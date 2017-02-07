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Должность главного ветеринара Алтайского края, отметившуюся громким коррупционным скандалом из-за персоны Анатолия Высочина, занял Владимир Ведяпин.

Как сообщили в пресс-аппарате региональных властей, распоряжение о назначении руководителя управления ветеринарии подписал губернатор Александр Карлин.

К исполнению своих обязанностей чиновник, который ранее работал в Благовещенском районе, приступил с 7 февраля.

Напомним, что прежний глава управления ветеринарии Анатолий Высочин осенью прошлого года был осужден по громкому делу о получении взяток. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. Высочину инкриминировали более 10 эпизодов взяточничества.

Справка: Владимир Александрович Ведяпин родился в 1986 году в селе Покровка Родинского района. В 2009 году он выпустился из Алтайского государственного аграрного университета по специальности "Ветеринария" и стал главным ветврачом-эпизоотологом в управлении государственной ветеринарной службы по Благовещенскому району. С октября 2012 года работал заместителем главы администрации Благовещенского района, начальником управления по аграрным вопросам администрации Благовещенского района.