В Алтайском крае введен карантин по гриппу и ОРВИ. В регионе заболели около 30 тысяч человек. И это только официальная статистика. Кроме того, среди заболевших продолжают выделять вирусы гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного.

Как не заболеть гриппом и что делать, если "подцепил" вирус, смотрите в нашей инфографике.

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