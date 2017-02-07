Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Руководство DIY-ритейлера "Леруа Мерлен" уточнило время открытия второго гипермаркета сети в Барнауле.
"В Сибири и на Дальнем Востоке в этом году появится сразу шесть новых магазинов "Леруа Мерлен". Первый из них начнет работу в конце марта в Барнауле, в апреле — Хабаровск, в июле — Красноярск и Омск, в сентябре — Иркутск", – рассказал в интервью "Континент Сибирь" заместитель гендиректора "Леруа Мерлен Россия" Марк Луше.
Представитель сети добавил, что кризис почти не ударил по планам компании по расширению своего присутствия в регионах России.
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Напомним, что "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте станет уже вторым для Барнаула. Первый магазин сети заработал в 2015 году на Павловском тракте.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что застройщик принял решение перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства. В итоге проект отправили на повторную экспертизу.
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Комментарии
Ну вот посмотрите на эту "архитектуру", относятся к нам как к скотине ! Это свиноферма, склад, мастерские РММ, все что угодно, но не общественное здание. В чем здесь эстетика, призванная воспитать вкус молодого и не очень человека ? Опытный, уважаемый коллегами архитектор здесь даже не стоял рядом, прошел мимо быстрым шагом (чтоб случайно не обвинили в неуважении земляков).
Делаю ремонт для продажи, позарился на низкие цены в магазине. Но, как оказалось низкие цены на товар такого низкого качества, что даже для продажи я не смог это использовать совесть не позволила, а магазин это продает. Особенно касается дверей кранов сантехники, а что чуть лучше сразу дороже чем по городу. Разочаровал магазин.
7.02.2017 11:58 leonid_vkontakte
Зачем барахолке за городом нужна эстетика? Это не музей и не театр
Ну что, пожелаем первопроходцу освоения правого берега Оби пережить паводок и стать опытным прецедентом для дальнейшего строительства торговых, развлекательных, спортивных, бизнес и других центров нового города)))
Место расположения-прямо пропорционально сумме отката!
Магазин сей, по выкладке товара и его качеству напоминает строительный рынок в г. Москва, да и по качеству обслуживания тоже - "вон туда идите, там увидите, или спросите".
Хороший магазин
Там самое дерьмо чуть дешевле, чем в других магазинах, всё остальное дороже.
Хороший магазин. Никто не заставляет брать некачественный товар.
Хороший магазин с некачественным товаром?
Хороший магазин , жаль, что затопит...шланги там хорошие(про товар).