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Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Рейли не считает нужным извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвал его убийцей. Об этом пишет "Российская газета".

"Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году", – заявил американский журналист.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , во время интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. На это президент США заявил: "Вы думаете, наша страна такая невинная?" – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что "Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот".

После такого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие слова "недопустимыми и оскорбительными", отметив, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".