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Новости

Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года

, ИА "Амител"
Ранее Билл О’Рейли назвал Владимира Путина убийцей

Фото: stocksocial.com

Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Рейли  не считает нужным извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвал его убийцей. Об этом пишет "Российская газета".

"Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году", – заявил американский журналист.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , во время интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. На это президент США заявил: "Вы думаете, наша страна такая невинная?" – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что "Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот".

После такого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие слова "недопустимыми и оскорбительными", отметив, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 12:33
- гость -

Никто его не отравит)))) Не надо увеличивать его значимость. Собака лает, а караван идет.

0  0
7.02.2017 12:36
- гость -

Оно хоть до конца 2017 доживёт,не?

0  0
7.02.2017 12:37
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 12:36 Оно хоть до конца 2017 доживёт,не? --- Хочешь сделать ставку?

0  0
7.02.2017 12:43
- гость -

Да, АМИК много центральных новостей пропускает. Тут Трамп высказался о "решительной поддержке НАТО". Помнится, пару месяцев назад многие тут мне не верили...

0  0
7.02.2017 12:45
Миротрворец

Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей!

0  0
7.02.2017 12:48
- гость -

Миротрворец 7 февраля 2017 г. 12:45 Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей! --- Либерастами сегодня назначен Иран. Завтра придет очередь Китая.

0  0
7.02.2017 12:56
Миротрворeц

Гостю от 12.43,ТРАМП,наш чел,все государства натюшки,жили на деньгах пендоссов,а теперь,нищие Болгария,Греция,Литва,Эстония и прочие, им тябю похожим государствам,придёться отстегнуть 2 просента ВВП,на оборонку,а не на социальные программы своему населению! Скачи дальше,кенгур!

0  0
7.02.2017 13:01
- гость -

Фоксики уже против Трампа столько наговорили, что в пору самим веревки вить. Помощь России скорей всего здесь не потребуется.

0  0
7.02.2017 13:03
- гость -

Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 Отстегнут, отстегнут как миленькие. А сэкономить есть на чем - всех беженцев выслать, нефиг дармоедов кормить. Пусть из нищей Греции едут в богатую Расеюшку.

0  0
7.02.2017 13:04
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:01 Дурик, FoxNews - это про-респовский канал, они ЗА Трампа говорят.

0  0
7.02.2017 13:07
65765

Я думаю со стороны России должны быть ответные меры на выпады иначе через эфир, голословно просто будут оскорблять...Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд...Тогда будут уважать и подбирать слова...

0  0
7.02.2017 13:07
- гость -

Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 И еще - поясни, чудо-юдо фуганкообразное: если Трамп-ваш, это значит - ему Путин приказ отдал Иран прессовать?

0  0
7.02.2017 13:09
- гость -

Норм журналист. Как есть так и сказал.

0  0
7.02.2017 13:10
- гость -

А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? Либераст хренов!

0  0
7.02.2017 13:10
- гость -

65765 7 февраля 2017 г. 13:07 Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд... --- И, это - еще арестовать их счета в "Сбербанке" и недвижимость на побережье Белого моря!

0  0
7.02.2017 13:11
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:10 А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? --- Нет, беженцев распределяют только по домам патриотов.

0  0
7.02.2017 13:13
- гость -

7.02.2017 13:04 - гость - Ты почитай не про сегодня а про вчера, например

Ведущая американского телеканала Fox News Мегин Келли в своей книге обвинила избранного президента США Дональда Трампа в попытке подкупа.

Поэтому у них сейчас буксы горят. )

0  0
7.02.2017 13:21
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:13 Ведущая американского телеканала Fox News Мегин Келли в своей книге обвинила избранного президента США Дональда Трампа в попытке подкупа. --- Плюрализм, фигли. И таких держат.

0  0
7.02.2017 13:39
Pat Riot

Считаю, извинение нужно, Т.К. в России назвать убийцу убийцей может только суд.

0  0
7.02.2017 13:47
Массаж мозга

В Нью-Йорке есть чеченская диаспора. Кто-то должен прийти и объяснить...

0  0
7.02.2017 13:52
- гость -

Массажу мозга явно пора на очередное лечение.

0  0
7.02.2017 13:57
- гость -

Если массаж ему уже не помогает,может стоит попробовать иглоукалывание?

0  0
7.02.2017 13:59
Миротрворeц

Прессовать Иран,как бе дерьмократы всех сайтов не объединялизь,Россия будет только по поставкам С-300 и С-400!

0  0
7.02.2017 14:02
Anarchy

Все лаетесь?))

0  0
7.02.2017 14:03
- гость -

Не, один фуганок гавкает.

0  0
7.02.2017 14:13
Ru.Банок

Ну если потренироваться,то достану!

0  0
7.02.2017 14:23
- гость -

Ага, боятся все Россию и страшно уважают Путина, так нам всё-время преподносят. А на самом деле какой-то мужик на весь мир обозвал президента убийцей и лишь Песок чего-то прошелестел. Вот вам и уважают.

0  0
7.02.2017 14:28
местный

аудитория фокс ньюс порядка 100 млн человек по всему миру, при просмотре интерью с президентом США эта аудитория была в разы больше, походу запад начал называть вещи своими именами

0  0
7.02.2017 14:58
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 14:23 Россию, как и её гаранта, боятся и уважают во всем мире! А кто так не думает, тот совсем не патриот своего государства!

0  0
7.02.2017 15:01
- гость -

Значит, только правительство и госдура патриоты.

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