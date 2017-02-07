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Жители Алтайского края приняли участие во всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ с родителями", которая прошла во вторник, 7 февраля. Об этом сообщает Министерство образования региона.

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Как уточняют в ведомстве, в акции участвовали министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, родители с детьми-выпускниками этого года, а также депутаты АКЗС, спортсмены и журналисты.

После написания экзамена председатель предметной комиссии по русскому языку Ольга Крайник рассказала, как лучше всего подготовиться к предстоящим экзаменам. Также специалист обратила внимание на самые трудные моменты в ЕГЭ.

Напомним, в этом году досрочное написание ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля, а основная часть школьников напишет этот экзамен с 29 мая по 1 июля.