Тимошенко заявила, что Трамп пообещал полную поддержку Украине 2
18:05
Лагерь "Сямозеро", где погибли 14 детей, оштрафовали на 2,26 млн рублей 0
17:52
Автомобиль сбил женщину в Барнауле и скрылся с места ДТП 2
17:45
Глава семейства погиб на пожаре в Барнауле, дети и жена госпитализированы 1
17:33
Будущих алтайских Шукшиных объединят в специальном киноцентре в Барнауле 0
17:28
Путин приказал внезапно проверить готовность воздушно-космических сил 0
17:15
Смотрим, как Федор Конюхов отправляется бить мировой рекорд на аэростате 0
17:06
Учебу приостановили в 52 школах Алтайского края из-за гриппа и ОРВИ 0
16:50
Многоквартирный жилой дом загорелся в Рубцовске 0
16:34
Родители алтайских школьников 7 февраля сдали ЕГЭ вместе с детьми 1
16:25
Эксперты решили создать компьютерную модель последнего полета ТУ-154 3
16:13
Барнаулец отправится в колонию строгого режима за испорченную свадьбу 14
16:01
Как правильно заниматься спортом зимой? Инструкция в гифках 2
15:50
Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе 3
15:40
Что такое центр для информационной войны против России и где его создали? 8
15:34
Минздрав контролирует цены на противовирусные препараты в алтайских аптеках 0
15:27
Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте 84
15:14
Белый дом привел список из 78 терактов, не освещенных в СМИ США 0
15:03
Что сказал Райкин и почему назвал Россию "некрофильским государством"? 7

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