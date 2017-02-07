Фото: egov-buryatia.ru
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил о намерении досрочно уйти в отставку, передает ТАСС.
"Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике", – сказал во вторник региональный руководитель.
Он добавил, что считает верным принцип ротации кадров, с которой "приходит новая свежая волна".
Читайте также: Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке
Отметим, что по большому счету Вячеслав Наговицын повторил основные тезисы, которые накануне высказал прежний глава Пермского края Виктор Басаргин, также объявивший о досрочной отставке.
Необходимо указать и на то, что федеральные СМИ анонсировали вероятный "парад отставок" губернаторов сразу в нескольких регионах.
Читайте также: Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края
Помимо Пермского края и Бурятии, в числе субъектов, где могут смениться руководители, назывались Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области.
Вячеслав Владимирович Наговицын родился 2 марта 1956 года в городе Глазове Удмуртской АССР. В 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время Томский политехнический университет) по специальности "инженер-механик". По окончании вуза работал на Томском приборном заводе, вначале инженером, затем секретарем комитета комсомола, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 1986 году Вячеслав Владимирович был назначен главным инженером Томского завода измерительной аппаратуры, затем – генеральным директором завода. В 1992 году получил еще одно высшее образование, окончив Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "менеджер высшей категории". С марта 1998 года по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации (губернатора) Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 года возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. С 10 июля 2007 года Вячеслав Наговицын – президент – председатель правительства Республики Бурятия. 12 мая 2012 года Вячеслав Наговицын утвержден на второй срок в должности главы республики.
Комментарии
Когда-ж наш то?
Иди мимо, мимопрохожий
Кстати, Елизавета II отмечает 65 лет на троне. Нашему гаранту есть к чему стремиться!
Что, имхо, очень КУ господина ПЖ? Край по всем рейтингам "хуже Занзибара", а хозяин ни при чем. Только на докладе у президента сидит и расхваливает, как на Алтае ништяк.
Мимопрохожий, Президент не дурак, на слово не верит. Эти ребята, которых сейчас под зад пинком, тоже сидели и расхваливали как у них там все ништяк. Так что слов одних мало, дела нужны. Кластеры, субкластеры...
Я устал, я ухожу.............................. так устал,что три месяца потерпеть не мог.Надеется,как оправдавшего доверие, Вождь переназначит без выборов...или боится что посадит. Хороший пример, алтайскому брату надо на заметку брать
Завтра уже нового представят. Обязательно прошедшего школу ФСБ...
"Хороший пример, алтайскому брату надо на заметку брать"