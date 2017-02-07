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Автомобиль наехал на ребенка 2013 года рождения в Барнауле во дворе дома по улице Солнечная Поляна.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в дворовом проезде дома №49. Известно, что малыш находился в сопровождении своего отца.

В связи с произошедшим и во избежание подобных ЧП Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения и родителей быть внимательными, соблюдать ПДД и максимально следить за детьми.

По информации ГИБДД, с начала года на территории краевой столицы с участием несовершеннолетних зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 детей получили травмы. Из них в качестве пешеходов пострадали 11 детей, семь наездов произошло на пешеходных переходах, два ребенка переходили проезжую часть в неустановленном месте. В качестве пассажиров пострадали шестеро несовершеннолетних.