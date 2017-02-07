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Новости

Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований

, ИА "Амител"
Российских легкоатлетов не допустили до международных стартов

Фото: ТАСС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как говорится на официальном сайте спортивной организации, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях.

"Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет IAAF принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА", — говорится в заявлении IAAF.

Таким образом, барнаульца Сергея Шубенкова и других российских спортсменов могут допустить до стартов только под нейтральным флагом до ноября 2017 года и только в случае получения специального разрешения от IAAF – сборной России ни на чемпионате Европы в помещении в Белграде, ни на чемпионате мира в Лондоне не будет.

При этом в ассоциации признали наличие положительных шагов, предпринимаемых российской стороной.

"После встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которая проделывает российская сторона", — отмечается в сообщении.

Однако IAAF разрешила российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет принимать участие в международных турнирах, таких как Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Между тем, как сообщил министр спорта России Павел Колобков, на данный момент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила подавляющее число критериев для восстановления своего членства.

"В эти дни проходит совет ИААФ, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную "дорожную карту" со сроками восстановления федерации", – передает его слова издание "Р-спорт".

Ранее барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что намерен выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. По его словам, это единственная возможность продолжать профессиональную карьеру.

Пока ни один из 35 спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом, не получил ответа.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.02.2017 10:29
- гость -

Шубенков стар, лучше не выступать...останется чемпионом

0  0
7.02.2017 10:30
***

Но только и для нас он больше не "свой" человек...

0  0
7.02.2017 10:42
Алекс

Чиновники ничего делать и не собираются - ведь молчат почему не выполняют ВСЕ требования. А Сергею успехов - его патриотизм в победах, мы же знаем, что он Россиянин, в отличии от братвы, которая лишила его возможности выступать!

0  0
7.02.2017 10:47
- гость -

7.02.2017 10:30 Но только и для нас он больше не "свой" человек...

Для кого для вАС? Для радужных что-ли? Возомнили себя богами, но у всякого непотребства бывает завершение.

0  0
7.02.2017 10:48
- гость -

10-29 Смени пластинку,балабол

0  0
7.02.2017 10:52
Алекс

"Россия должна либо доказать, что спортивные чиновники и сотрудники спецслужб не причастны к допинговым махинациям, либо признать это и представить механизмы по недопущению подобного впредь. Это следует из представленной IAAF «дорожной карты» по восстановлению ВФЛА".

Похоже эти требования неисполнимы...

0  0
7.02.2017 11:03
гость.

решили прогнуться?-а они опять как шелудивого котенка-мордой в грязь. зря унижались отказавшись от российского флага

0  0
7.02.2017 11:03
- гость -

Алекс 7 февраля 2017 г. 10:42

А Сергею успехов - его патриотизм в победах, мы же знаем, что он Россиянин, в отличии от братвы, которая лишила его возможности выступать!

"Патриотизм, не патриотизм - глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему" (с)

0  0
7.02.2017 11:08
- гость -

а в это время: Антидопинговое агентство США (USADA) не стало отстранять от соревнований американского бегуна Фернандо Кабаду, допинг-проба которого дала положительный результат.

По итогам расследования USADA заявило, что кленбутерол попал в организм спортсмена вместе с едой, другие варианты маловероятны, передает RT.

0  0
7.02.2017 11:11
- гость -

че-то даже как нейтрального спортсмена долго решают пускать или нет чинуши от спорта они такие чинуши, особенно иностранные

0  0
7.02.2017 11:15
- гость -

гость. 7 февраля 2017 г. 11:03 решили прогнуться?-а они опять как шелудивого котенка-мордой в грязь. зря унижались отказавшись от российского флага

они эти "патриоты" с лета 2016 прогибаются, а их всё в кружок международных игр не принимают... как нейтральных спортсменов, печалька, хнык хнык

0  0
7.02.2017 11:17
- гость -

На месте Шубенкова давно пора прийти на Амик и напинать кое-кому за развязанную против него агитацию.

0  0
7.02.2017 11:26
- гость -

Шубенкова должно хватать ума чтобы не читать, что про него пишут представьте, что будет, если ВВП станет читать каменты про него

0  0
7.02.2017 11:29
- гость -

что будет, если ВВП станет читать каменты про него

он станет дам

0  0
7.02.2017 11:31
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 11:1? Нас отвлекают "проблемами" спортсменов, а что такое спорт сейчас это деньги, 35 спортсменов не хотят быть на пьедестале почёта под гимн России, да чиновники вроде Мутко и Жукова не против...... И кому нужен этот спорт?! Мне как болельщику такой спорт не интересен! Считаю о таких личностях не нужно вообще писать, сообщать как у них обстоят дела. Пусть сами по себе карабкаются в своих проблемах, нереализованных амбициях. Тем более Уважаемый комментатор им государство помогло, оно спортсменов не выкинуло, деньги выделены, распределены за неучастие в ОИ. Мне больше жалко пенсионеров, когда сейчас в платёжках за ЖКХ больше половины их пенсии! Они существуют! Жалко больных людей реально кому мы собираем по рублю на лечение... вот какие проблемы решать нужно!

0  0
7.02.2017 12:29
гость

11:31 "жалко пенсионеров, когда сейчас в платёжках за ЖКХ больше половины их пенсии!" - Ты откуда такой дб бл взялся? Давно всем известно, что если сумма коммунальных услуг больше 20% (округленно), то дается субсидия на разницу. В Барнауле это более 100 млн. руб в год, получают десятки тысяч человек и почти все потребители МУП Энергетик. Это Закон в России. Вывод - либо ту тролль, либо судишь по родной хох ляндии.

0  0
7.02.2017 13:06
века

Ой, батюшки сколько комментов, о том что Серега не патриот. Помнится года 2-3 назад все тут обсирали Татьяну Котову, мол, пофиг ей на Алтайский край, нагребла денег и уехала, и на ее фоне превозносили супер патриота Сергея Шубенкова. А я вам говорила, что и Шубенков выступает за Россию до поры до времени, его мама Наташа и тренер направят в правильное русло, вы не беспокойтесь, а вы мне не верили. Только это не значит, что Котова или Шубенков не патриоты, это значит что людям просто хочется работать и получать за это деньги, а не сидеть и ждать милостыньку, когда там государство с недругами разберется. Ну перестанет он выступать, если уж под Россией нельзя и кому от этого легче станет???

0  0
7.02.2017 13:22
- гость -

7.02.2017 12:29 гость а просто достойную пенсию платить не пробовало государство, устанавливать объектные тарифы на ЖКХ, а не какие вздумается на местных региональных уровнях с разрешения Кремля. ps без оскорблений писать пробовали? Или никак), "воспитание" распирает

0  0
7.02.2017 13:25
- гость -

7.02.2017 13:06 века Как выясняется мы каждый сам за себя, обсуждать тут вообще больше нечего. Есть личные поклонники спортсменов, пусть за них болеют, пишут дифирамбы в соцсетях, но это уже не темы для страниц Российских газет, однозначно!

0  0
7.02.2017 14:08
- гость -

В спорте надо жить ярко надо побеждать честно ...

0  0
7.02.2017 14:25
гость2

7.02.2017 11:31 - гость -

Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей Вот,вот,а над коммуналкой плачем,и картошку в магазинах по 2 шт.покупаем.

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7.02.2017 14:27
Онли Олд.Эмайк.Ру

- гость - 7 февраля 2017 г. 10:29 Шубенков стар

Да он не то что стар, он Суперстар!

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7.02.2017 15:09
- гость -

века 7 февраля 2017 г. 13:06 --- давайте уже нормальные прогнозы, что будет с рублем? когда бензин будет стоить 100 рублей?

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7.02.2017 15:40
Онли Олд.Эмайк.Ру

Срублём будет всё в порядке, не переживайте. А бензин вот так просто сторублей стоить не будет.

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7.02.2017 16:15
Гонец из Пензы

"что будет с рублем?" =========== с рублём будут высшие слои общества (бояре и люди особо приближённые к телу императора) смерды будут копейки считать

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