Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Как говорится на официальном сайте спортивной организации, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях.
"Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет IAAF принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА", — говорится в заявлении IAAF.
Таким образом, барнаульца Сергея Шубенкова и других российских спортсменов могут допустить до стартов только под нейтральным флагом до ноября 2017 года и только в случае получения специального разрешения от IAAF – сборной России ни на чемпионате Европы в помещении в Белграде, ни на чемпионате мира в Лондоне не будет.
При этом в ассоциации признали наличие положительных шагов, предпринимаемых российской стороной.
"После встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которая проделывает российская сторона", — отмечается в сообщении.
Однако IAAF разрешила российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет принимать участие в международных турнирах, таких как Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Между тем, как сообщил министр спорта России Павел Колобков, на данный момент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила подавляющее число критериев для восстановления своего членства.
"В эти дни проходит совет ИААФ, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную "дорожную карту" со сроками восстановления федерации", – передает его слова издание "Р-спорт".
Ранее барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что намерен выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. По его словам, это единственная возможность продолжать профессиональную карьеру.
Пока ни один из 35 спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом, не получил ответа.
Комментарии
Шубенков стар, лучше не выступать...останется чемпионом
Но только и для нас он больше не "свой" человек...
Чиновники ничего делать и не собираются - ведь молчат почему не выполняют ВСЕ требования. А Сергею успехов - его патриотизм в победах, мы же знаем, что он Россиянин, в отличии от братвы, которая лишила его возможности выступать!
7.02.2017 10:30 Но только и для нас он больше не "свой" человек...
Для кого для вАС? Для радужных что-ли? Возомнили себя богами, но у всякого непотребства бывает завершение.
10-29 Смени пластинку,балабол
"Россия должна либо доказать, что спортивные чиновники и сотрудники спецслужб не причастны к допинговым махинациям, либо признать это и представить механизмы по недопущению подобного впредь. Это следует из представленной IAAF «дорожной карты» по восстановлению ВФЛА".
Похоже эти требования неисполнимы...
решили прогнуться?-а они опять как шелудивого котенка-мордой в грязь. зря унижались отказавшись от российского флага
Алекс 7 февраля 2017 г. 10:42
А Сергею успехов - его патриотизм в победах, мы же знаем, что он Россиянин, в отличии от братвы, которая лишила его возможности выступать!
"Патриотизм, не патриотизм - глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему" (с)
а в это время: Антидопинговое агентство США (USADA) не стало отстранять от соревнований американского бегуна Фернандо Кабаду, допинг-проба которого дала положительный результат.
По итогам расследования USADA заявило, что кленбутерол попал в организм спортсмена вместе с едой, другие варианты маловероятны, передает RT.
че-то даже как нейтрального спортсмена долго решают пускать или нет чинуши от спорта они такие чинуши, особенно иностранные
гость. 7 февраля 2017 г. 11:03 решили прогнуться?-а они опять как шелудивого котенка-мордой в грязь. зря унижались отказавшись от российского флага
они эти "патриоты" с лета 2016 прогибаются, а их всё в кружок международных игр не принимают... как нейтральных спортсменов, печалька, хнык хнык
На месте Шубенкова давно пора прийти на Амик и напинать кое-кому за развязанную против него агитацию.
Шубенкова должно хватать ума чтобы не читать, что про него пишут представьте, что будет, если ВВП станет читать каменты про него
что будет, если ВВП станет читать каменты про него
он станет дам
- гость - 7 февраля 2017 г. 11:1? Нас отвлекают "проблемами" спортсменов, а что такое спорт сейчас это деньги, 35 спортсменов не хотят быть на пьедестале почёта под гимн России, да чиновники вроде Мутко и Жукова не против...... И кому нужен этот спорт?! Мне как болельщику такой спорт не интересен! Считаю о таких личностях не нужно вообще писать, сообщать как у них обстоят дела. Пусть сами по себе карабкаются в своих проблемах, нереализованных амбициях. Тем более Уважаемый комментатор им государство помогло, оно спортсменов не выкинуло, деньги выделены, распределены за неучастие в ОИ. Мне больше жалко пенсионеров, когда сейчас в платёжках за ЖКХ больше половины их пенсии! Они существуют! Жалко больных людей реально кому мы собираем по рублю на лечение... вот какие проблемы решать нужно!
11:31 "жалко пенсионеров, когда сейчас в платёжках за ЖКХ больше половины их пенсии!" - Ты откуда такой дб бл взялся? Давно всем известно, что если сумма коммунальных услуг больше 20% (округленно), то дается субсидия на разницу. В Барнауле это более 100 млн. руб в год, получают десятки тысяч человек и почти все потребители МУП Энергетик. Это Закон в России. Вывод - либо ту тролль, либо судишь по родной хох ляндии.
Ой, батюшки сколько комментов, о том что Серега не патриот. Помнится года 2-3 назад все тут обсирали Татьяну Котову, мол, пофиг ей на Алтайский край, нагребла денег и уехала, и на ее фоне превозносили супер патриота Сергея Шубенкова. А я вам говорила, что и Шубенков выступает за Россию до поры до времени, его мама Наташа и тренер направят в правильное русло, вы не беспокойтесь, а вы мне не верили. Только это не значит, что Котова или Шубенков не патриоты, это значит что людям просто хочется работать и получать за это деньги, а не сидеть и ждать милостыньку, когда там государство с недругами разберется. Ну перестанет он выступать, если уж под Россией нельзя и кому от этого легче станет???
7.02.2017 12:29 гость а просто достойную пенсию платить не пробовало государство, устанавливать объектные тарифы на ЖКХ, а не какие вздумается на местных региональных уровнях с разрешения Кремля. ps без оскорблений писать пробовали? Или никак), "воспитание" распирает
7.02.2017 13:06 века Как выясняется мы каждый сам за себя, обсуждать тут вообще больше нечего. Есть личные поклонники спортсменов, пусть за них болеют, пишут дифирамбы в соцсетях, но это уже не темы для страниц Российских газет, однозначно!
В спорте надо жить ярко надо побеждать честно ...
7.02.2017 11:31 - гость -
Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей Вот,вот,а над коммуналкой плачем,и картошку в магазинах по 2 шт.покупаем.
- гость - 7 февраля 2017 г. 10:29 Шубенков стар
Да он не то что стар, он Суперстар!
века 7 февраля 2017 г. 13:06 --- давайте уже нормальные прогнозы, что будет с рублем? когда бензин будет стоить 100 рублей?
Срублём будет всё в порядке, не переживайте. А бензин вот так просто сторублей стоить не будет.
"что будет с рублем?" =========== с рублём будут высшие слои общества (бояре и люди особо приближённые к телу императора) смерды будут копейки считать