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Полиция в Бийске задержала двоих ранее судимых горожан, которые подозреваются в квартирной краже, совершенной через пролом в стене.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники облюбовали ветхий многоквартирный дом, жильцы которого уже начали переселяться в новые квартиры.

Взяв во внимание то, что некоторые помещения уже опустели, преступники сделали пролом в межквартирной стене, после чего проникли в соседнее жилье. Хозяин еще не успел перевезти свои вещи, и добычей злоумышленников стали десятикилограммовый газовый баллон и матрас от дивана.

Сейчас подозреваемые задержаны.