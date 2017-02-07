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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как говорится на официальном сайте спортивной организации, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях.

"Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет IAAF принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА", — говорится в заявлении IAAF.

Таким образом, барнаульца Сергея Шубенкова и других российских спортсменов могут допустить до стартов только под нейтральным флагом до ноября 2017 года и только в случае получения специального разрешения от IAAF – сборной России ни на чемпионате Европы в помещении в Белграде, ни на чемпионате мира в Лондоне не будет.

При этом в ассоциации признали наличие положительных шагов, предпринимаемых российской стороной.

"После встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которая проделывает российская сторона", — отмечается в сообщении.

Однако IAAF разрешила российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет принимать участие в международных турнирах, таких как Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Между тем, как сообщил министр спорта России Павел Колобков, на данный момент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила подавляющее число критериев для восстановления своего членства.

"В эти дни проходит совет ИААФ, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную "дорожную карту" со сроками восстановления федерации", – передает его слова издание "Р-спорт".

Ранее барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что намерен выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. По его словам, это единственная возможность продолжать профессиональную карьеру.

Пока ни один из 35 спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом, не получил ответа.