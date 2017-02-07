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Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте

, ИА "Амител"
В середине лета претендент на президентский пост намерен наладить работу своего "филиала" еще и в Бийске

Фото: Flickr.com

Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший об амбициях стать президентом России, планирует организовать работу своих предвыборных штабов в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя президентской кампании Алексея Навального Леонида Волкова, штаб в региональной столице может заработать уже в марте. Что касается Бийска, то здесь "представительство" оппозиционного политика планируют открыть в июле.

Первым в Сибири заработает штаб Навального в Новосибирске. Уже названа дата открытия — 18 февраля. После этого откроются "филиалы" в Барнауле, Кемерово, Томске. В марте запланировано открытие штабов в Красноярске и Томске, но в этих городах пока не определены помещения, где разместятся представители претендента на президентское кресло.

Напомним, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании еще в декабре прошлого года.

Читайте также: Навальный объявил об участии в президентских выборах 2018 года. Видео

Столь ранний старт активных действий политика (выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года) связан с необходимостью подготовить масштабный сбор подписей в пользу Навального.

Отметим и то, что ранее Навальному мешало принять участие в выборах наличие судимости по громкому делу "Кировлеса". Однако в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор и отправил материалы на новое рассмотрение.

В итоге оппозиционер получил возможность принять участие в выборах.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2017 15:31
- гость -

а зачем нам навральный?

1  0
7.02.2017 15:34
- гость -

Лучше уж он, чем престарелые клоуны.

0  1
7.02.2017 15:35
ГРАЖДАНИН

Идиота куска. Это же Сибирь матушка. Ему здесь с гей Европой делать, как бы помягче сказать, нех..р.

1  0
7.02.2017 15:36
- гость -

ну и рожа

1  0
7.02.2017 15:42
Ни за что!

Нет, нет и нет! Челавек с ТАКИМИ колючими холодными глазами не вызывает доверия!

1  0
7.02.2017 15:42
- гость -

а оппозиционеру судимость-то сняли...

1  0
7.02.2017 15:43
- гость -

Шансов конечно очень мало, но это реально единственный кандидат в противовес прогнившей насквозь воровской системе.

0  1
7.02.2017 15:44
- гость -

Маловероятно что его кандидатуру зарегистрируют для выборов в президенты . Если в 2012 году испугались зарегистрировать Л.Ивашова, а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса .

0  1
7.02.2017 15:44
- гость -

Калибр придет на открытие.

1  0
7.02.2017 15:45
- гость -

очередной хпп чтобы завлечь электорат на выборы

1  0
7.02.2017 15:45
- гость -

ПозитиFF!

0  1
7.02.2017 15:46
- гость -

Слабоват Навальный. Путин в его возрасте уже Тамбовских и Питерских крышевал. Из них сегодня вся власть состоит. Мочил конкурентов по сортирам. А Навальный всего лишь брёвна воровал. Кого он в команду возьмёт?

0  0
7.02.2017 15:46
- гость -

А это не тот, который кормится из американских фондов?

1  0
7.02.2017 15:47
- гость -

а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса.

конеЧно, если не вспоминать историю с подписЯми

1  0
7.02.2017 15:47
- гость -

Вора из Навального делают искусственно . Те растраты не сопоставимы с растратами остальных чиновников , особенно в верхних эшелонах власти , где два миллиона долларов - считается обычной нормой при откатах. Но всё же в роли президента я его не вижу , не тот масштаб и не то мышление.

0  1
7.02.2017 15:47
Алекс

Наличие условной судимости не препятствует к участию в президентской кампании. Но понятно, что его любыми способами попытаются не допустить к выборам, ибо как сказал Пастернак - правят слабые и подлые. Безусловно участие Навального придаст выборам легитимность. Было бы интересно вытащить наконец гаранта на дебаты, хотя он и не имеет права выдвигаться на 4 срок...

0  1
7.02.2017 15:51
гость.

какая обаятельная улыбка. тьфу

1  0
7.02.2017 15:51
- гость -

Пока что Навальный занимается тем, чем до него занимались Карамзин, Салтыков-Щедрин... Разоблачениями российской коррупции. Ему удаётся продвинуть задачу в том направлении, которое М. Веллер обозначил фразой "В России всегда воровали, но в таких масштабах, как сейчас - никогда!". К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента. Пока мы видим лишь самые общие соображения и абстрактные пожелания. Например, неплохо бы Программу начать с радикальной революции судебной системы РФ с обеспечением реальной независимости судопроизводства от властей самых разных уровней. А. Навальный - юрист и это может составить основу Программы.

0  1
7.02.2017 15:52
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами.

1  0
7.02.2017 15:57
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. А, ссылочку PLS.

0  1
7.02.2017 16:06
Гонец из Пензы

как вариант, вован допустит его до выборов и победит с огромным перевесом. выборы то контролирует "тот кто надо", не зря едро побеждает (добро)

0  1
7.02.2017 16:07
- гость -

Интересно было бы посмотреть на Навального президента - реформатора судебной системы. Президента борца с привилегиями я уже видел. Сейчас на троне борец с коррупцией и олигархией. Но главное, чтобы у России не появился президент борец с педерастией. Тогда вся элита педиками станет.

0  0
7.02.2017 16:08
- гость -

дайте нормальных кандидатов, а не это Г.

1  0
7.02.2017 16:13
Гонец из Пензы

"К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента." ----------------- По моему вот тут всё достаточно практично и доходчиво: (сыллка не проходит ) придется вам погуглить "предвыборную программу навального"

0  1
7.02.2017 16:19
- гость -

лучше уж он,а то те кто сейчас ведут страну в пропасть !!!!

0  1
7.02.2017 16:20
- гость -

лучше уж он

обоснование будет? чем лучше? почему лучше? на сколько процентов лучше?

1  0
7.02.2017 16:21
- гость -

А какой масштаб с претензией на президентство был у Путина,когда его нарыл Ельцин????Все наживное)))

0  1
7.02.2017 16:23
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 16:19 И сколько вам, бедному и голодному, без крыши над головой, осталось до пропасти?

1  0
7.02.2017 16:23
Гонец из Пензы

кстати, за назначение путина директором фсб хлопотал немцов и кириенко когда-то

0  1
7.02.2017 16:26
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. Сема! НУУУ! Ссылку!

0  1
7.02.2017 16:28
- гость -

чёта последнее время ни деды, ни боси-в крыме наверно нарзан пьють?

0  1
7.02.2017 16:30
- гость -

7.02.2017 16:23 - гость - - гость - 7 февраля 2017 г. 16:19 И сколько вам, бедному и голодному, без крыши над головой, осталось до пропасти?

___________

Не знаю, сколько ему, а мне - 157 рублей 64 копейки. Получка числа 12, не раньше.

0  1
7.02.2017 16:35
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 16:30

Человек сам творец своей судьбы, а не господь Бог и уж тем более не президент! )))

0  0
7.02.2017 16:37
Rogue Stray

7.02.2017 16:28 - гость - чёта последнее время ни деды, ни боси-в крыме наверно нарзан пьють?

________________

В карантине, по-ходу, сидят. Сейчас подустаканится всё, они шкурку поменяют и появятся на сайте новые Старец и Начальнег.

0  1
7.02.2017 16:37
- гость -

7.02.2017 16:30 - гость -

Пирожки, с любимой Калибром капустой, будешь? Вчера бабушка жарила.

0  0
7.02.2017 16:43
Rogue Stray

7.02.2017 16:35 - гость - -

Человек сам творец своей судьбы, а не господь Бог и уж тем более не президент! )))

___________

Ну разумеется! Уж президент-то точно у нас не озабочен судьбами russischе G&#246;re!

0  1
7.02.2017 16:44
Гость

"Лучше уж он, чем престарелые клоуны" Клоун и есть Навальный, все кто в его команде и те кто пишет коменты за его поддержку! Народ хоть в общей массе дремучий, но не настолько, Согнать на площадь тупорылый скот за деньги это одно, а вот что бы за него проголосовали это утопия. А вообще молодежь нужно информировать больше о революции, что бы не начали скакать с кастрюлями на голове.

1  0
7.02.2017 16:47
Rogue Stray

Чё-та в связи с перечитыванием гариков одного ЕРЖ писателя вспомнил:

"Имея сон, еду и труд, судьбе и власти не перечат, а нас безжалостно ..., за что потом бесплатно лечат" (С).

0  1
7.02.2017 16:47
Старый

Например, неплохо бы Программу начать с радикальной революции судебной системы РФ с обеспечением реальной независимости судопроизводства от властей самых разных уровней. А. Навальный - юрист и это может составить основу Программы. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Это один из основных пунктов программы должен быть. У Навального уже есть один серьезный пункт программы-ликвидировать разрыв в доходах между семьей Путина и народом, чтобы все граждане России имели равные возможности в реализации своего потенциала. А пока пукинская "фемида" затеяла новое "расследование" по "Киров лесу", чтобы не допустить Навального до выборов. И в дебаты с Навальным Путин никогда не вступит, потому что он (Путин) участвует только в тщательно срежиссированных Кремлем разговорах якобы с народом.

0  1
7.02.2017 16:50
Rogue Stray

7.02.2017 16:44 Гость

___________

А давайте замажем на то, что если президентом станет Навальный, вы то же самое в его защиту писать будете? Особенно если с вами встретится ваш знакомый товарищ офецер и попросит?

0  1
7.02.2017 16:53
- гость -

Например, неплохо бы Программу начать с радикальной революции судебной системы РФ с обеспечением реальной независимости судопроизводства от властей самых разных уровней _____________________________________________________________ ...наподобие судебной системы США, где окружные суды отменяют указы Трампа.

0  1
7.02.2017 16:54
Гонец из Пензы

"Это один из основных пунктов программы должен быть" ================== это есть: "Судебная реформа — это главный приоритет. Без неё не будет ни одной другой реформы и ничего не будет работать. Мы сделаем судей уважаемыми и действительно независимыми"(с)

0  1
7.02.2017 16:55
ви

Как обличитель он неплох, а как президент жидковат.

Да я так толком и не понял чейкрым то он сказал?

0  0
7.02.2017 16:57
Гонец из Пензы

он сказал, что крым не будерброд, чтобы туда-сюда... щитаю что уклонился

0  1
7.02.2017 17:00
- гость -

А вообще молодежь нужно информировать больше о революции, что бы не начали скакать с кастрюлями на голове. _________________________________________________________________________ Надо не забивать мозги молодым пукинской пропагандой, а дать им возможность реализовать огромный талант , работать и получать за свой труд достойную оплату не в Америках, а в России и на благо России.

0  1
7.02.2017 17:01
Онли Олд.Эмайк.Ру

Rogue Stray зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 16:50 А давайте замажем на то, что если президентом станет Навальный

Не тратьте время, не станет ни при каких раскладах.

1  0
7.02.2017 17:02
Гость

А Печеньки будут? почитаешь коментарии создается впечатление, что Навальный святой человек. Троли прям таки активизировались. Стремщики идите работать. Навальный враг народа!

1  0
7.02.2017 17:05
Rogue Stray

7.02.2017 17:02 Гость _________________

Навальный не святой.

Но гадюшник весь этот кремлёвский 100% взбодрит. Вот уже сейчас - ишь, как заволновались.

Может повториться ситуёвина, как с Евдокимовым, когда голосовали не столько за него, сколько против Сурикова.

0  1
7.02.2017 17:05
- гость -

Быстрее Жирик с Зюгой станут президентами, чем некто Навальный.

1  0
7.02.2017 17:06
Кот-бергомот

Мечтать не вредно, овальный будет срок по кировлесу до конца жизни мотать! Если на мосту этого гада случайно никто не пристрелит!

1  0
7.02.2017 17:10
Rogue Stray

7.02.2017 17:01 Онли Олд.Эмайк.Ру

Не тратьте время, не станет ни при каких раскладах.

___________

Да фик его знает. Я в кремли не вхож, на дачах у Озера вотку в саунах не пью. Но вот что станут делать те, кто сегодня целует ботинки нынешнему, когда он сменится?

Впрочем, ответ ясен - станут целовать ботинки следующему. Судьба у них такая - пыль с обуви слизывать.

Даже как-то жалко их - ведь таких даже зеркало по соображениям цензуры не отражает...

0  1
7.02.2017 17:10
дед

- гость - 7 февраля 2017 г. 16:28 чёта последнее время ни деды, ни боси-в крыме наверно нарзан пьють?

Ну продолжай тогда: ни казимиры с калибрами, хе-хе-хе

0  0
7.02.2017 17:10
- гость -

Мне лично уже без разницы Навальный или Обама, главное чтобы не Путин и его подельники дружки.

0  1
7.02.2017 17:13
Онли Олд.Эмайк.Ру

Rogue Stray зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 17:10

Так это норма в современном мире, вон большинство сдало партбилеты КПСС и через пару лет вступило в "НДР", "Единство" и затем в "ЕР". Хочешь быть вхожим в власть - вступай в соответствующий "кружок".

0  0
7.02.2017 17:13
- гость -

Гость 7 февраля 2017 г. 17:02 Навальный враг народа!---обоснуй!!!???пока что я вижу врагов народа тролей кремлевских,которые тут прям изо всех сил пытаются его обгадить,а учитывая что нормальный человек тролем никогда работать не будет то как слова неудачников,которые только такую работу и смогли найти можно воспринимать всерьез?

0  1
7.02.2017 17:15
Старый

Rogue Stray 7.02.2017 17:02 Гость _________________ Но гадюшник весь этот кремлёвский 100% взбодрит. Вот уже сейчас - ишь, как заволновались. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дождемся завтра и посмотрим, работает ли Госдура на опережение Навального. Завтра думчане будут решать, как привязать зарплату руководителей госкорпораций и бюджетного сектора к зарплате президента. Трепещите Газпром с Роснефтью!!!

0  0
7.02.2017 17:17
Rogue Stray

7.02.2017 17:13 Онли Олд.Эмайк.Ру

Так это норма в современном мире...

___________

В современном?!!

Да бог с вами, лизать альфа-самцам - это в природе.

Но человек-то, хоть и часть природы, но всё-таки имеет существенное отличие от представителей мира животных. У него, вроде как, мозги есть.

Остаётся научиться ими пользоваться.

0  1
7.02.2017 17:18
Сан Саныч

- гость - 7 февраля 2017 г. 17:13

Вот смотри я не верю Навальному и считаю его подлецом, за свои мысли зарплату не получаю. Почему ты меня причисляешь к троллям? Вы же объявляете высшей ценностью демократию и свободу слова, так почему у меня не может быть своего негативного отношения к этому человеку, который тесно связан по жизни с другими коррупционерами? Двойные стандарты? Умойтесь тогда...

1  0
7.02.2017 17:21
Онли Олд.Эмайк.Ру

Rogue Stray зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 17:17 имеет существенное отличие от представителей мира животных.

не имеет, проштудируйте историю и посмотрите, что происходит в современном мире. Обыкновенное животное подчиняющее общему правилу: стимул - реакция.

0  1
7.02.2017 17:24
Rogue Stray

.02.2017 17:18 Сан Саныч ___________

Сан Саныч, а с какими коррупционэрами он связан? Чего он украл?

"...Живем мы, так называемые ле рюссы самой странной на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетарная система, а вопреки законам физическим – взаимоотталкиванием. Каждый лерюсс ненавидит всех остальных, столь же определенно, сколь остальные ненавидят его. Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюсса. - Вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «le» для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон»..."

"Ке фер?" Тэффи

0  1
7.02.2017 17:26
Rogue Stray

7.02.2017 17:21 Онли Олд.Эмайк.Ру

не имеет...

_____________

Ну мы-то с вами способны хоть маленечко подумать, пофантазировать, значит, мозги имеем? Или вы представитель "чистого электронного разума"?

0  1
7.02.2017 17:28
leonid_vkontakte

Пока что, не вникая в программы Навального. Ассоциации не очень приятные на слух, когда слышишь его фамилию, они ведь, эти фамилии не просто так давались, а вследствие долгих жизненных наблюдений за индивидуУМОМ ! Только представьте себе, у нас президент с такой фамилией, ужас. А еще вспоминается из советских времен, когда тоже было множество программ : "...вышла новая программа - ср.ть не больше килограмма ..."

1  0
7.02.2017 17:31
Старый

7.02.2017 17:10 - гость - Мне лично уже без разницы Навальный или Обама, главное чтобы не Путин и его подельники дружки. _______________________________________________________________________ Поддержу. Основная деятельность Путина сводится к заключению договоров по газу , оружию и атомным электростанциям. Все в интересах его семейки. А председателя правительства практически нет. Народ продолжает нищать, а олигархи стремительно богатеют. Вспомните первопричины октябрьской революции 1917 года!

0  0
7.02.2017 17:32
Онли Олд.Эмайк.Ру

Rogue Stray зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 17:26 Ну мы-то с вами способны хоть маленечко подумать

животные тоже не все глупые.

0  1
7.02.2017 17:33
Rogue Stray

7.02.2017 17:28 leonid_vkontakte ... Только представьте себе, у нас президент с такой фамилией, ужас.

____________

Ничо, у нас в традиции. Вон. до Хрущёва вообще с погремухами вместо фамилий жили - как урканы. Николай Второй Кровавый, Ленин, который Ульянов, Сталин, который Джугашвили...

Возьмёт психдоним Чоткий или Чесный - пацанам понравится.

0  1
7.02.2017 17:35
- гость -

Выиграть Навальный не сможет. Это понятно каждому. Но я думаю, у Навального есть потенциал набрать не меньше 25% голосов на выборах. Если старые клоуны ЖиЗю наберут по 12-13% каждый, это грозит Путину вторым туром. Это нанесет удар по власти, заставит людей сомневаться в крепости позиций текущей верхушки. Второго тура им допускать нельзя. Потому на месте Путина, я бы не допустил Навального до выборов. Либо глухо фальсифицировал их.

Эта власть сама не уйдет, её уже нельзя поменять мирным, цивилизованным путём

0  1
7.02.2017 17:39
- гость -

К чему это переливание из пустого в порожнее? Понятно, что выборы выиграет Путин, иначе нахрена ему вообще эти выборы. У Навального объективно нет шансов никаких. По-любому, даже тот же Зюганов наберет больше голосов.

0  0
7.02.2017 17:40
Rogue Stray

7.02.2017 17:32 Онли Олд.Эмайк.Ру

животные тоже не все глупые.

_________

А я не сказал, что оне глупые або умные. Просто у них нет такого спектра интересов, как у человека. Еда, сон, самосохранение, продолжение рода. И минимальный комфорт, обеспечивающий эти первоочередные требования.

Зачем собаке поэзия? Она не нужна для успешного существования вида. К чему кошке писать музыку, ведь это не поможет ей выжить зимой в подвале.

Так, конечно, и человек может жить - как кошечка и собачка. Но будет ли он при этом ЧЕЛОВЕКОМ?

0  1
7.02.2017 17:41
- гость -

25 миллионов нищих и 1 200 000 бездомных, Навальный виноват!

0  1
7.02.2017 17:42
- гость -

7.02.2017 17:35 - гость - +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Не боитесь, что привлекут за призыв к насильственной смене власти?

0  1
7.02.2017 17:42
Гонец из Пензы

17:39, если никто не будет пытаться, ничего в лучшую сторону не изменится. но настоящих буйных мало

0  1
7.02.2017 17:45
Гонец из Пензы

"Не боитесь, что привлекут за призыв к насильственной смене власти?" ===================== после вот этого: "Потому на месте Путина, я бы не допустил Навального до выборов. Либо глухо фальсифицировал их."

0  1
7.02.2017 17:49
- гость -

тролли правые с троллями левыми схлестнулись)))

0  0
7.02.2017 17:51
Старый

7.02.2017 17:39 - гость - К чему это переливание из пустого в порожнее? Понятно, что выборы выиграет Путин, иначе нахрена ему вообще эти выборы. У Навального объективно нет шансов никаких. По-любому, даже тот же Зюганов наберет больше голосов. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Гигантской фальсификации, как на выборах Единой России 2016 года, вряд ли получится. Это грозит большим взрывом. Жирик однозначно отдаст голоса своего электората Путину, а Зю потерял свой электорат в 2016 году.

0  1
7.02.2017 17:53
- гость -

Мне нравится то, что делает Навальный как блоггер (троллит власть), но видеть его президентом не хотелось бы. Хотя сейчас замечаю - готовится он серьезно. ИМХО: он националист на грани фашизма. В стране под его руководством нет места нерусским. Значит, будет конфликт.

0  1
7.02.2017 17:56
Дятел

Навальный в любом случае лучше жулья, которое грабит население страны уже 17 лет.

0  1
7.02.2017 17:56
- гость -

Боськинцы против Казимировцев.

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7.02.2017 17:58
Rogue Stray

Набираем всяческого попкорма и спиртсодержащих ништяков и ждём результатов "Навальный vs Путин".

При этом на выборы не ходим, не-е-ет. Это ж не наш метод.

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7.02.2017 18:01
Rogue Stray

.02.2017 17:53 - гость - Мне нравится то, что делает Навальный как блоггер (троллит власть), но видеть его президентом не хотелось бы. Хотя сейчас замечаю - готовится он серьезно. ИМХО: он националист на грани фашизма. В стране под его руководством нет места нерусским.

____________

Это вы где прочли? Вам книжечку дали или на мыло сбросили?

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7.02.2017 18:03
Rogue Stray

"Любую можно кашу моровую затеять с молодежью горлопанской, которая Вторую мировую уже немного путает с Троянской" (С).

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7.02.2017 20:13
Che_google

это тот самый "оппозиционер" , которому дали пост в совете директоров гос. компании "Аэрофлот" дали. Ну ок ок , для диванных хомяков сойдет.

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7.02.2017 20:17
Варя

вот и цирк приехал

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8.02.2017 09:26
- гость -

У ольгинского свинобыдла неслабо полыхнуло от одной лишь новости о Навальном Представляю, что с ними начнется, когда его реально кандидатом возьмут и зарегистрируют.

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8.02.2017 09:27
- гость -

>> При этом на выборы не ходим, не-е-ет. Это ж не наш метод.

Так это смотря какие кандидаты будут. А то если опять Пу, Зю и Жирик, - то ..... такие выборы?!

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