Фото: rrc.ca
Автомобиль наехал на ребенка 2013 года рождения в Барнауле во дворе дома по улице Солнечная Поляна.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в дворовом проезде дома №49. Известно, что малыш находился в сопровождении своего отца.
В связи с произошедшим и во избежание подобных ЧП Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения и родителей быть внимательными, соблюдать ПДД и максимально следить за детьми.
По информации ГИБДД, с начала года на территории краевой столицы с участием несовершеннолетних зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 детей получили травмы. Из них в качестве пешеходов пострадали 11 детей, семь наездов произошло на пешеходных переходах, два ребенка переходили проезжую часть в неустановленном месте. В качестве пассажиров пострадали шестеро несовершеннолетних.
Комментарии
Отцу ребенка надо балаболки открутить, чтобы больше не размножался, так как не мог уследить за 3-х летним, а что дальше то будет.
- гость - 7 февраля 2017 г. 13:09 Отцу ребенка надо балаболки открутить, чтобы больше не размножался, так как не мог уследить за 3-х летним, а что дальше то будет. ============== Это тебе надо балаболки открутить, чтоб дураков не рожал, какой сам! Во дворах водители должны ОЧЕНЬ внимательно ездить, тихим шагом. Это пешеходная зона, все преимущества у пешеходов. А многие водятлы как ужаленные по дворам носятся, не глядя, куда прут.
даже если он будет ехать со скоростью пешехода все равно наедет на любого, кто внезапно выскочит прямо перед капотом, учите физику и поймите наконец, что свою опу гораздо легче остановить, чем машину
- гость - 7 февраля 2017 г. 14:16 / по посту сразу видно - безрульный хруст пишет
Я во дворе парковалась, подъехала - никого нет. Стала назад сдавать, смотрю двое ребятишек мимо машины прошмыгнуло, один дальше пошел, а второй встал сзади возле багажника и стоит, я тоже с места не трогаюсь, жду когда он уйдёт, а он берет и делает шаг вперед и встает вплотную к багажнику и встал так, что его не в одно зеркало не видно. Я выхожу из машины и говорю ему- ты чего делаешь? А он стоит и тупо улыбается - дитю этому около 8 лет. И тут подходит его мамаша, которая все это время стояла в 1,5 метра от нас и точила лясы. Я ей говорю вы почему за ребенком не смотрите, почему он у Вас под машину лезет? Она молча берет его за руку и они молча удаляются в неизвестном направлении... А меня потом весь вечер трясло, ведь он все делал осознанно...
- гость - 7 февраля 2017 г. 15:18 скорее безвольная кегля-яжемать, которая думает что ей все чем-то обязаны, онажемать
- гость - 7 февраля 2017 г. 15:18 по посту сразу видно - безрульный хруст пишет ================== А по вашему - что водятел без мозгов.
- гость - 7 февраля 2017 г. 14:35 даже если он будет ехать со скоростью пешехода все равно наедет на любого, кто внезапно выскочит прямо перед капотом, учите физику и поймите наконец, что свою опу гораздо легче остановить, чем машину ======================= Что значит - если? Да он и ДОЛЖЕН ехать со скоростью пешехода по дворовой территории. Учите физику сами, чтобы понять, чем ниже скорость, тем короче тормозной путь. И ПДД поучите заодно.
- гость - 7 февраля 2017 г. 15:26 - гость - 7 февраля 2017 г. 15:18 скорее безвольная кегля-яжемать, которая думает что ей все чем-то обязаны, онажемать ============== Что, понабежали, дЭбилы? Вы ОБЯЗАНЫ соблюдать ПДД, если сели за руль! Зарубите это себе на носу! Учите ст. 17 ПДД РФ. ДЭбилы.
Гага прекрати бушевать
а пешеходы что нибудь должны? хотя бы о своей жизни заботиться?
гость 7 февраля 2017 г. 17:45 а пешеходы что нибудь должны? хотя бы о своей жизни заботиться? ============ И пешеходы должны. Но в данном случае пешеход был не на проезжей части, а во дворе дома. Но его и там нашли.